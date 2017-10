Annonce

Présentation

Les commémorations du bicentenaire du Muséum national d’histoire naturelle, en 1993, ont permis de démontrer la validité d’une histoire historienne du Muséum. Depuis, la recherche s’est révélée féconde. Dans un cadre national et international, elle se lie aux développements de tout le champ, de l’histoire naturelle à l’histoire des sciences de l’Homme, dont l’anthropologie et la préhistoire, et met en valeur les ressources archivistiques et patrimoniales du Muséum.

Le séminaire « Le Muséum national d’histoire naturelle, objet d’histoire. Recherches, hommes, institutions, patrimoine, enseignement » entend contribuer au partage de la vitalité de ces travaux autour d’un établissement, de ses métiers, de ses réseaux et de ses modèles intellectuels.

Il est spécifiquement consacré à la longue histoire du Muséum, depuis le Jardin du Roi jusqu’au Musée de l’Homme rénové. Il intègre toutes les composantes de la recherche historique en lien avec le passé de l’institution et tient la part égale entre études de contexte, des idées et des controverses, des chaires et de leur transformation, des savoirs théoriques et techniques, des matériaux et ressources de la recherche.

Ce séminaire d’enseignement et de recherche, lieu d’expression d’un dynamisme scientifique, est destiné en priorité aux étudiants (doctorat, master) et aux chercheurs, dans une optique d’échange et de réflexion. Il se fixe également pour objectif d’offrir un cadre de soutien aux travaux d’étudiants autour de l’histoire du Muséum.

Responsables scientifiques

Claude Blanckaert

Arnaud Hurel

Unités de recherche

UMR 8560 Centre Alexandre Koyré Histoire des sciences et des techniques

UMR 7194 Histoire naturelle de l’homme préhistorique

Département Homme Environnement du MNHN

Fréquence et lieu

Une fois par mois du 19 octobre 2017 au 16 juin 2018 de 17h30 à 19h30 au Muséum national d’histoire naturelle, 57 rue Cuvier, 75005 Paris, Amphithéâtre Rouelle puis salle Claude Hélène (baleine 4)

Programme

Jeudi 19 octobre 2017 (amphi. Rouelle)

17h30 à 19h30 : Monsieur Éric Baratay (Membre de l’Institut Universitaire de France, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lyon)

L'arrivée d'une girafe (1826-1827). Écrire la rencontre de son point de vue

Jeudi 23 novembre 2017 (amphi. Rouelle)

17h30 à 19h30 : Madame Élise Demeulenaere (Muséum national d’histoire naturelle, UMR 7206 Eco-anthropologie et ethnobiologie)

L’anthropologie au-delà de l’anthropos. Un récit par les marges de la discipline (titre provisoire)

Jeudi 21 décembre 2017 (salle Claude Hélène Baleine 4)

17h30 à 19h30 : Monsieur Pierre Serna (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Gilbert, le vétérinaire républicain : ou comment faire des animaux, les « compagnons de travail » des hommes

Jeudi 18 janvier 2018 (salle Claude Hélène Baleine 4)

17h30 à 19h30 : Madame Fabienne Galangau (Muséum national d’histoire naturelle, UMR PALOC)

Le Muséum et les représentations polymorphes de l’évolution des espèces et de la société

Jeudi 22 févier 2018 (salle Claude Hélène Baleine 4)

17h30 à 19h30 : Monsieur Vincent Verroust (Centre Koyré UMR 8560, Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique Université de Lausanne)

La contribution du Muséum à la naissance de l’ethnomycologie et à l’essor des psychedelic studies

Jeudi 22 mars 2018 (salle Claude Hélène Baleine 4)

17h30 à 19h30 : Madame Azélie Fayolle (université Paris-Est Marne-la-Vallée, EA 4120, ANR Biolographes)

Ernest Renan, les sciences naturelles et le Muséum

Jeudi 12 avril 2018 (salle Claude Hélène Baleine 4)

17h30 à 19h30 : Monsieur Loïc Casson (Centre Koyré UMR 8560)

Louis-Eugène Bouvier (1856-1944), un amateur à la chaire d’entomologie ?

Jeudi 17 mai 2018 (salle Claude Hélène Baleine 4)

17h30 à 19h30 : Madame Violette Pouillard (Wiener-Anspach Post-Doctoral Fellow, African Studies Centre, Université d’Oxford)

La gestation de la ménagerie du Jardin des Plantes et les formes de la captivité animale (1793-vers 1837)

Jeudi 14 juin 2018 (salle Claude Hélène Baleine 4)