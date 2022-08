Les gens en Amérique française : contacts, conflits et collaborations

Summary

Pour cette édition, le congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française réfléchira à la manière dont l'Amérique française a été façonnée par les rapports entre les gens qui y ont été englobés, qu’ils s’y soient identifiés ou non. Le congrès explorera toute la gamme des interactions entre les gens en Amérique française, qu’il s’agisse de contacts, de conflits ou de collaborations, d’alliances ou de rivalités, de vivre ensemble harmonieux ou de voisinages refusés, de métissages culturels ou de replis identitaires. Penser en termes de « gens » permet de tenir compte des différentes échelles d’interaction, des individus et des familles jusqu’aux peuples et aux nations, en passant par les communautés et les groupes sociaux.