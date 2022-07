Moyen Âge versus « Mittelalter » ?

Announcement

Argumentaire

Le binôme franco-allemand a longtemps été perçu comme étant le moteur de l’unification européenne – et le fait que l’échange entre les communautés historiennes des deux pays était à la fois bénéfique et désirable pouvait paraître évident. Aujourd’hui, les relations politiques, économiques et culturelles au sein d’une Europe élargie sont devenues plus complexes – et le monde médiéval s’est également agrandi. Les analyses quasi traditionnelles des régions au centre d’une Europe latine « franque » ont cédé la place (au moins en partie) aux questions ciblant les régions aux marges géographiques de l’Europe, les phénomènes transculturelles et la dimension globale.

Or, ce développement n’amoindrit aucunement l’importance des relations entre la France et l’Allemagne et des échanges entre les deux pays – sur les plans politiques, économiques et culturels, mais également scientifiques. Les recherches médiévistes constituent un domaine particulièrement prégnant dans lequel on peut observer des développements thématiques et méthodologiques qui se distinguent parfois profondément des deux côtés. Le dialogue entre ces deux communautés promet donc des effets fertilisants au moyen de l’échange à travers la barrière linguistique.

Avec cet atelier franco-allemand, nous voudrions mettre de l’entrain dans cet échange : nous envisageons la création d’une plateforme, qui permet aux chercheuses et chercheurs travaillant sur le Moyen Âge allemand et/ou français d’entrer dans un dialogue fertile. Avec ceci nous nous adressons particulièrement aux chercheuses et chercheurs

Germanophones qui travaillent sur l’espace et les cultures français(es) ou francophones au Moyen Âge ;

Francophones qui travaillent sur l’espace et les cultures allemand(es) ou germanophones au Moyen Âge ;

de toute origine (et lieu de travail) qui travaillent sur un sujet touchant le Moyen Âge franco-allemand.

Notre atelier souhaite promouvoir la création d’un réseau entre médiévistes francophones et germanophones, stimuler l’échange entre jeunes chercheuses et chercheurs et initier de nouvel­les coopérations. Nous invitons donc tout celles et ceux qui sont intéressé(e)s de présenter leurs projets de recherche touchant à des sujets médiévaux dans une visée historique (incluant des disciplines autres que l’histoire) sous forme d’une présentation d’environ 30 minutes et de les discuter. Nous espérons pouvoir poursuivre cet échange dans un format similaire dans les années à venir avec différentes institutions partenaires.

Les langues de travail au cours de l’atelier seront l’Allemand et le Français ; les participants devront donc maîtriser les deux langues au moins de manière passive. Les frais de voyage ainsi que du séjour seront pris en charge par les organisateurs.

Modalités de contribution

Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez participer, veuillez nous adresser les informations et docu­ments suivants :

une brève description de votre projet de recherche ;

le titre que vous proposez pour votre intervention (qui peut, bien évidemment , présen­ter une partie de votre projet de recherche) ;

un bref CV (mentionnant, le cas échéant, vos expériences avec l’échange franco-allemand).

Veuillez adresser ces matériaux au plus tard le 1er août 2022

à : georg.jostkleigrewe@geschichte.uni-halle.de

Organisation