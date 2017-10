Annonce

Argumentaire

L’histoire de la Lebensphilosophie (philosophie de la vie) est l’une des plus problématiques dans la philosophie du XXe siècle. La catégorie a surtout été employée de manière polémique par ses adversaires et ses implications varient largement d’un récit national à l’autre. Ce séminaire entend recomposer la fragmentation historiographique autour de la philosophie de la vie et considérer un tel courant de pensée non seulement dans son expression mieux reconnue - à savoir dans la philosophie allemande de la génération post-nietzschéenne - mais aussi dans les itinéraires qu’il a parcourus dans les différents Pays européens, notamment en France, Espagne et Italie au début du XXe siècle. Le but est de montrer la variété des sources de la philosophie de la vie, les configurations théoriques et politiques qu’elle a produites au contact des différentes traditions philosophiques, les profils divers qu’elle a assumés au prisme des traductions, la richesse des échanges parmi ses auteurs. Le séminaire vise ainsi à restituer un portrait plus complet de cette catégorie philosophique, pour mesurer la complexité de son héritage au XXe siècle et jusqu’à aujourd’hui.

Programme

24 novembre 2017

16 h-18 h, salle Celan

(Alexander von Humboldt Stiftung/Bergische Universität Wuppertal) “Lebensphilosophie. Une tentative de définition” Annamaria Contini (Università di Modena e Reggio Emilia) “La philosophie de la vie en France. À partir de Jean-Marie Guyau”

1 décembre 2017

16 h-18 h, salle Cavaillès

Giuseppe Bianco (Universidad de São Paulo/EHESS) “Lebensphilosophie. Histoire d’un mot”

8 décembre 2017

16 h-18 h, salle Celan

Gerald Hartung (Bergische Universität Wuppertal) “Max Schelers Erfindung der Lebensphilosophie. Nietzsche, Bergson - und Dilthey?” (en allemand ; résumé et discussion en français)

15 décembre 2017

16 h-18 h, salle Celan

Camille Lacau St Guily (Université Paris-Sorbonne, Institut d'Études Hispaniques, CRIMIC) “La philosophie de la vie en Espagne. De Miguel de Unamuno à María Zambrano”

19 janvier 2018

16 h-18 h, salle Celan

Christian Sommer (Archives Husserl de Paris, CNRS/ENS/PSL) “Urphantasie. L'imagination originelle de la vie selon Arnold Gehlen”

2 février 2018

16 h-18 h, salle Celan