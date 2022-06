La peinture monumentale en Occitanie du Moyen Âge à nos jours

Announcement

Présentation

La peinture monumentale est une des formes d’art dont l’étude se renouvelle régulièrement du fait des découvertes. Souvent cachées sous des couches de badigeons, masquées par des aménagements postérieurs ou oubliées dans des lieux peu accessibles, les peintures monumentales réapparaissent tous les jours au gré de travaux d’entretien et de restauration ou sont révélées grâce à des études. Le corpus des peintures murales évolue donc en permanence, enrichissant notre patrimoine et développant nos connaissances.

Le Groupe de Recherches sur la Peinture Murale (GRPM) et la région Occitanie vous proposent de dresser un bilan des connaissances et d’ouvrir des perspectives de recherche et de valorisation des peintures monumentales régionales ; peintures murales et plafonds peints. Bienvenue à tous les spécialistes de la peinture monumentale et aux amateurs d’histoire et de patrimoine local ou pictural !

Programme

Mercredi 28 septembre

9h00 à 9h30 : Accueil des participants et café

9h30 à 9h50 : Ouverture du colloque, discours officiels

Matinée : la Région Occitanie et la peinture murale

Président de séance : Nicolas Bru, Conservateur des M.H. DRAC Occitanie

9h50 à 10h10 : Introduction (GRPM, Région)

10h10 à 10h15 : Présentation film chronologique

10h15 à 10h30 : Roland Chabbert et Sylvie Decottignies , Présentation et bilans du dispositif régional

10h30 à 10h45 : Lise Del Tedesco (Région Occitanie), Le mécénat de compétence appliqué à la peinture murale

Pause de 10h45 à 11h15

11h15 à 11h35 : Guillaume Bernard (Chargé de mission patrimoine mobilier, CD Lot) et Manon Vidal (Conservatrice des M.H. DRAC Occitanie), Étude sanitaire des peintures murales du Lot (46)

11h35 à 11h50 : Anaïs Charrier (Archéologue du bâti, Chargée d'Inventaire, Direction du patrimoine, Cahors), L'exemple de Cahors et ses dernières découvertes

11h50 à 12h10 : Questions/débat

12h10 à 12h45 : Présentation des posters

12h45 à 14h00 : Déjeuner

Après-midi : la conservation-restauration

Président de séance : Jean-Marc Stouffs, conservateur-restaurateur de peintures murales

14h à 14h20 : Aude Aussilloux (conservatrice-restauratrice), Amarrante Szidon (Fille de l’artiste), La conservation des oeuvres de Dado, site des Orpellières à Sérignan (34)

14h20 à 14h40 : Diane Henry-Lormelle (conservatrice-restauratrice), L'église de Toulongergues (12) : les choix de présentation des enduits peints romans et des enduits historiques au sein d'un édifice qui a subi de nombreuses transformations

14h40 à 15h00 : Jérôme Ruiz, Florence Meyerfeld, Sandra Abreu (conservateurs-restaurateurs), La restauration de 36 closoirs provenant de la maison du Viguier de Puisserguier (34)

Pause de 15h00 à 15h15

15h15 à 15h35 : Anne Rigaud (conservatrice-restauratrice de peintures murales), La chapelle de Centeilles ou l’urgence peut-elle se contenir à défaut de se prévenir ?

15h35 à 15h55 : Philippe Pécout (Région Occitanie), Aux limites du Languedoc et de la Provence : les peintures médiévales conservées dans les édifices gardois du sillon rhodanien, entre le XIIe et le XIVe siècle (30)

16h00 à 16h20 : Questions/débat

16h20 : Départ pour la visite de Saint-Sernin

17h00 : Présentation des peintures romanes de l’édifice : Natacha Piano et Jean-Marc Stouffs

Jeudi 29 septembre

Matinée : études

Présidente de séance : Géraldine Victoir, Maître de conférence, Université de Montpellier Paul-Valéry

9h00 à 9h20 : Adeline Béa (chargée d’études, Inventaire du Patrimoine CAUE Tarn), Le décor peint des demeures patriciennes de Cordes (81)

9h20 à 9h40 : Térence de Monredon (chercheur indépendant, GRPM), Le décor héraldique du château de Larnagol : originalité d'un décor quercynois (46)

9h40 à 10h00 : Sandrine Ruefly, Léa Gérardin (chercheures, Service inventaire PETR Pays Midi-Quercy), État des dernières découvertes

