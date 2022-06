Atelier d'écriture franco-allemand

Announcement

Présentation

Maitriser l’écriture scientifique, qu’il s’agisse du manuscrit de thèse ou d’un article, en plus de mobiliser des qualités personnelles comme la patience vous demande de développer des compétences rédactionnelles et communicationnelles spécifiques. Cet atelier propose aux participant.e.s, à travers des conseils et exercices méthodologiques de (res)susciter leur propre motivation mais aussi à se familiariser avec l’organisation particulière du discours scientifique.

Intérêts

Garder la vue d’ensemble, structurer ses idées et matériaux

Créer et renforcer le fil conducteur du manuscrit

Surmonter la « peur de la page blanche »

Réfléchir ensemble aux spécificités respectives des écritures scientifiques françaises et allemandes

Méthode

Animé par deux spécialistes de l’écriture scientifique cet atelier propose diverses stratégies et méthodes pour acquérir une plus grande autonomie dans la rédaction. Une réflexion sur le travail de recherche lui-même ainsi que sur le processus d’écriture dans un contexte franco-allemand accompagne exercices et activités pratiques.

Modalités de participation

Le français et l’allemand sont les langues de travail. La maîtrise au moins passive des deux langues est attendue.

Les candidat.e.s s'engagent à participer à la totalité de la manifestation. Un certificat sera délivré afin de pouvoir valider cette formation auprès de leur université.

Les jeunes chercheur.e.s qui souhaitent participer à cet atelier doivent s’inscrire (ou renouveler leur inscription) au CIERA pour l'année en cours.

Les personnes intéressées devront candidater sur le site du CIERA (https://www.ciera.fr/fr/manifestation/19003) en cliquant sur le bouton "candidatez" en haut à droite. Le dossier de candidature à télécharger sur le site (en un seul fichier PDF) doit comporter un CV scientifique et une lettre de motivation (une page maximum).

Frais de participation et frais de déplacement

Une participation aux frais à hauteur de 50 € est demandée aux participant.e.s.

Les frais de transport seront remboursés aux participant.e.s sur présentation des billets dans la limite de 110 € pour les participant.e.s venant de France et de 140 € pour les participant.e.s venant de l’étranger.

Les frais d'hébergement et les repas seront pris en charge par le CIERA, pour la durée de l'atelier.

Comité scientifique

Lucia Aschauer, EHESS/CIERA

Christophe Duhamelle, EHESS/CIERA

Nathalie Faure, CIERA

Karim Fertikh, Université de Strasbourg/CIERA

Elissa Mailänder, Sciences Po/CIERA

Contact

Lucia Aschauer

lucia.aschauer@sorbonne-universite.fr

01 53 10 57 31