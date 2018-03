Truquer, créer, innover. Les effets spéciaux français

Annonce

Les 8, 9 et 10 mars, à l'auditorium de la Cité des sciences et de l'industrie (Paris). Colloque dirigé par Giusy Pisano, Réjane Hamus-Vallée et Caroline Renouard. Avec la collaboration du CNC.

Argumentaire

Les effets spéciaux sont généralement associés aux films de divertissement et aux spectaculaires blockbusters hollywoodiens. En réalité, c’est dans toute l’industrie culturelle et artistique que les effets spéciaux se déploient, y compris en France : des films intimistes aux séries télévisuelles en passant par les jeux vidéo et les spectacles de magie. À travers des approches multiples - technique, esthétique, économique, sociale - ce colloque se propose de faire dialoguer des praticiens, des magiciens et des techniciens avec des chercheurs et des théoriciens.

Il constitue l’un des aboutissements des travaux du programme international de recherche les Arts trompeurs. Machines. Magie. Médias. Il bénéficie d’une aide de l’ANR au titre du programme Investissements d’avenir (ANR-10-LABX-80-01).

Programme

Jeudi 8 mars

Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris.

Auditorium

9h45-10h15 Accueil des participants

10h15-10h30 Ouverture du colloque : CNC / UNIVERSCIENCE

10h30-10h45 Introduction du colloque. « Les effets spéciaux français, quels enjeux ? » Réjane Hamus-Vallée (Université d’Évry Val d’Essonne/Paris Saclay), Giusy Pisano (ENS Louis-Lumière/IRCAV), Caroline Renouard (Université de Lorraine)

Session 1 : Rendre visible les effets spéciaux français, une mission impossible ?

Modération Réjane Hamus-Vallée

10h45-11h « Promouvoir les effets visuels ? Le plan CNC », Jean Gaillard (Nomalab)

(Nomalab) 11h-11h15 « Exposer les effets, les coulisses de l’exposition », l’équipe d’Universcience

11h15-11h30 « Récompenser les effets ? L’aventure du PIDS et des Génie Awards », Yann Marchet (délégué général du PIDS)

11h30-12h Discussion avec la salle

12h-13h30 Déjeuner

Session 2 : Une histoire (a)typique des effets spéciaux français ?

Modération et animation par François Ede (chef opérateur et documentariste)

13h30-14h : « Walter Percy Day, truqueur britannique au service des effets français des années 1920 », Susan Day

14h-14h30 « Les effets d’Abel Gance, autour de La fin du monde (1930) », Elodie Tamayo (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle)

14h30-14h45 Discussion avec la salle

14h45-15h15 « L’ébéniste et le spirite : Cocteau et le merveilleux direct », Guillaume Dulong (Université Bordeaux-Montaigne)

(Université Bordeaux-Montaigne) 15h15-15h45 « Les trucages classiques de décoration : leur reprise et détournement par Raoul Ruiz », Elodie Boin Zanchi (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle)

15h45-16h15 Discussion avec la salle et projection d’un montage d’extraits par François Ede

16h15-16h45 Pause

16h45-18h30 Table ronde : former aux effets spéciaux en France et projection de films étudiants.

Animation et modération par Cédric Plessiet (Paris 8, ATI)

Avec Franck Petitta (école Georges Méliès) ; Gilbert Kiner (ArtFX) ; Laurent Desombre (Master TRUCIS)

Vendredi 9 mars

Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris.

Auditorium

10h-10h30 Accueil des participants

Session 3 : Effets visuels et industries culturelles

Modération Yann Marchet (délégué général du PIDS)

10h30-11h « Le programme MEDIA et les effets spéciaux au tournant des années 1990 » Ana Vinuela (Université Paris Diderot-Paris 7)

(Université Paris Diderot-Paris 7) 11h-11h30 « Les doublures numériques : dualités juridiques », Dominique Bougerol (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle)

11h30-11h45 Discussion avec la salle

Session 4 : Les effets visuels dans la chaîne de fabrication du film

Modération Caroline Renouard (Université de Lorraine)

11h45-12h15 « La fabrique de l’illusion. Le travail des chefs décorateurs de cinéma en prise aux transformations numériques », Gwenaële Rot (Science Po Paris)

(Science Po Paris) 12h15-12h45 « La lumière et les effets visuels en France », Bérénice Bonhomme (Université de Toulouse, ESAV)

