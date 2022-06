De l’archivistique au XXe siècle

Summary

À l’occasion du centenaire de sa naissance, les archives de Paris et l’école des chartes ont souhaité rendre hommage à Yves Pérotin, figure majeure et internationale de l’archivistique du XXe siècle dans le cadre d’une journée d’étude. Homme de concepts, il a fourni à la théorie des trois âges des archives un apport décisif. Archiviste de terrain, il a exercé dans des environnements variés, des archives du Var à celles de la Seine, en passant par la Réunion, la Société des nations et l’OMS. De la théorie à la pratique, son influence sur la pensée archivistique a été et reste déterminante aujourd’hui.