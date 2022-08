Announcement

Contexte

L’Institut historique allemand (IHA) est un centre de recherche de la fondation publique Max Weber – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland. Nous travaillons sous la devise »Recherche – Médiation – Qualification« dans le domaine de l’histoire française, franco-allemande et ouest-européenne, de l’Antiquité à nos jours, et jouons un rôle de premier plan dans la médiation entre l’Allemagne et la France. L’histoire numérique et l’Afrique subsaharienne constituent des axes de recherche complémentaires.

Nous recrutons au 1er décembre 2022 (négociable) une chercheuse·un chercheur pour notre département de recherche en histoire moderne.

Il s’agit d’un contrat postdoctoral d’une durée de trois ans avec possibilité de prolongation jusqu’à maximum cinq ans. Ce poste a un objectif de qualification et permet la réalisation d’un projet de recherche (thèse d’habilitation ou projet de livre) dans les domaines d’activité de l’IHA.

Missions

Les tâches comprennent:

la réalisation du projet personnel de recherche;

la collaboration active au sein du département: organisation d’évènements, expertise, co-encadrement de boursier/ères, etc.;

la collaboration active au sein de la rédaction des publications de l’IHA (en particulier Francia-Recensio);

le rôle d’interlocuteur/interlocutrice pour les coopérations et demandes venant de France et d’Allemagne;

un engagement au sein des groupes de travail au sein de l’institut et de la fondation.

Profil recherché

une ébauche élaborée d’un projet de recherche innovant qui s’inscrit dans les thèmes de l’IHA mentionnés plus haut

une thèse de doctorat en histoire soutenue et bien notée

une parfaite maîtrise de l’allemand ou du français et de bonnes connaissances de l’autre langue ainsi que de l’anglais

Conditions de travail

Nous proposons :

une grande latitude pour développer en autonomie un profil scientifique international par le biais d’événements, de coopérations avec des institutions partenaires, etc.;

une collaboration au sein d’une équipe dynamique;

une activité variée en plein cœur de Paris;

si les conditions sont remplies, un contrat d’expatrié/e, dont la rémunération suit la grille salariale du service public allemand – indice 13 (TVöD 13), avec une indemnité d’expatriation devant compenser le coût de la vie élevé à Paris et une aide au loyer ainsi qu’une indemnité de déménagement incluant une prime d’installation. Si ces conditions ne sont pas remplies, la rémunération s’aligne sur la grille tarifaire de rémunération locale de l’ambassade d’Allemagne à Paris;

un poste au sein d’une entité publique financée par le ministère fédéral allemand de l’Enseignement et de la Recherche.

À qualifications égales, priorité sera donnée aux candidat/es handicapé/es. La fondation Max Weber et l’IHA promeuvent l’égalité professionnelle des hommes et des femmes. Nous invitons donc explicitement les femmes qualifiées à présenter leur candidature. Conformément à la loi fédérale sur l’égalité, tous les postes peuvent en principe être occupés à temps partiel.

Le lieu de travail est Paris. En tant qu’employeur, l’IHA est soucieux de prendre en compte la vie familiale de ses employé/es. Vous retrouverez sur notre site internet des informations concernant la conciliation vie professionnelle/vie personnelle à l’institut ainsi qu’un guide relatif au congé maternité, congé parental, aux indemnités parentales et à la garde d’enfants en France et en Allemagne adapté au cas particulier de l’IHA en tant qu’institut à l’étranger. Pour toute question concernant la rémunération, les prestations relatives au séjour en France ainsi que le soutien aux familles, veuillez contacter notre directrice administrative, Mme Sarah Maunz-Parktiny (SMaunz-Parkitny@dhi-paris.fr ou +33 (0)1 44 54 23 81). Pour des questions concernant le profil scientifique, veuillez vous adresser au directeur, M. Thomas Maissen (TMaissen@dhi-paris.fr).

Modalités de candidature

Merci d’adresser votre candidature avec les documents usuels (lettre de motivation, CV, diplômes, attestations de connaissances linguistiques, coordonnées de deux personnes de référence) ainsi que la description détaillée du projet de recherche (max. 25 000 caractères, espaces et bibliographie compris et le cas échéant les publications déjà existantes) sous forme électronique au directeur, M. Thomas Maissen, bewerbung@dhi-paris.fr (dossier complet et réuni dans un unique fichier PDF)

au plus tard le 5 octobre 2022.

Sous réserve de modifications, les entretiens se dérouleront le 20 octobre 2022 à Paris.

La composition du comité de sélection n’est pas encore arretée à ce jour mais il comprendra des représentants de la direction de l’institut, de la direction administrative, du département histoire moderne et du personnel de l’institut.