12h45-13h Discussion avec la salle

13h-14h30 Déjeuner

Session 5 : Les effets spéciaux français aujourd’hui

Modération Hugues Namur (Superviseur des effets visuels, Mikros Image)

14h30-15h « Extension de décors et composites à l’ère du numérique » Réjane Hamus-Vallée (Université d’Évry Val d’Essonne/Paris Saclay) et Caroline Renouard (Université de Lorraine)

(Université d’Évry Val d’Essonne/Paris Saclay) et (Université de Lorraine) 15h-15h30 « La foule numérique », Gaspard Delon (Université Paris Diderot-Paris 7)

(Université Paris Diderot-Paris 7) 15h30-16h Carte blanche à Hugues Namur (Superviseur des effets visuels, Mikros Image)

16h-16h30 Discussion avec la salle

16h30-17h Pause

17h-18h30 Table ronde : Nouveaux territoires pour les effets spéciaux et internationalisation.

Animation et modération par Kira Kitsopanidou (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) et Stéphane Bedin (Délégué Général Adjoint, FICAM)

Avec

David Danesi (Digital District),

(Digital District), Dominique Vidal (BUF Compagnie),

(BUF Compagnie), Olivier Bassuet (Artbridge, Quad Group),

(Artbridge, Quad Group), Pascal Laurent (Fix Studio, Quad Group),

Samedi 10 mars

Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris.

Auditorium

Session 6 : « L’art et la technique » : polyvalence des effets visuels

Modération Dominique Vidal (Superviseur des effets visuels et Technical director, BUF Compagnie)

9h30-10h « Évolution du pipeline de création des effets visuels », Cédric Plessiet (Université Paris 8) et Anne-Laure George-Molland (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

(Université Paris 8) et (Université Paul-Valéry Montpellier 3) 10h-10h30 « Être à la fois technicien, artiste et gestionnaire : les profils hybrides des petites structures d’animation et de post-production numérique », Somphout Chanhthaboutdy (Université Paris 8)

(Université Paris 8) 10h30-10h50 Discussion avec la salle

10h50-11h10 Pause

11h10-11h40 « Être superviseur aujourd’hui », carte blanche à Christian Guillon (superviseur des effets visuels, CEO Les Tontons truqueurs)

(superviseur des effets visuels, CEO Les Tontons truqueurs) 11h40-12h Discussion avec la salle

12h-13h30 Déjeuner

13h30-14h Présentation et projection du court-métrage de Fred Pirat et la classe des CE1 vert « Tombé sur la tête » (2014)

Session 7 : L’effet spécial dans la démonstration des monstres

14h-14h45 « Les créatures spéciales en France », discussion entre Gilles Penso (réalisateur) et Jacques-Olivier Molon (superviseur et maquilleur d’effets spéciaux)

(réalisateur) et (superviseur et maquilleur d’effets spéciaux) 14h45-15h Discussion avec la salle

15h-15h30 Pause

Session 6 : Archéologie des effets spéciaux

Modération par Giusy Pisano (ENS Louis-Lumière/IRCAV)et Jean-Marc Larrue (Université de Montréal)

15h30-15h50 Présentation du projet des Arts trompeurs par Giusy Pisano (ENS Louis-Lumière/IRCAV)et Jean-Marc Larrue (Université de Montréal)

(ENS Louis-Lumière/IRCAV)et (Université de Montréal) 15h50-16h40 : Projection films à truc de Georges Méliès

Présentation : Anne-Marie Quevrain

Piano : Florent Garcimore

16h40-17h10 « Qu’est-ce qu’un truc ? Pour une généalogie des effets spéciaux », Patrick Désile (chercheur associé au CNRS, THALIM/ARIAS)

(chercheur associé au CNRS, THALIM/ARIAS) 17h10-17h40 « Que n’a-t-on pas dit sur le fameux épisode du blocage de l’appareil sur la Place de l’Opéra (point d’interrogation et point d’exclamation)… », André Gaudreault (Université de Montréal)

(Université de Montréal) 17h40-18h Discussion avec la salle

18h00-18h30 Présentation, projection et discussion autour du court-métrage de Fred Pirat et les CE1 vert « Aucune idée » (2017)

18h30-20h00 Pot dînatoire à la Cité des sciences

20h00-21h30 Table ronde : Magie et effets spéciaux

Animation et modération par Sébastien Bazou (Artefake)

Avec