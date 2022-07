Postdoctorat sur les hyperdiaristes au Canada

Announcement

Un·e candidat·e est recherché·e pour réaliser un stage postdoctoral à l’Université du Québec à Trois-Rivières dans le cadre du projet de recherche « Les hyperdiaristes au Canada : de la préservation technologique de la mémoire à la postmortalité transhumaniste » dirigé par la professeure Emmanuelle Caccamo. Le projet de recherche est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines et sociales du Canada (CRSH).

Résumé du projet de recherche

Le projet a pour objectif de dresser un portrait des hyperdiaristes au Canada. L’hyperdiarisation (lifelogging en anglais) est une pratique d’archivage du quotidien qui englobe de nombreux types de données : il s’agit par exemple d’archiver des informations en lien avec des expériences et des événements vécus, des lieux visités, des personnes rencontrées, des conversations eues, aussi bien que des idées, des photographies et des vidéos prises ou des traces laissées sur les médias socionumériques. En somme, toute donnée archivable peut être prise en compte dans cette pratique, y compris une transcription des données biologiques prélevées par le biais de capteurs posés sur le corps (température corporelle, rythme cardiaque, etc.).

L’un des objectifs généralement poursuivis par les hyperdiaristes est de former une extension de la mémoire personnelle : il est alors possible pour les usagers d’accéder au fonds de données constitué, plusieurs semaines, voire plusieurs années plus tard, de procéder à des recoupements informationnels et de se souvenir d’éléments que le corps n’aurait pas gardé en mémoire — ou plutôt que la mémoire aurait conservé un peu différemment, avec d’autres signes ou une autre interprétation.

Cette pratique d’enregistrement « total » s’accompagne parfois, chez les hyperdiaristes, d’une quête d’« immortalité » : et si l’ensemble des données amassées pouvait servir à recréer une vie après la mort ? Et s’il était possible de « vivre » dans une machine sous un format numérique ?

Ce projet de recherche en communication a pour but de combler une lacune dans la recherche actuelle : au prisme de méthodes d'enquêtes en sémiotique et sciences sociales, il vise à approcher des hyperdiaristes en s’intéressant à leurs usages, à leurs représentations et à leurs croyances, ainsi qu’à mieux comprendre quels liens concrets existent entre préservation technologique de la mémoire, transhumanisme et « vie » numérique après la mort.

Conditions d'emploi et de rémunération

Entrée en fonction : janvier ou juin 2023

Durée : 12 mois avec possibilité de prolongement

Financement : 40 000 $ CAD (co-financement CRSH et UQTR)

Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Canada

Encadrement : Emmanuelle Caccamo, professeure au Département de lettres

Profil des candidat·e·s

Doctorat complété dans un domaine pertinent (communication ; sémiotique ; sociologie ; science, technologie et société ou autre discipline pertinente) ;

Connaissance ou intérêt démontré pour le domaine de recherche sur le numérique et les transhumanismes en sciences humaines et sociales ;

Connaissance des méthodologies mixtes ; expérience de recherche impliquant la conduite de questionnaires (quantitatif et qualitatif) et d’entrevues (atout)

Expérience de publication (évaluées par les pairs) ;

Aptitudes au travail en équipe ;

Excellente maitrise du français écrit et parlé ;

Bonne maitrise de l’anglais écrit et parlé ;

Modalités de candidature

Les candidat·e·s doivent faire parvenir un seul dossier au format PDF incluant les éléments suivants :

Une courte lettre de motivation décrivant votre intérêt pour le stage postdoctoral, l’adéquation de vos compétences par rapport au profil recherché ;

Un CV universitaire, incluant la liste des publications et des communications.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à emmanuelle.caccamo@uqtr.ca

La date limite d’envoi des dossiers est fixée au 1er décembre 2022.

Les candidatures seront évaluées à partir du 15 septembre 2022, et ce, jusqu’à ce que le poste soit comblé. Il est donc fortement encouragé d’envoyer le dossier avant la date limite.

Comité d'évaluation