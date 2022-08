Revue « Espaces africains » - Varia

Announcement

Présentation

La revue Espaces africains lance un appel à contributions ouvert dans le cadre de son dossier Varia 2022, sur les problématiques spatiales des sociétés africaines telles qu’elles sont traitées par la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la science politique, l’histoire et l’ensemble des sciences sociales. La revue est adossée au groupe de recherche pluridisciplinaire et international Populations, Sociétés & Territoires (PoSTer) basé à l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa en Côte d’Ivoire. Elle a pour vocation d’apporter un savoir scientifique sur les problématiques de sciences sociales liées à la spatialisation et à la territorialisation des phénomènes sociaux en Côte d’Ivoire et plus globalement en Afrique.

Indépendamment des numéros thématiques qui structurent la revue, le présent dossier est ouvert à des travaux récents sur les dynamiques des sociétés africaines et leur traduction dans les espaces et territoires concernés, aux échelles locale, nationale et sous-régionale. Les contributions pourront être proposées par des chercheurs confirmés ainsi que des « jeunes chercheurs » en devenir, la revue se voulant un espace ouvert aux perspectives de recherches originales.

Modalités de soumission

Les articles d’une longueur comprise entre 30 000 et 50 000 signes espaces compris sont à soumettre en ligne au secrétariat de rédaction à l’adresse revue@espacesafricains.org (avec en copie : revueespacesafricains@yahoo.com)

au plus tard pour le 30 octobre 2022.

Ils devront impérativement respecter les normes éditoriales, les consignes aux auteurs et la charte éthique de la revue (cf. par exemple les demandes d’autorisation et de reproduction pour les ressources).

Calendrier :

Date limite de soumission : 30 octobre 2022

Date de retour aux auteurs : au plus tard le 30 novembre 2022

Parution du numéro : Décembre 2022

La revue

La revue Espaces africains est adossée au groupe de recherche pluridisciplinaire et international Populations, Sociétés & Territoires (PoSTer) basé à l’Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG) de Daloa en Côte d’Ivoire. Elle a pour vocation la réflexion sur les problématiques des sciences sociales liées à la spatialisation et à la territorialisation des phénomènes sociaux en Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Ouest, et plus généralement sur le continent. Elle s’appuie sur un réseau de correspondants nationaux et internationaux de renom basés en Europe, dans différents pays africains, et en Côte d’Ivoire. La revue offre un espace de publication aux chercheurs confirmés et en devenir sur les questions relatives aux mutations de nos sociétés et territoires africains, dans toute leur diversité et leurs spécificités locales. Elle s’intéresse aux relations entre les sociétés et leurs territoires, aux échelles locale, nationale, sous-régionale et continentale, au service du développement, dans l’optique de répondre aux défis sociétaux majeurs auxquels sont confrontées nos sociétés.

Elle est donc fondamentalement pluridisciplinaire : géographie, sociologie, anthropologie, histoire, science politique, économie, et autres champs des sciences humaines et sociales, y bénéficient d’un espace privilégié d’expression.

Le comité de lecture de la revue est national et international, et la qualité de son contenu est assurée par des procédures d’évaluation par les pairs en double aveugle.

Elle est ouverte à l’envoi spontané de contributions scientifiques, autant qu’elle est alimentée par des dossiers thématiques spéciaux et l’organisation de manifestations scientifiques visant à faire avancer la connaissance dans son champ de compétence.

Elle s’adresse à la communauté académique, scientifique, au monde de la décision politique et économique, ainsi qu’au grand public, dans l’objectif de mettre la connaissance des sociétés africaines et leurs espaces à la disposition de tous.

Adminstration de la revue

Rédacteurs en chef

Florent GOHOUROU

Maître de conférences

Enseignant-chercheur – Université Jean Lorougnon Guédé (Côte d’Ivoire)

Directeur – Groupe de recherche Populations, Sociétés et Territoires (PoSTer)

Chercheur associé – MIGRINTER (UMR 7301, CNRS, Université de Poitiers, France)

fgohourou@yahoo.com

Cédric AUDEBERT

Géographe, Directeur de Recherche au CNRS

Laboratoire caribéen des sciences sociales (CNRS, UMR 8053, Université des Antilles, France)

cédric.audebert@cnrs.fr

Comité éditorial

Cédric AUDEBERT, Directeur de recherche au CNRS, Université des Antilles (France)

Céline Yolande KOFFIE-BIKPO, Professeure Titulaire, UFHB (Côte d’Ivoire)

Florent GOHOUROU, Maître de Conférences, UJLoG (Côte d’Ivoire)

Michel DESSE, Professeur des Universités, Nantes Université (France)

Secrétariat de rédaction

Akotto Ulrich Odilon ASSI, Enseignant-chercheur, UJLoG (Côte d’Ivoire)

Angela Éphrem OSSORO, Enseignant-chercheur, UJLoG (Côte d’Ivoire)

Christian WALI WALI, Enseignant-chercheur, Université Omar-Bongo (Gabon)

Gue Pierre GUELÉ, Enseignant-chercheur, UJLoG (Côte d’Ivoire)

Kopeh Jean-Louis ASSI, Enseignant-chercheur, UJLoG (Côte d’Ivoire)

Mohamed KANATÉ, Enseignant-chercheur, UJLoG (Côte d’Ivoire)

N’kpomé Styvince Romaric KOUAO, Enseignant-chercheur, UJLoG (Côte d’Ivoire)

Quonan Christian YAO-KOUASSI, Enseignant- chercheur, UJLoG (Côte d’Ivoire)

Trésorier

Didier-Charles GOUAMENÉ, Enseignant-chercheur, UJLoG (Côte d’Ivoire)

Comité scientifique et de lecture

Membres internationaux du comité scientifique et de lecture

Amadou DIOP, Professeur Titulaire, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)

Amélie-Emmanuelle MAYI, Maître de conférences, Université de Douala (Cameroun)

Bara MBOUP, Maître de conférences, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)

Cheikh N’GUIRANE, Maître de conférences, Université des Antilles (France)

Christine MARGÉTIC, Professeure des Universités, Nantes Université (France)

Fabio VITI, Professeur des Universités, Université Aix-Marseille (France)

Follygan HETCHELI, Professeur Titulaire, Université de Lomé (Togo)

Guy Serge BIGNOUMBA, Professeur Titulaire, Université Omar-Bongo (Gabon)

Kossiwa ZINSOU-KLASSOU, Professeure Titulaire, Université de Lomé (Togo)

Koudzo Yves SOKEMAWU, Professeur Titulaire, Université de Lomé (Togo)

Léandre Edgard NDJAMBOU, Maître de conférences, Université Omar-Bongo (Gabon)

Michel DESSE, Professeur des Universités, Nantes Université (France)

Mohammed CHAREF, Professeur Titulaire, Université d’Agadir (Maroc)

Moussa GIBIGAYE, Professeur Titulaire, Université d’Abomey-Calavi (Bénin)

Patrick POTTIER, Maître de Conférences, Nantes Université (France)

Rémy BAZENGUISSA-GANGA, Directeur d’études, Institut des Mondes Africains (France)

Serge LOUNGOU, Maître de Conférences, Université Omar-Bongo (Gabon)

Toussain VIGNINOU, Professeur Titulaire, Université d’Abomey-Calavi (Bénin)

Membres nationaux du comité scientifique et de lecture