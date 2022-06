Announcement

Argumentaire

L’UMR FRAMESPA, et son équipe de l’Université de Perpignan, organisent une journée d’études sur les « effets de frontière ». Une historiographie classique de l’établissement des frontières, qui pourrait culminer en France avec la somme de Daniel Nordman (1999), dont l’objet était d’écrire une histoire politique de l’établissement des frontières, s’est vue prolongée par une autre manière d’appréhender le fait frontalier. Une histoire par le bas, qui met la focale sur les communautés vivant au contact des frontières, et cherche à observer la façon dont les frontières travaillent les sociétés locales, et comment ces dernières s’adaptent à leur situation frontalière. Les Pyrénées, devenues frontière, ont été de ce point de vue un terrain d’investigation particulièrement fécond, pour lesquelles on peut retenir les travaux d’Annie Brives (1984), Jean-François Soulet (1987), de Peter Sahlins sur la Cerdagne (1989), de Michel Brunet (1986) Patrice Poujade (1998, 2008, 2011, 2017), sans oublier le panorama dressé par Christian Bourret sur la longue durée d’un millénaire (1995).

La journée d’études « Effets de frontières. La frontière vécue et construite par ses acteurs. » se tiendra à l’Université de Perpignan le 12 mai 2023, et s’inscrit dans cet effort de compréhension de la réalité frontalière par et pour ceux qui la vivent au quotidien. Elle veut s’intéresser, notamment, à la présence, aux actions et aux discours des agents du pouvoir, qui tâchent d’imposer la loi des États sur les frontières, et à la façon dont ceux-ci sont perçus par les habitants des espaces frontaliers. À la manière dont la présence de la frontière joue sur les représentations identitaires des frontaliers, mais aussi à la façon dont la frontière peut donner naissance à des stratégies identitaires visant à garantir des intérêts pragmatiques. Enfin la journée d’étude voudrait être l’occasion d’observer les effets de la frontière sur la vie pratique des frontaliers, en matière de structure sociale des communautés, mais aussi d’échanges et de relations transfrontalières, pour saisir comment ils peuvent être considérés comme une contrainte ou comme une opportunité par ces communautés.

Conditions de soumission

La journée d’étude accueillera les contributions s’inscrivant dans ces lignes de recherche à partir d’exemples concrets pris sur les frontières de l’Europe méridionale (péninsule Ibérique, péninsule italienne, France méridionale), entre la fin du Moyen-âge et l’apparition des premiers éléments de l’État moderne, et la modernité étatique et bureaucratique de la fin du XIXe siècle et du tout début du XXe siècle.

Seront particulièrement appréciées les contributions capables de faire dialoguer plusieurs des dimensions précédemment évoquées. Mais également celles qui seront capables d’apporter des éléments permettant d’établir une chronologie de l’ampleur et des conséquences « effets de frontières » sur les populations frontalières.

La Journée d’études se déroulera à l'université de Perpignan-Via Domitia le vendredi 12 mai 2023.

Les contributions sont à adresser à Nicolas Berjoan (nicolas.berjoan@univ-perp.fr)

avant le dimanche 11 septembre 2022.

Elles compteront un maximum de 5000 signes. Elles recevront une réponse rapide, au plus tard un mois après la clôture de l’appel à communication.

Comité scientifique

Nicolas Berjoan (Université de Perpignan),

Marc Conesa (Université de Montpellier III),

Oscar Jané (Université Autonome de Barcelone),

et Patrice Poujade (Université de Perpignan).

Comité d’organisation

Nicolas Berjoan, Margault Coste (doctorante à l’Université de Perpignan), Hugo Balafagon (doctorant à l’Université de Perpignan), Aurian Meunier (doctorant à l’Université de Perpignan), Patrice Poujade.

