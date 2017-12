La maison, le palais : une histoire du bâti protégé

Résumé

Cette manifestation est dédié à l’architecture domestique et résidentielle protégée. Ces espaces bâtis seront questionnés sous différents angles : l’historique de la protection, la définition du corpus concerné (distinction entre monument et maison), l’échelle de la protection de l’architecture domestique et résidentielle (rapport entre le contenant, le contenu et le contexte), ses modalités de protection et de prescription au regard des outils anciens et contemporains, la nature de l’intervention sur ce bâti (entretien, projet de conservation-restauration). Ces différentes approches sont sous-tendues par des usages, des contextes historiques (notamment l’histoire urbaine), des critères socio-économiques et culturels.