Paul Otlet et les humanités protodigitales

Argumentaire

Les humanités digitales ne commencent pas qu’avec l’informatique. Il est possible d’envisager des humanités proto-digitales qui débutent bien avant l’histoire des humanités assistées par ordinateur (Humanities Computing). Ce rapport entre les humanités digitales et les systèmes d’organisations de l’information se construit au fil des siècles depuis l’évolution des outils de consultation de l’information et de catalogage et la volonté d’envisager une transformation des bibliothèques en des outils plus pragmatiques et plus efficients avec la documentation. C’est dans cette perspective que l’œuvre de Paul Otlet (1868-1944) nous intéresse plus particulièrement en s’inscrivant dans la perspective des utopies documentaires. Il place les outils de classement de recherche de l’information dans une perspective informationnelle et documentaire qui dépasse le papier et la logique même du livre. Son traité de documentation constitue à cet effet une œuvre originale aussi bien théoriquement, que dans sa forme.

Paul Otlet est un avocat belge qui consacre sa vie à l’amélioration de l’accès à l’information en imaginant et en réalisant des dispositifs qui influent encore aujourd’hui les dispositifs utilisés par les professionnels de la documentation et des bibliothèques.

Il s’agit ainsi de mettre l’accent sur l’œuvre de Paul Otlet en tant que précurseur des méthodes des humanités digitales en revenant sur plusieurs domaines clefs.

Programme

9H30. Accueil des participants, présentation de la journée.

10h. Paul Otlet dans l'histoire longue des humanités digitales par Olivier Le Deuff

Résumé : Paul Otlet est considéré comme un visionnaire. Il est parfois décrit comme un individu steampunk avant l'heure et un précurseur des systèmes d'informations actuels. Le but de cette intervention est de replacer Paul Otlet dans l'histoire longue des humanités digitales qui est aussi celles de humanités protodigitales avec des avancées qui précèdent les outils informatiques contemporains

10h45. Stéphanie Manfroid. Paul Otlet et le Mundaneum

Résumé : «J'ai cherché une œuvre à faire et pourtant je n'ai chaque fois que satisfait ma curiosité. Sur chacune des étapes je me suis fait des idées à moi, j'en ai synthétiquement embrassé toutes les questions. Sera-ce à la synthèse historique que je m'arrêterai ? Non sans doute, car je n'ai pas encore tout embrassé. De plus en plus, j'ai voulu combler mes goûts à tout connaître, à tout faire. Avec mes goûts d'études, je devrai encore concilier mes devoirs sociaux: Je vais entrer dans les affaires. La conciliation ne serait-elle pas ici: De même que la science n'est qu'une systématisation de symbole, que la métaphysique en tant que réaction de l'extérieur sur l'esprit est la seule science de la réalité, comme aussi l'art, sa seule représentation de même ma sociologie historique ne me sera-t-elle trop abstraitement représentée par le cerveau. Je traiterais des facteurs de l'évolution sociale: ce sont des forces véritables, non des entités. Pour cette œuvre même ne me serait-il pas préférable de mettre la main à la pâte pour sentir, palper les ressorts humains de la société.... Dès lors ma vie ne serait pas uniquement livrée à l'étude. J'étudierai pour moi, non pas une œuvre, pour ma curiosité, non pour faire avancer les idées et pour chacune des étapes de l'évolution intellectuelle. Je ferai des résumés synthétiques de l'état actuel sans aller plus loin ».

Dans ces quelques lignes datées de septembre 1888, Paul Otlet, âgé de 20 ans, se questionne sur la voie professionnelle qui sera la sienne. La réalisation de résumés synthétique conclut cette réflexion. Cependant, malgré ces doutes qui l’assaillent sur le moment, il utilise des termes et une démarche qui seront des lignes de forces d’une vie, faite de réflexions, de réalisations, de découvertes, de collaborations et d’anticipations.

11h30. Pour un nouvel index libre, par Olivier Ertzscheid

Résumé: L'ensemble de l'oligopole qui contrôle aujourd'hui l'essentiel des usages liés au web a pour point commun d'avoir bâti son succès sur la construction de différents index : index des pages web pour Google ou des personnes pour Facebook si l'on s'en tient à ces deux-là. Dans l'héritage des primo-utopies documentaires et du Mundaneaum d'Otlet, et à la lumière des logiques économiques et culturelles désormais à l'oeuvre dans le numérique, nous tenterons d'interroger la proposition d'un "index indépendant du web" formulée par Dirk Lewandovsky dans sa dimension technique de faisabilité, mais plus largement dans l'horizon qu'elle ouvre sur la question des communs et de l'appropriation.

Pause méridienne

14h HyperOtlet, présentation du projet par Bertrand Müller

Résumé : Le traité de documentation paru en 1934 est l'oeuvre majeure d'Otlet. Comment peut-on envisager une version digitale qui permette de mieux explorer et étudier ce document clef de la documentation ?

15h. Paul Otlet et l’invention des métiers de la bibliothèque et de la documentation, par Grégory Miura, Sylvain Machefert et Julien Baudry

Résumé : Il s'agit de replacer l’œuvre de Paul Otlet dans la perspective longue de l'émergence du métier de bibliothécaire et de documentaliste. Il illustre le tournant du XIXe siècle qui voit l'affirmation d’une professionnalisation. Interroger la place de Paul Otlet et de sa pensée dans ce qui représente une vaste famille de métiers revient à tenter d’identifier une contribution à la fois technique, scientifique et idéologique. Son action est d’abord le marqueur d’une époque favorable où de nombreuses voix de font entendre de part et d’autre de l’Atlantique pour opérer une mue des bibliothèques. Aux côtés de son compagnon de route Henri Lafontaine, Paul Otlet se situe ainsi au sein d’un ensemble d’acteurs à un moment d’effervescence pour les bibliothèques et la documentation. Nous pensons ici à Charles Ammi Cutter, Melvil Dewey, Charles Evans, Gabriel Henriot ou encore Eugène Morel. Tous se rejoignent sur la contribution à l’émergence d’une « pensée » du métier.

À partir de l’analyse de son parcours et de ses réalisations concrètes du répertoire bibliographique au Mundaneum, nous envisagerons son œuvre de technicien de la documentation au service d’un métier en cours de structuration et mesurerons les fortunes diverses de ces outils. Véritable praticien, l’inventivité dont il a fait preuve pour mieux gérer l’information et les collections est le socle de compétences nouvelles induites pour les bibliothécaires. Mais ces outils, en plus de préparer et d'entraîner de nouvelles pratiques pour les bibliothécaires, sont sous-tendus par une véritable réflexion autour de la bibliothèque et du document.

16h. Conclusion et pause finale