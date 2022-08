Announcement

Présentation

L’association du Réseau pour la Psychanalyse à l’Hôpital (RPH) - École de Psychanalyse organise deux fois par an un colloque destiné au plus grand nombre. Le prochain colloque, qui aura lieu à l’automne 2022, portera sur le thème : « Devenir Mère : entre Éros et Thanatos ».

Le RPH a mis en place une clinique adressée à celles et ceux qui veulent rencontrer un psychothérapeute ou un psychanalyste. Deux dispositifs visent à faciliter cette rencontre : la CPP (Consultation Publique de Psychanalyse) et le Setu ? (Service téléphonique d’urgence). C’est également un lieu de formation qui vise un objectif fondamental : travailler et définir la position du psychothérapeute et du psychanalyste dans sa clinique. C’est un lieu privilégié de réflexion et de formation.

Argumentaire

Le devenir mère est jalonné de différentes étapes, de la naissance du désir d’enfant, à la grossesse possible ; des remaniements imposés par le post-partum, à l’éducation d’un enfant. Il s’agit alors d’une construction aux enjeux multiples, située au carrefour entre la vie, le désir, les renoncements et le deuil. Théorisée par Sigmund Freud en 1920, la tension entre pulsions de vie et de mort[1], au cœur de la dynamique de l’appareil psychique, peut participer à éclairer les joies et les difficultés rencontrées sur le chemin du devenir mère.

Si le désir de grossesse n’est pas le désir d’être mère, l’ambiguïté du désir maternel nous engage à nous pencher notamment sur le désir de la mère qui, en alliance avec celui du père, produit une trame symbolique dans laquelle l’être est pris avant même sa conception. Jacques Lacan attire d’ailleurs notre attention sur cette énigmatique articulation entre amour et haine au sein de cette relation entre la mère et l’enfant : « Un grand crocodile dans la bouche duquel vous êtes – c’est ça la mère »[2].

De plus, les mutations sociales liées aux progrès de la médecine invitent les cliniciens à se pencher sur les dynamiques pulsionnelles à l’œuvre dans ces nouvelles configurations du devenir mère. L’évolution dont notre médecine atteste, telle que la procréation médicalement assistée (PMA) et la gestation pour autrui (GPA), appelle les cliniciens à œuvrer pour un partenariat entre médecine et psychanalyse.

En quoi le devenir mère est-il un processus où s’entrelacent pulsions de vie et pulsions de mort ? Comment s’articulent les différentes positions possibles occupées par l’être de sexe féminin ? De quelles manières la psychanalyse éclaire-t-elle ces différentes étapes de la maternité ?

À partir de la clinique des intervenants, ce quarante-troisième colloque du RPH sera l’occasion d’examiner ces questions et de nourrir la recherche psychanalytique autour du devenir mère.

Programme

Matinée

9h - 9h30 accueil du public

9h30 Ouverture - Mahault Decaux

9h40 vers une construction féminine de la maternité

Lucille Mendes, Un au-delà de l’Œdipe

10h Devenir mère à l’épreuve de la réalité

Chloé Blachère, Où s’écoulent les débordements pulsionnels maternels ?

10h20 discussion

11h - 11h20 Pause

11h20 Devenir mère : vie, deuils et renouveau

Julie Mortimore Billouin, Construire sa maternité, entre position féminine et fonction de mère

11h40 Maternité : une perte joyeuse ?

Léa-Lou Rakotoasitera, Une danse au pluriel

12h Discussion

Pause déjeuner (12h30 - 14h30)

Après-midi

14h15 - 14h30 Ouverture de la salle et échanges avec des représentants du RPH

14h40 Donner la vie, à qui ?

Erwann Gouadon, Entre construction, déconstruction et destruction

15h Psychose et maternité

Fairouz Nemraoui, Construction de la position de mère en psychothérapie et en psychanalyse

15h20 Mayday Médée

Marine Bontemps, À l’écoute de la détresse maternelle

15h40 Discussion

Modérateur des discussions : Fernando de Amorim

16h20 Conclusion - Ranida Mendili

Notes

[1] Freud, S. (1920). « Au-delà du principe de plaisir », in Œuvres Complètes vol. XV,

Paris, PUF, 2019, pp. 273-338.

[2] Lacan J. (1969-1970). Le Séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, Paris, Éditions du Seuil, 1991, p. 129.