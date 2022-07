Announcement

Présentation

Offre de mission : Collecte de données en archives

Projet « Patrimoine et ressources des écrivains »

Ordonnateur de la mission:

Professeur Dr. Damien Tricoire, Université de Trèves

Référent scientifique (en charge du suivi de la mission) :

Benoît Carré, chercheur post-doc à l’Université de Trèves

Nature pratique de la mission

Photographie et transcription de documents manuscrits français du XVIIIe siècle non numérisés / collecte de données à partir de documents manuscrits non numérisés / enregistrement des données collectées dans un fichier standardisé.

Nature scientifique de la mission

À partir d’une liste donnée d’écrivains des Lumières, vous collecterez dans les fonds des archives notariales des données sur les biens, contrats, rentes, etc. de ces auteurs. Ces données alimenteront notre base de données et son volet consacré au financement du champ littéraire français au XVIIIe siècle. La mission doit contribuer à élargir nos connaissances sur la diversité et la nature des financements de ce champ.

Lieu de la mission

Archives nationales (Paris) principalement et autres archives ou bibliothèques situés dans l’agglomération parisienne si nécessaire.

Rémunération de la mission

3000 € (montant brut prestataire) pour l’ensemble de la mission.

Rémunération du prestataire : prestation de service (Werkvertrag – contrat de droit allemand), 18,25€ / heure (montant brut prestataire).

Répartition du temps de travail

Le prestataire organise son temps de travail de manière à le concilier avec les impératifs de son activité principale et avec le calendrier de la mission.

Calendrier de la mission

Octobre 2022 – Avril 2023

Livraison du produit : 30 avril 2023

Profil du prestataire de service

Niveau de diplôme requis : La/Le prestataire doit être titulaire d’un diplôme de Master recherche en sciences historiques (minimum). Spécialité : histoire moderne, XVIIIe siècle

Qualifications : un bon, voire un très bon niveau en paléographie moderne est requis ainsi qu’une appétence pour le travail en archives. Une expérience au sein des fonds des archives nationales (et particulièrement le Minutier central des notaires de Paris) serait appréciée.

Compétences linguistiques : Maîtrise du français indispensable ; des compétences linguistiques en anglais OU BIEN en allemand sont nécessaires.

Modalités de candidature

Merci de joindre un CV à votre courriel de candidature qui sera adressé au Professeur Damien Tricoire (Université de Trèves) à l’adresse tricoire@uni-trier.de et en copie à carre@uni-trier.de et dagenais@uni-trier.de

avant le 1er septembre 2022.

Comité de sélection