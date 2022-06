Announcement

Argumentaire

Tout est en perpétuel changement dans la vie... Dans les sciences comme dans la vie, les modes changent, l’analyse du discours ne fait guère exception

Aborder le sujet de l’éclatement disciplinaire des études en analyse « des » discours est une question d’actualité, à l’ère où de plus en plus d’analyses sociologiques, historiques ou autres s’appuient sur le langage (Mazière, 2018, p. 81), à l’ère où de plus en plus de recherches en analyse des discours travaillent sur des enjeux variés qui dépassent de loin le cadre linguistique (Détrie et al., 2017 ; Grégoire, 2017 ; Paveau, 2017). Notre colloque a comme pivot le caractère multidisciplinaire de l’analyse « des » discours, car cette dernière a cassé les carcans des frontières autrefois limitées de l’analyse du discours.

Les corpus de l’analyse des discours se sont diversifiés progressivement : les premiers analystes étudiaient des discours écrits, en grande partie littéraires (Bakhtine, 1998 ; Greimas, 2002), des discours oraux, politiques et médiatiques en vogue à l’époque (Charaudeau, 1983 ; Pêcheux & Maldidier, 1990) et des discours numériques actuellement à l’ère informatique (Marcoccia, 2016 ; Paveau, 2017). On assiste à un décloisonnement généralisé des recherches dans ce domaine. Cela tient à l’ouverture d’un dialogue entre les différentes disciplines qui travaillent sur le discours et entre les divers courants d’analyse du discours. L’analyse du discours étant située au carrefour des sciences humaines, elle demeure en perpétuelle évolution. Il existe des analystes du discours plutôt sociologues, psychologues, d’autres plutôt linguistes, didacticiens ou littéraires...

À ces divisions s’ajoutent des divergences entre de multiples courants. Indépendamment des préférences personnelles de tel ou tel chercheur, il existe des affinités naturelles entre certaines sciences sociales et humaines et certaines disciplines de l’analyse du discours : entre ceux qui travaillent sur les médias et la sociologie ou la psychologie sociale, entre ceux qui étudient les conversations et l’anthropologie, entre ceux qui étudient les discours constituants et l’histoire ou laphilosophie...

L’utilisation de l’analyse du discours, comme méthode d’analyse systématique et approfondie est devenue de plus en plus interdisciplinaire. Les manuels ne partent plus du présupposé selon lequel tous les spécialistes d’analyse du discours sont des linguistes ; une formation en analyse du discours est parfois proposée dans le contexte de programmes « d’études du discours » dans le cadre de diverses spécialisations universitaires ; et des périodiques comme Discourse Studies, Discourse in Society, Disourse and Communication et Text and Talk publient les travaux de chercheurs relevant de filiations disciplinaires variées. Les approches d’analyse du discours se multiplient et se diversifient de jour en jour, chacune prenant en considération des aspects particuliers de l’objet : discours. Le champ de l’analyse du discours est d’autant plus vaste et morcelé qu’on pourrait même parler d’éclatement multidisciplinaire dans ce domaine.

Ce colloque vise d’une part à apporter une contribution à des domaines en sciences humaines et sociales qui ont comme axiome l’analyse des discours, et d’autre part à croiser les réflexions pluridisciplinaires relatives à l’analyse des discours comme carrefour d’études.

Les contributions seront inscrites dans l’un des axes ci-dessous :

Nouvelles approches en analyse des discours ;

L’analyse des discours adoptée en littérature ;

Le caractère culturel et/ou interculturel de l’analyse du discours ;

Le couple : analyse du discours / didactique des langues étrangères ;

L’analyse du discours au carrefour des disciplines ;

L’analyse de l’analyse du discours.

Modalités de soumission

Les propositions de communications en français, anglais ou arabe ( 450 mots) doivent être ancrées dans l’un des axes proposés, et accompagnées d’une courte biographie, et doivent être envoyées aux deux adresses suivantes :

ayda.ryma10@yahoo.fr

hassani.rima@univ-khenchela.dz

au plus tard le 20 septembre 2022.

Calendrier

19 Juin 2022 : Lancement de l’appel à communication.

20 Septembre 2022 : Date butoir pour l’envoi des propositions de communications.

30 Septembre 2022 : Notifications d’expertise des propositions de communications.

01 Octobre 2022 : Envoi du programme provisoire du colloque aux auteurs (e) des propositions de communications retenues.

05 Octobre 2022 : Diffusion du programme définitif du colloque.

20 Octobre 2022 : date butoir pour la réception des articles pour expertise.

26 et 27 Novembre 2022 : tenue du colloque par vidéoconférences et en présentiel.

29 Décembre 2022 : Publication des actes du colloque.

Consignes concernant les propositions de communications

Nous prions les auteurs (e) de propositions de communications, de respecter les conditions suivantes :

1- Les propositions de communications doivent obligatoirement comporter un titre et citez clairement les éléments suivants : objet de la communication, méthodologie, résultats, mots clés et liste de références bibliographiques.

2- Les propositions de communications qui traitent uniquement de l’aspect théoriques ne sont pas expertisées pas le comité scientifique du colloque.

3- trois langues du colloque sont le français, l’anglais, l’espagnol et l’arabe. De même, les propositions de communication, ainsi que les articles suivants ces communications, seront exclusivement rédigées dans l’une de ces langues.

4- À la suite du colloque, il est prévu de publier un ouvrage collectif contenant les articles liés aux communications (après une expertise des articles).

Organisatrice et responsable du colloque

Dre. Hassani Rima-Aida, Maitre de conférences A, Université de Khenchela

Présidents d’honneur

Pr. Abdelouahab Chala, recteur de l’université de Khenchela

Pr. Rachid Belaifa, doyen de la faculté des lettres et des langues étrangères.

Président du comité scientifique

Dr. Abdelmalik Athamena

Bibliographie

Bakhtine, M. M. (1998). Problèmes de la poétique de Dostoïevski. Édl’Age d’homme.

Charaudeau, P. (1983). Langage et discours : Éléments de sémiolinguistique (Théorie et pratique). Classiques Hachette.

Détrie, C., Siblot, P., Verine, B., & Steuckardt, A. (2017). Termes et concepts pour l’analyse du discours : Une approche praxématique (Nouvelle édition augmentée.). Honoré Champion éditeur.

Dubois, J., & Sumpf, J. (1969). L’analyse du discours. 4(13). https://www.persee.fr/issue/lgge_0458- 726x_1969_num_4_13

Grégoire, M. (2017). Signifiances (Signifying) - vol. 1, No 1 (2017) : Langage et énaction : problématiques, approches linguistiques et interdisciplinaires // Réflexions sur les théories en sciences du langage à la lumière de l’énaction [PDF].

Greimas, A. J. (2002). Sémantique structurale (3e éd.). Presses Universitaires de France.

Marcoccia, M. (2016). Analyser la communication numérique écrite. Armand Colin.

Mazière, F. (2018). L’analyse du discours. Histoire et pratiques : vol. 4e éd. Presses Universitaires de France ; Cairn.info. https://www.cairn.info/l-analyse-du-discours-- 9782130813958.htm

Paveau, M.-A. (2017). L’analyse du discours numérique : Dictionnaire des formes et des pratiques.