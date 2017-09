Art et économie en France et en Italie au XIVe siècle

Résumé

Depuis les années 1980, à partir de travaux fondateurs de Richard Goldthwaite, les contributions sur les rapports entre art et économie se sont multipliées en ce qui concerne l’Italie de la Renaissance. Le débat méthodologique qui en résulta tant parmi les historiens de l’économie que parmi les historiens de l’art ou de la culture, a marqué en profondeur l’approche à cette période. e colloque se propose d’explorer la problématique des liens entre art et économie pour une période antérieure à la Renaissance, en prenant en compte un long XIVe siècle. Dans le but de stimuler une approche comparative on propose d’aborder par ce questionnement un espace correspondant grosso modo à la France et à l’Italie actuelles.