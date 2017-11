Limites et frontières. Approches archéologiques

Annonce

Thématique

La frontière est en premier lieu une limite entre des territoires qui en déterminent l'étendue et, par extension pour les périodes les plus récentes de notre histoire, une limite entre des États. L'historien, par les documents écrits et cartographiques, cerne assez aisément des territoires que des critères d'organisation explicites (politiques, économiques, sociales, religieuses...) distinguent des voisins par une limite matérielle reconnue ou des zones-tampon. L'archéologue dont les ressources sont pour l'essentiel muettes, peine à mettre en relation des espaces d'activités, de types de structures, de natures d'objets... avec des groupes sociaux définis ou délimités.

Le propos de notre séminaire interdisciplinaire pourrait donc être de présenter les matériaux exhumés par la fouille permettant de cerner des espaces géographiques ou temporels ayant une cohérence intrinsèque eu égard aux ressources utilisées (un type d'objet ou de structure, un mode d'activité ou de pratique). Pour valider cette cohérence, il faudra également se pencher sur le ou les espaces autres, en spécifiant le cas échéant la nature franche ou floue des limites. Cette réflexion, enfin, peut porter sur des entités simples ou complexes ; dans ce dernier cas, nous entendons des territoires formés d'une accumulation d'entités (simples) aux limites convergentes sinon superposées, soit un concept qui pourrait se rapprocher de celui de la frontière (et donc être confrontés à des entités historiques, comme les Gaulois ou les Étrusques...).

L'idée générale du séminaire n'est donc pas de présenter des espaces pour lesquels on a observé une activité-type ou un ensemble d'objets de même facture, mais plutôt de réfléchir à ce qui compose ou positionne leurs limites ou leurs frontières en confrontant des sortes de couples de pratiques ou d'éléments matériels tels que le fumé ou le séché, le foyer ouvert ou fermé, la brique ou la pierre, l'incinéré ou l'inhumé, le rôti ou le bouilli, le barbu ou le glabre, la fibule ou l'épingle, le domestique ou le sauvage, le nomade ou le sédentaire, la forêt ou l'(agri)culture, la ville ou le village, etc.