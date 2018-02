Les scènes de l'humour

Annonce

Argumentaire

Des matinales d’information rythmées par les billets d’humeur et les pastilles d’humour, aux émissions de télévision dans lesquelles les humoristes s’insèrent entre les chroniques et interviews, en passant par les animateur/trice.s qui se lancent dans le seul en scène, la circulation entre les différents espaces scéniques est aujourd’hui un trait caractéristique du domaine de l’humour. On assiste en effet à l’avènement de parcours et de productions aux contours de plus en plus distendus, avec des humoristes alternant scène, internet, radio, télévision ou encore cinéma. Ce phénomène correspond à des demandes structurelles autant qu’à des logiques professionnelles. Les différents dispositifs n’impliquent pas les mêmes pratiques et l’on peut interroger les effets de cette circulation transmédiatique et intermédiale à la fois sur la production humoristique et la profession d’humoriste. En passant d’un espace à un autre, les humoristes font-ils/elles le même métier ?

Lors de ces journées, nous nous proposons d’explorer ce champ de recherche inédit en croisant des contributions de professionnel.le.s du spectacle et de chercheur/se.s issu.e.s de plusieurs disciplines et cultivant des approches scientifiques variées. Elles s’inscrivent dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire autour de l’étude de l’humour, qui s’organise en trois temps : deux journées d’études à Bordeaux en mars 2018, deux journées d’études à Dijon en mars 2019, un colloque international à Paris en 2020, associé à l’Observatoire de l’Humour (Québec). Ce premier temps de réflexion et d’échanges est porté par l’université Bordeaux Montaigne, le laboratoire CLARE/Artes et l’association RIRH (Réseau Interdisciplinaire de Recherches sur l’Humour), en partenariat avec le festival Les Fous Rires de Bordeaux.

Programme

Jeudi 22 mars

Cour Mably, Salle capitulaire, 3 rue Mably, 33000 Bordeaux

13h30-13h45 : Présentation des journées par Nelly Quemener (MCF en Sciences de l’Information-Communication, Sorbonne Nouvelle) et Marie Duret-Pujol (MCF d’Études Théâtrales, Bordeaux Montaigne).

(MCF en Sciences de l’Information-Communication, Sorbonne Nouvelle) et Marie Duret-Pujol (MCF d’Études Théâtrales, Bordeaux Montaigne). 13h45-15h15 : Conférence inaugurale de Jean-Marie Lafortune (Professeur, UQAM) : « RBO : une conquête du monde médiatique exemplaire… et obsolète ! »

15h30- 17h30 : Arènes et scènes publiques

Modération : Corinne François-Denève

Sébastien Poulain (Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication) : « De l’humeur à l’humour : les rendez-vous du rire à la radio ».

(Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication) : « De l’humeur à l’humour : les rendez-vous du rire à la radio ». Bérénice Hamidi-Kim (MCF HDR d’Études Théâtrales, Lyon 2) : « "C'est l’histoire d'une fille" : Océane Rose Marie ou le comique comme outil de mise en visibilité et d'empathie ».

(MCF HDR d’Études Théâtrales, Lyon 2) : « "C'est l’histoire d'une fille" : Océane Rose Marie ou le comique comme outil de mise en visibilité et d'empathie ». Morgan Labar (Doctorant en Histoire de l’Art contemporain, Paris 1) : « D’une scène à l’autre, d’un dispositif à l’autre : pollinisation croisée entre les scènes comiques populaires (stand-up comedy, radio, télé) et l’art contemporain américain dans les années 70 et 80 ».

18h : Cocktail dinatoire

20h30 : Moi jeu, spectacle d’Antonia de Rendinger.Théâtre Trianon, 6 rue Franklin, 33000 Bordeaux.

Vendredi 23 mars

Campus universitaire,MSHA (salle 2), 10 esplanade des Antilles, 33607 Pessac

9h30-11h : Carrières transmédiatiques

Modération : Will Noonan

Maryline Rudelle (Docteure en sociologie) : « Les carrières professionnelles des humoristes : le pouvoir médiatique d'une mise en scène ».

(Docteure en sociologie) : « Les carrières professionnelles des humoristes : le pouvoir médiatique d'une mise en scène ». Alban Chaplet (Doctorant en sociologie, EHESS) : « Faire œuvre » ou convertir ses capitaux. Les logiques sociales dans les trajectoires des humoristes ».

11h15- 12h45 : « Les fabriques de l’humour »

Table ronde avec

Antonia de Rendinger (autrice, comédienne),

(autrice, comédienne), Aymeric Lompret (auteur, comédien)

(auteur, comédien) Fanny De la Croix (productrice).

Modération : Nelly Quemener (MCF en Sciences de l’Information-Communication, Sorbonne Nouvelle).

14h30-16h : Mise en perspective critique de l’actualité

Modération : Yen-Maï Tran-Gervat

Christophe Pébarthe (MCF HDR Histoire ancienne, Bordeaux Montaigne) : « Morts de rire ? Aristophane et la guerre du Péloponnèse ».

(MCF HDR Histoire ancienne, Bordeaux Montaigne) : « Morts de rire ? Aristophane et la guerre du Péloponnèse ». Marie Duret-Pujol (MCF d’Études Théâtrales, Bordeaux Montaigne) : « L’andouille et l’éditorialiste. Coluche journaliste, comique et politique ».

16h15-16h45 : Conclusion des journées par les membres du bureau du RIHR.

20h30 : Nouveau spectacle d’Aymeric Lompret. Théâtre Le Victoire, 18 rue des Augustins, 33000 Bordeaux.

Inscription

Entrée libre et sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Coordination : Marie Duret-Pujol et Nelly Quemener.

Contacts : marie.duret-pujol@u-bordeaux-montaigne.fr, nelly.quemener@univ-paris3.fr