10h00 à 10h20 : Questions/débat

Pause de 10h20 à 10h45

Présidente de séance : Sophie Duhem, Maître de conférence, Université de Toulouse Jean-Jaurès

10h45 à 11h05 : Lannie Rollins (doctorante, Université de Toulouse Jean-Jaurès), Étude de cas liant peintures murales et plafonds peints

11h05 à 11h25 : Frédéric Mazeran (architecte du département de l'Hérault, RCPPM), Les décors peints du département de l'Hérault : quelques exemples significatifs d'un patrimoine civil

11h25 à 11h50 : Questions/débat

11h50 à 13h30 : Déjeuner

Après-midi : valorisation

Président de séance : Roland Chabbert, Chef du Service de la Connaissance et de l’Inventaire des Patrimoines, Région Occitanie

13h30 à 13h50 : Christian Davy (Chercheur indépendant, GRPM), Perceptions de l’intégrité de la peinture murale : exemples de Saint-Sernin de Toulouse et Saint-Martin des Puits

13h50 à 14h10 : Christine Leduc-Gueye (Chercheure indépendante, GRPM), Laurence Blondaux (conservatrice-restauratrice, GRPM), Quelle médiation pour des peintures murales cachées ou difficilement accessibles au public : l'exemple de Lasbordes (11)

14h10 à 14h30 : Valérie Dumoulin et Marion Ortiz (RCPPM), « Heraldica Domestica » : un projet de numérisation et de valorisation pour les armoiries des plafonds peints

14h30 à 14h50 : Christiane Tabouriech (architecte du patrimoine, RCPPM), Trésors cachés de Notre-Dame du Mont-Carmel à Carcassonne (11)

14h50 à 15h10 : Questions/débat

Pause de 15h10 à 15h45

15h45 : Départ pour la visite des Jacobins de Toulouse (valorisation, réalité augmentée)

16h30 : Présentation Marie Bonnabel et Hortense Rolland

Vendredi 30 septembre

Matinée : nouvelles réflexions

Présidente de séance : Ilona Hans-Collas, GRPM

9h à 9h20 : Carelyne Henocq (Doctorante, Université de Toulouse Jean-Jaurès), Les peintures murales du logis abbatial de Moissac : quelle place au sein de la culture visuelle Plantagenêt (82) ?

9h20 à 9h40 : Sophie Ducret (Doctorante, Université de Montpellier Paul-Valéry), Le processus de la commande artistique aux âges romans : l'exemple des peintures murales du Midi de la France

9h40 à 10h00 : Hortense Rolland (Doctorante, Université de Toulouse Jean-Jaurès), Les peintures de l'église du couvent des Jacobins de Toulouse

10h00 à 10h20 : Questions/débat

Pause de 10h20 à 10h45

Président de séance : Nicolas Meynen, Maître de conférence, Université de Toulouse Jean-Jaurès

10h45 à 11h30 : Rosalie Godin (conservatrice-restauratrice), Michel Peron (architecte du patrimoine, maître d’oeuvre), Guy Ashell de Toulza (professeur honoraire d’histoire de l’art), Witold Nowik (ingénieur de recherche, pôle Peinture murale et polychromie, Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques), Un décor médiéval découvert et restauré au XIX e siècle à Rabastens (81), concept de restauration et critique d’authenticité : conservation et restauration aujourd’hui

11h30 à 11h50 : Gérard d'Alto (étudiant, Université de Toulouse Jean-Jaurès), Renouveler la recherche sur les peintures murales réalisées par les Pedoya à travers l'étude de leurs réseaux de sociabilité

11h50 à 12h10 : Nicolas Bru (conservateur des M.H. DRAC Occitanie), Un décor monumental des Ateliers d'art sacré en 1936 pour la chapelle de la Providence à Mende (48)

12h10 à 12h30 : Questions/débat

12h30 à 14h00 : Déjeuner

Après-midi : street art

Présidente de séance : Christine Leduc-Gueye, GRPM

14h00 à 14h20 : Nicolas Gzeley (chercheur indépendant), L’art urbain : du graffiti au néo-muralisme

14h20 à 14h40 : Sarah Gerber (chercheure, Mairie de Montauban – CIAP), L'art urbain à Montauban : valorisation et médiation (82)

14h40 à 15h00 : Aurélie Bégou (coordinatrice du projet Portes de Gascogne), Projet street art des portes de Gascogne (32)

15h00 à 15h30 : Questions/débat

15h30 : Conclusion, Monique Bourin, Professeur émérite Université Paris 1-CNRS, Présidente de la RCPPM