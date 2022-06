Summary

La révolution tunisienne est un des événements les plus déterminants de la période contemporaine. Elle a libéré le peuple tunisien d’une dictature de plus de vingt années, entraîné les révolutions arabes, eu des conséquences géopolitiques majeures à l’échelle globale. Sous le titre « Penser la révolution tunisienne », ce colloque propose d’interroger le sens de l’événement et de ses effets depuis plus de dix ans, en articulant des analyses de philosophie et de sciences sociales, menées en différents lieux et à différentes échelles, portant sur le moment révolutionnaire, sur la période prérévolutionnaire et sur la situation actuelle.