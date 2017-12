Les jeudis de l'Institut Historique Allemand

Résumé

Avec son cycle de conférences des jeudis, l'Institut Historique Allemand (IHA) propose des sujets de l’actualité internationale en histoire et en sciences humaines et sociales. Chaque conférence est suivie d’un commentaire et d’un débat afin de faire ressortir les spécificités théoriques et méthodologiques des différentes traditions historiographiques. Les sujets traitent des questions fondamentales de l’historiographie ainsi que des préoccupations actuelles de l’IHA, dont l’histoire intellectuelle, sociale et culturelle de la politique.