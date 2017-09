Frontières, marges et aires culturelles

Résumé

L’enjeu est de réfléchir sur les notions de frontières et de marges, sur leurs manifestations matérielles ou idéelles, sur leur perméabilité (frontières imperméables ou espaces poreux) et sur leurs fluctuations dans le temps et dans l’espace. Une attention sera également portée aux éventuels recoupements entre ces limites et la définition des aires culturelles. Au delà, l’idée est également de revenir sur la perception que les sociétés anciennes pouvaient avoir de l’espace et de la territorialité. Le séminaire comprend onze interventions couvrant une fourchette chronologique large, allant du Néolithique à l’Antiquité. L'aire géographique concernée est celle des terrain d'Archéorient : la Méditerranée orientale et le Proche- et Moyen-Orient.