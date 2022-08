Announcement

Argumentaire

Le Québec occupe une place privilégiée dans l’œuvre de Charles Taylor, non seulement du point de vue du contexte social, politique et culturel dans lequel l’œuvre a été produite, mais également, et plus frontalement, par les références au Québec dans ses écrits. Qui plus est, plusieurs des concepts clés de la pensée taylorienne — la diversité, la reconnaissance et la sécularité — ont une couleur québécoise au sens où, d’une part, ils se rattachent à un travail herméneutique de longue haleine pour mieux comprendre la société québécoise, et d’autre part, cette dernière fut aussi, en retour, un point d’ancrage et une source d’inspiration majeure dans l’élaboration de ces concepts.

L’objectif du colloque est de réunir des chercheur·se·s en philosophie et dans les sciences humaines et sociales pour rendre compte de la substance des lectures du Québec contenues dans les écrits et les diverses interventions publiques de Charles Taylor, mais également de la fécondité des concepts clés de sa pensée au regard des mutations passées et actuelles de la société québécoise ainsi que de son pluralisme constitutif et, notamment, des voix des peuples autochtones et des groupes racisés. En ce sens, si certains thèmes retiennent d’emblée l’attention — la laïcité, l’interculturalisme, la reconnaissance — en raison de leur proximité entre les écrits de Taylor et les débats publics, le colloque vise aussi, et tout autant, à rendre compte des interprétations de la société québécoise que rendent possibles des concepts plus philosophiques tels que les « sources morales », les « imaginaires sociaux » ou le « rapport chair-langage-société », qui relèvent du domaine de l’anthropologie philosophique, de même que l’« ordre immanent », la « plénitude » ou l’idée d’une transformation des « conditions de la croyance » dans la modernité, qui relèvent plus spécifiquement de sa philosophie de la religion. Il s’agira dès lors de tracer les contours politiques, culturels et spirituels d’une modernité québécoise telle qu’elle peut se lire et se comprendre à travers l’œuvre de Charles Taylor.

Les propositions de communication pourront couvrir divers aspects de l’œuvre de Charles Taylor (par exemple : la philosophie de la religion, l’anthropologie philosophique, la théorie politique, l’engagement public) pour autant qu’elles mettent en perspectives et interrogent ses apports à la réflexion sur le Québec contemporain.

Modalités de soumission

Les propositions (un résumé de 300 mots et une courte notice biographique de l’auteur·trice) doivent être acheminées à l’adresse suivante : bernard_gagnon@uqar.ca

avant 15 novembre 2022

Merci de spécifier l’objet de votre courriel de la façon suivante : « Proposition de communication – Colloque Taylor-Québec ».

Calendrier

Les réponses du comité organisateur seront transmises avant le 15 décembre 2022.

Le colloque se tiendra à l’Université du Québec à Montréal les 24, 25 et 26 mai 2023.

Comité organisateur

Ce colloque est organisé par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ)