Édition et pluridisciplinarité

Présentation

L’École Normale Supérieure de Lyon, Sorbonne Université et l’Université de Salamanque célèbreront les 29 et 30 Septembre 2022, à l’ENS de Lyon, le deuxième volet de TRILOBE, un programme international autour de l’édition de textes médiévaux et humanistes dirigé par Carlos Heusch, Jacobo Sanz Hermida et Hélène Thieulin-Pardo, et coordonné par Laura Baldacchino.

TRILOBE I, dont la thématique portait sur les traductions médiévales, laisse désormais place à TRILOBE II, qui interrogera la place de la plurisciplinarité au sein du travail d’édition. Linguistique, humanités numériques, histoire des textes, codicologie, traductologie ou encore histoire de l’art, l’édition de texte est un travail pleinement pluridisciplinaire.

Programme

29/09/2022

9 heures – 9 h 30 | Ouverture par Carlos HEUSCH et Hélène THIEULIN-PARDO

SESSION 1

Modérateur Carlos HEUSCH (ENS de Lyon, CIHAM)

9 h 30 – 10 h 30 | Corinne MENCÉ-CASTER (Sorbonne Université, RELIR-CLEA) Quelle linguistique au service de l’édition de textes anciens ?

[Questions, pause]

11 h 15 – 11 h 45 | Olivier BRISVILLE (ENS de Lyon, CIHAM) L’édition électronique du corpus aljamiado : enjeux et perspectives du recours aux humanités numériques

11 h 45 – 12 h 15 | Matthias GILLE LEVENSON (ENS de Lyon, CIHAM) La transcription automatisée, un changement de paradigme ecdotique ?

[Questions, déjeuner]

SESSION 2

Modérateur Jacobo SANZ HERMIDA (Universidad de Salamanca)

14 heures – 15 heures | Hugo Óscar BIZZARRI (Université de Fribourg, IEM) ¿Fue el Calila e Dimna un texto ilustrado?

15 heures – 15 h 30 | Sara GIL SÁIZ (Sorbonne Université, CLEA) Traducción e interpretación de textos clásicos en la península ibérica: Hugo de Urriés y sus exempla de Valerio Máximo a finales del siglo XV

15 h 30 – 16 heures | Carlos HEUSCH Les minorités dans le projet politique alphonsin

30/09/2022

SESSION 3

Modératrice Hélène THIEULIN-PARDO (Sorbonne Université, CLEA)

9 heures – 10 heures | Juan Carlos CONDE (Universidad de Salamanca, IEMYRhd ; Magdalen College-Oxford) Penúltimos castigos y penúltimas reflexiones de un slow editor: sobre la edición de las obras de Teresa de Cartagena

[Questions, pause]

10 h 35 – 11 h 5 | Laura BALDACCHINO (Sorbonne Université, CLEA ; ENS de Lyon, CIHAM ; Casa de Velázquez) Revisión de una fuente: los Castigos de Sancho IV y el Libro de las donas

11 h 05 – 11 h 35 | Emily DI DODO (Magdalen College-Oxford) Hacia una edición crítica de Las cien novelas de Juan Bocacio

[Questions]

12 h 05 – 12 h 35 | Clôture par Jacobo SANZ HERMIDA (Universidad de Salamanca)

Informations pratiques

TRILOBE, programme international entre l’École Normale Supérieure de Lyon, Sorbonne Université et l’Université de Salamanque.

Organisateurs : Laura Baldacchino, Amalia Desbrest et Carlos Heusch.

Comité scientifique : Carlos Heusch (ENS de Lyon), Jacobo Sanz Hermida (Université de Salamanque) et Hélène Thieulin-Pardo (Sorbonne Université)

Le colloque se tiendra uniquement en présentiel.