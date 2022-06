Announcement

Argumentaire

100 ans après le Concours de cante jondo de Grenade, événement crucial du renouveau de l’identité culturelle andalouse et contribution fondamentale, pour les décennies suivantes, d’une image stéréotypée et faussement transparente de l’Andalousie, ce colloque international cherche à comprendre et à explorer ce concept de l’Andalousie ou de lo andaluz, afin d’interroger les fausses évidences et les paradoxes et bousculer les idées reçues et les tropismes en tout genre qui l’entourent.

Il entend proposer une perspective nouvelle qui interrogerait ces deux concepts de lo andaluz et de l’Andalousie, concepts volatiles, hétérogènes et ambivalents s’il en est, souvent superficiels et fantasques, en les considérant dans leurs dimensions multiples, historique, géographique, politique, social et esthétique, et en cherchant à comprendre tout particulièrement l’instrumentalisation et les usages et mésusages auxquels ces concepts ont pu donner lieu.

Pourquoi par exemple, la beauté du paysage et des lieux andalous contemplés est-elle systématiquement mise en avant comme une évidence ? Et pourquoi, également, l’Andalousie est-elle traditionnellement identifiée à l’image de la fête, du plaisir, de l’hédonisme, du vitalisme, au point de n’en retenir souvent que cette image édulcorée et stéréotypée, nécessairement déformée et inexacte ? Comment et pourquoi cette image édénique a-t-elle, à son tour, sans être exclusive, contribué à modeler une image de l’individu andalou indolent, oisif et sensuel, avec toutes les déclinaisons de genre possibles?

Le regard extérieur que ce colloque entend porter sur ces concepts de lo andaluz, ses usages et mésusages permettra de mieux en appréhender les enjeux, mais aussi les constructions et les évolutions, les paradoxes et les contradictions, pour saisir au final les raisons qui ont précédé leur émergence et expliquent leur permanence.

Programme

Mercredi 22 juin – Lo andaluz : Esthétisme et créations culturelles

Colegio de españa

9h30 Accueil

Discours ouverture : Directeur du Colegio de España et Conseiller adjoint

10h Office Espagnol du Tourisme / Ambassade d’Espagne Présentation : Marie Franco et Évelyne Ricci

et 10h45 Évelyne Ricci, Je t’aime à l’andalouse : L’invention d’un concept entre hédonisme et sensualité (Université Sorbonne Nouvelle)

Voix andalouses

Modérateur Jordi Luengo

11h15 Vinciane Trancart (Université Limoges) et Chloé Houillon (Université Strasbourg), Et Carmen, internationale, se dématérialisa : Les effets actuels de l’internationalisation du flamenco et de son accessibilité virtuelle

(Université Limoges) et (Université Strasbourg), Et Carmen, internationale, se dématérialisa : Les effets actuels de l’internationalisation du flamenco et de son accessibilité virtuelle 11h45 Mercedes García Plata (Université Sorbonne Nouvelle), “ Yo soy andaluz ”. L’identité andalouse en chanson de la Transition à la Démocratie.

(Université Sorbonne Nouvelle), “ Yo soy andaluz ”. L’identité andalouse en chanson de la Transition à la Démocratie. 12h15 José Rafael Ramos Barranco (Université Gustave Eiffel), Copla, rock, pop… La evolución de lo andaluz en la canción española desde los años sesenta hasta la actualidad

Débat

Mises en scène(s) et en image(s)

Modératrice Hélène Frison

15h Isabelle Díez (Université Sorbonne Nouvelle), Une Andalousie idéale vue de Madrid : Enjeux et typologie des espaces dans les comedias flamencas (1921-1936)

(Université Sorbonne Nouvelle), Une Andalousie idéale vue de Madrid : Enjeux et typologie des espaces dans les comedias flamencas (1921-1936) 15h30 Adeline Chainais (Université Paul Valéry Montpellier 3), L’universalisation de “ lo andaluz ” dans Liebestod. El olor a sangre no se me quita de los ojos. Juan Belmonte d’Angélica Liddell

(Université Paul Valéry Montpellier 3), L’universalisation de “ lo andaluz ” dans Liebestod. El olor a sangre no se me quita de los ojos. Juan Belmonte d’Angélica Liddell 16h Aliénor Asselot (Université Sorbonne Nouvelle), “ Lo andaluz” dans la peinture catalane au tournant du XXe siècle : un usage à double tranchant

(Université Sorbonne Nouvelle), “ Lo andaluz” dans la peinture catalane au tournant du XXe siècle : un usage à double tranchant 16h30 Jacqueline Sabbah (Université Sorbonne Nouvelle) Visiones y revisiones de Lorca en el cómic contemporáneo

Débat

Jeudi 23 juin – Réflexions et constructions identitaires

Colegio de españa

9h15 Accueil

Images et instrumentalisations

Modératrice Manuelle Peloille

9h45 Elena Solbes Borja (Universitat de València), “ Mu sensillota y mu así ”. Antoñita Colomé y los estereotipos andaluces en el cine español de los años treinta

(Universitat de València), “ Mu sensillota y mu así ”. Antoñita Colomé y los estereotipos andaluces en el cine español de los años treinta 10h15 Violeta Garrido (EHESS / Universidad de Granada), Lógicas de expropiación cultural de lo andaluz : una reflexión sobre la violencia simbólica

(EHESS / Universidad de Granada), Lógicas de expropiación cultural de lo andaluz : una reflexión sobre la violencia simbólica 10h45 Jorge Villaverde (Institut Catholique Lille), Resaca postcolonial al pie de la Giralda : Género, raza e imperio alrededor de “ L’Andalousie au temps des Maures ”, París, 1900.

(Institut Catholique Lille), Resaca postcolonial al pie de la Giralda : Género, raza e imperio alrededor de “ L’Andalousie au temps des Maures ”, París, 1900. 11h15 Ivanne Galant (Université Sorbonne Paris Nord) ¿Hacia la “verdadera” Andalucía ? Relatos de viaje comprometidos en tiempos del boom turístico

(Université Sorbonne Paris Nord) ¿Hacia la “verdadera” Andalucía ? Relatos de viaje comprometidos en tiempos del boom turístico 11h45 Zoé Stibbe (Université Sorbonne Nouvelle), Dans l’œil du NO-DO : “ Lo andaluz ” comme instrument de désinformation, de propagande et de silence (1943-1975)

Débat

Inventions et réflexions : L’Espagne en question

Modératrice Maitane Ostolaza

15h Camille Lacau (Sorbonne Université), La “ Teoría de Andalucía ” de José Ortega y Gasset : Imposture ou laboratoire de germination sur l’invertébration et la masse ?

(Sorbonne Université), La “ Teoría de Andalucía ” de José Ortega y Gasset : Imposture ou laboratoire de germination sur l’invertébration et la masse ? 15h30 Ferrán Archiles (Universitat de València), ¿La región como problema ? Diversidad territorial y España “invertebrada” (Siglos XIX-XXI)

(Universitat de València), ¿La región como problema ? Diversidad territorial y España “invertebrada” (Siglos XIX-XXI) 16h Marie Franco (Université Sorbonne Nouvelle), Je t’aime moi non plus : Les Andalous dans les discours catalanistes.

Débat