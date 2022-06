Publier les discours de haine

Summary

Cette journée d’étude se propose de repartir de l’événement éditorial constitué par la publication de Mein Kampf en France (voir ici) pour ouvrir des perspectives plus générales sur l’édition critique des sources antisémites. La rencontre, qui repose sur un partenariat franco-allemand, a lieu en Italie, berceau de l’expérience fasciste dont s’inspira l’Allemagne, mais aussi pays où le rapport à ce passé est tout différent et où la circulation du livre d’Hitler a été considérable. Croisant des regards allemands, français et italiens, mais aussi des approches diverses sur le plan disciplinaire (histoire, droit) et professionnel (recherche, documentaire, muséographie), cette rencontre vise à éclairer les enjeux de l’édition critique de sources antisémites et des mécanismes de distanciation qui la caractérisent. Ce faisant, cette journée ambitionne d’apporter une contribution à l’étude de l’antisémitisme et à son actualité, tout en ouvrant des perspectives plus larges aux historiens amenés à manipuler les discours de haine.