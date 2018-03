« Mauvais genre » : l’énergie noire du système littéraire

Annonce

Le colloque réunit des chercheurs en littérature, esthétique, histoire des idées, ainsi que des historiens et des spécialistes d’autres disciplines travaillant sur des projets similaires ou en rapport avec ces enjeux. Il s’inscrit dans le cadre du Programme 4. « Historiographies nationales et globalisation du savoir » de l’axe transversal « Transmissions historiques : héritages, évolutions, passages » du CERCLL (EA 4283). Ce programme vise à contribuer au décloisonnement de l’historiographie et à l’élaboration d’une histoire culturelle transnationale fondée sur des approches disciplinaires croisées, des objectifs qui comprennent notamment une mise en perspective des questions liées à la constitution et à la transmission du canon. Parmi celles-ci, la question de la valeur littéraire est centrale. Elle a longtemps été au cœur des débats esthétiques, et même si depuis l’instauration de l’autonomie littéraire aux XVIIe- XVIIIe siècles, le discours théorique s’est attaché à remplacer les notions de « beau » et de « bien » par des notions en apparence plus objectives telles que l’originalité, le style ou l’intention artistique, il paraît évident aujourd’hui qu’on n’est pas parvenu à séparer la beauté des logiques pragmatiques, éthiques ou idéologiques qui sous-tendent l’étude des œuvres d’art. Il se révèle donc aussi difficile d’évacuer définitivement le concept de valeur littéraire que d’aborder le front le problème de sa définition. C’est à cette aporie que nous tenterons de réfléchir en abordant, sans parti pris, la question du « mauvais » en littérature.

Programme

Jeudi 15 mars

(Logis du Roy)

9h30 - Accueil des participants. Ouverture du colloque par Anne DUPRAT (Pr, directrice du CERCLL, doyenne de l’UFR de Lettres, UPJV)

10h00 - La valeur du mauvais

(Mod. C. GRALL)

Nathalie HEINICH (Pr, EHESS) La hiérarchie des genres à la lumière de la sociologie des valeurs

11h00 - L’énergie noire de l’histoire littéraire

(Mod. G. BÊ DUC)

Isabelle RABUT (Pr, INALCO) Quelle valeur accorder au « roman rouge » des années 1950-1960 ?

Pause déjeuner

14h00 - Mauvais genres en perspective

(Mod. F. BELVISO)

Fabienne SOLDINI (CNRS, Laboratoire Méditerranéen de Sociologie) Le procès de revalorisation d’un mauvais genre : roman policier et littérature

16h00 - L’énergie noire de l’histoire littéraire : les oubliés

(Mod. F. SOLDINI)

Anne CADIN (Université Paris-Sorbonne - Paris IV) L’injuste oubli d’André Héléna, bâtisseur méconnu du roman policier noir français

18h30 Concert (flûte, piano et voix)

Lecture publique de « mauvais fragments » choisis

20h30 Dîner (Restaurant Universitaire Saint Leu)

Vendredi 16 mars

(Logis du Roy)

9h30 - Mauvais genres et cultures populaires

(Mod. G. BÊ DUC)

Jeffrey SWARTWOOD (MCF, École Polytechnique, Palaiseau) Beyond Surf Noir, exploring the black hole of surf literature

11h15 - Mauvais genres et auteurs maudits (Mod. C. GUYON-LECOQ)

Jeanne IMBERT (Paris Sorbonne IV) L’intenable posture de l’écrivain mineur en inventeur : le cas Édouard Dujardin, auteur des Lauriers sont coupés

Pause déjeuner

14h00 - Mauvais genres au mauvais genre

(Mod. F. SPILL)

Stéphanie GENTY (MCF, U. d'Evry Val d'Essone) Marilyn French's The Women's Room (1977), or The Polemics of a Feminist Bestseller

16h00 - L’obscure énergie du kitsch et du mauvais goût

(Mod. Sh. XU)

Michel LIU (PRAG, INALCO) La littérature des cols blancs et l'histoire littéraire chinoise

17h45 Visite de la Cathédrale d’Amiens

20h00 Dîner du colloque au Bistrot du Boucher.

Samedi 17 mars

(Pôle Cathédrale)

9h30 - Les ratés de la littérature

(Mod. K. PERROMAT)

Frédérique SPILL (HDR, UPJV, Corpus) Les derniers romans de Philip Roth

11h30 - Esthétiques du mauvais

(Mod. K. PERROMAT)

Noëlle BENHAMOU (MCF, UPJV, CERCLL) Les œuvres pornographiques (poésie, théâtre) de Maupassant : entre mauvais genre et genre mineur.

Marcos EYMAR (MCF, U. d'Orléans) L'enfer des mauvais écrivains : la critique de la perfection chez Roberto Bolaño, Enrique Vila-Matas et César Aira

12h45 Clôture du colloque

Programme établi sous réserve de modifications.