Histoires matérielles du temps

Material Histories of Time. Objects and Practices 14th-18th Centuries La Chaux-de-Fonds, 29 November - 1 December 2017

Ce colloque entend contribuer à réunir deux approches traditionnellement opposées, entre d’une part des recherches consacrées à l’évolution des dispositifs techniques et d’autre part des travaux qui concernent les cultures et les usages du temps, en prenant les montres, pendules ou horloges comme point de départ d’une réflexion conjointe entre les spécialistes de l’horlogerie et ceux qui étudient l’histoire sociale et culturelle du temps. Les travaux qui, depuis quelques années, renouvellent l’analyse des rapports entre dispositifs matériels et pratiques posent les bases d’un questionnement commun.

Cette histoire du temps par l’objet est susceptible d’ouvrir de nouvelles perspectives à propos des processus d’innovation ou de coordination temporelle via la mise en relation de dispositifs matériels, d’individus, de savoirs et d’institutions. Il ne s’agit en outre de restituer les étapes d’une marche modernisatrice du temps mécanique, mais d’interroger la diversité des temporalités.

29 November

Théo Bregnard (Municipal councilor of La Chaux-de-Fonds) Prof Dr Kilian Stoffel (Rector, Université de Neuchâtel)

(Municipal councilor of La Chaux-de-Fonds) Prof Dr Kilian Stoffel (Rector, Université de Neuchâtel) Dr Philippe Cordez (Research Group “Premodern Objects”, Munich)

18.15pm GUIDED VISIT OF THE MUSÉE INTERNATIONAL D’HORLOGERIE

OPENING LECTURE, Ludwig Oechslin (Musée international d’horlogerie)

Les modèles du cosmos à leur limite: Homann/Landeck contra Ducommun

30 November

09.00am INTRODUCTION (Gianenrico Bernasconi & Susanne Thürigen)

09.30am CHAIR: Regis Huguenin (Musée international d’horlogerie)

Günther Oestmann, Technische Universität Berlin

Designing a Model of the Cosmos. Theoretical Considerations in the Construction of Astronomical Clocks of Medieval and Early Modern Times

Philippe Cordez, Ludwig-Maximilians-Universität München

Les machines musicales. Automates et figuration de la musique de l’univers à la fin du Moyen Âge

CHAIR: Gianenrico Bernasconi (Université de Neuchâtel)

Víctor Pérez Álvarez, National Maritime Museum Greenwich, London

A Close Approach to a Renaissance Astronomical Table Clock. The Buschmann Clock of the National Maritime Museum of Greenwich

Susanne Thürigen, Ludwig-Maximilians-Universität München

Instruments for Exercise – Book Shaped Table Clocks around 1600

14.15pm CHAIR: Laurent Tissot (Université de Neuchâtel)

Grégoire Besson, Université Grenoble Alpes

Les voyageurs européens et leurs montres: entre précision technique et flou temporel

Catherine Herr-Laporte, Université de Neuchâtel / Université Paris-Diderot

Montres de carrosse et autres garde-temps utiles aux voyageurs: constitution et analyse d’une collection (1700-1850)

Nicolas Verdier, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris

La montre et l’odomètre: aux origines de la diffusion du concept de vitesse Louis Dutens et son itinéraire des routes les plus fréquentées 1775- 1793

17.00pm CHAIR: Susanne Thürigen (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Gerrit Verhoeven, Universiteit Antwerpen

Clockwise? Time Awareness in Early Modern London

18.00pm KEYNOTE Gerhard Dohrn-van Rossum, Technische Universität Chemnitz Clocktime and Time Consciousness in the Visual Arts. William Hogarth’s ‘Modern Moral Subjects’

1 December

09.00am CHAIR: Philippe Cordez (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Marie-Agnès Dequidt, Institut d’Histoire Économique et Sociale – IDHES, Paris De l’acquisition au réglage: réflexions sur l’horlogerie parisienne du XVIIIe siècle et ses utilisateurs

Alexis McCrossen, Southern Methodist University, Dallas / Texas

Broken Watches. Sources and Methods for the Study of Time Consciousness

11.00am CHAIR: Estelle Fallet (Musée d’art et d’histoire, Genève)

Gianenrico Bernasconi, Université de Neuchâtel

Temps et cuisine au XVIIIe siècle: quelques remarques sur la relation entre objets et pratiques

Fabio Pruneri, Università degli Studi di Sassari, Sardegna

From Whom Does the Bell Toll? Time Devices and Time Management in School from 16th to 20th Centuries

Johannes Graf, Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen

The First Black Forest Clock. How a Fake Affected Our Idea Of Clock History

13.15am Lunch at the museum (for speakers)