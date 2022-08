Announcement

Les questions de l’État face à la sécurité sont de plus en plus préoccupantes ces dernières années non seulement sur le continent africain, mais également dans le monde entier. Elles mettent en relief l’importance de la stabilité dans le processus de développement auquel aspirent la plupart des États, en vue de garantir un avenir et un cadre propice aux populations, ainsi qu’aux générations futures. Les États africains luttent pour préserver leur intégrité territoriale, mais également sont pour la plupart impliqués dans des luttes de pouvoir s’articulant autour des changements ou de la préservation du pouvoir très souvent synonyme de sécurité. De ce fait, de nombreux États sont rangés dans le compartiment d’États faillis, fragiles, voyous, stationnaires ou même complètement effondrés. La mobilisation de ces concepts constitue très souvent la base justificative des crises sécuritaires observées en Afrique, de l’interventionnisme et de l’ingérence étrangère. Le printemps arabe est une illustration qui range l’État africain dans une logique d’objet à sécuriser. Au cours de cette période qui débute à partir des années 2010, et ayant entrainé la destitution des chefs d’État de la Tunisie, d’Égypte et de la Libye ; ni ces trois États ni tout autre État africain n’ont été véritablement capables de fournir des solutions idoines à ces mouvements sociaux générateurs d’insécurité, et à d’autres problématiques telles que le terrorisme. Ce constat explique certains événements. C'est le cas de l’intervention récurrente de l’ONU ou de l’offensive de l’OTAN en Libye. C'est également ce qu'illustre la présence accrue des armées occidentales dans plusieurs d’Afrique soi-disant, installée dans le cadre des missions de maintien de la paix ou de lutte contre le terrorisme. On y mentionnera l'exemple de l’opération Barkhane et Takuba dans la zone sahélienne.

L’État africain tout comme l’État occidental, est le produit de la construction d’un monopole (militaire, économique et culturel), qui permet d’affirmer que son histoire politique n’a pas été de tout temps, un long fleuve tranquille. Après les luttes d’indépendance (1960 pour la majorité des États), il oscille entre consolidation démocratique et relents autoritaires qui découlent du retour de la recrudescence des coups d’État militaires (Mali, Burkina Faso, Guinée). L’État africain, pour imposer son monopole, devient un acteur de sécurité qui génère à la fois violence politique et insécurité à tel point que l’on s’interrogera sur la forme et la finalité d’un tel monopole ? Achille Mbembé (1990) montre que la détention du monopole de la violence par l’État et le pouvoir politique, provoque une « pluralité de régime de violence » allant des coups d’État, de la répression, des rébellions armées, aux guerres civiles et aux émeutes. Ces phénomènes sont les signes d’une violence politique multiforme, omniprésente, et porteuse d’insécurité. Sauf qu’à partir des années 90, la contestation politique et les revendications sociales dénoncent l’illégitimité et l’inefficacité du monopole étatique tel qu’il s’exerce. L’État souverain et indépendant dès 1960, dont les fonctions premières sont la défense extérieure et la sécurité intérieure, devient générateur d’insécurité.

Le questionnement de l’État cesse de prendre uniquement en compte ou d’analyser séparément la violence d’État et la violence contre l’État postcolonial attaché aux diverses formes de contestation civiles et militaire. Ce besoin de sécurisation de l’État est réaffirmé par la Commission de l’Union Africaine. Elle a mis sur pied un cadre de réforme du secteur de la sécurité de l’État s’appuyant sur la Déclaration solennelle sur la Politique Commune Africaine de Défense et de sécurité (PCADS). En 2010 par exemple, l’armée nigérienne a déposé le président Mamadou Tandja qui tentait de s’octroyer un troisième mandat inconstitutionnel, avant d’organiser les élections. En 2014, c’est le président burkinabé Blaise Compaoré, qui a été victime d’une insurrection populaire alors qu’il tentait de modifier la constitution à son profit. En 2017, ce fut le tour de Robert Mugabe qui a cédé le pouvoir face à une coalition armée-nation. C’est à croire que les processus électoraux en Afrique ne sont pas exempts de risques sécuritaires. Ainsi constate-t-on que l’inscription de l’État africain dans les processus démocratiques irréversibles a donné une coloration conflictuelle différente de celle des conflits sécuritaires des périodes d’indépendance. Cela dit, il demeure tout de même que l’État africain reste un sujet de sécurité qui fait l’objet d’un débat permanent.

La question de la sécurité et de l’État en Afrique est une question largement abordée par la littérature spécialisée. Elle est articulée autour de deux principales périodes qui vont des indépendances aux années 1990 d’une part, et des années 1990 à nos jours d’autre part. Au sortir du système colonial, la paix et la stabilité constituaient deux des principaux enjeux auxquels les pays africains devaient faire face en raison de leur histoire politique et institutionnelle (Gazibo Mamoudou ; 2010). De ce fait, la préoccupation prioritaire résidait dans la constitution des armées à des fins de sécurisation territoriale. Mamadou Gazibo observe que les États africains ont été les plus touchés par de multiples formes de conflit entre les premières indépendances et le début des années 1990 (Gazibo Mamoudou ; 2010, 117-137). A posteriori, l’État africain se caractérise comme un espace affecté par les luttes armées ou les crises politiques porteuses de germes de guerre (Ayissi Anatole ; 1994). À l’observation, il est caractérisé par des coups d’État militaire et les luttes interétatiques. Dominique Bangoura (1996 ; 39-53) fait le constat que l’État postcolonial est générateur de violence politique et d’insécurité et requiert de nouvelles formes de sécurité. Pour Philippe Hugon (2006 ; 33-47), l’État africain postcolonial se caractérise le plus souvent par sa faiblesse, menant au quasi-effondrement d’institutions telles que l’armée.

La fin de la guerre froide marquée par la chute du mur de Berlin a donné une autre perspective sur la façon de lire l’État africain. Dans cette logique, Axel Augé (2006 ; 49-67) aborde la question de la sécurité de l’État africain sous le prisme de sa réforme. Il fait ressortir les réformes engagées en s’appuyant sur une « sociologie par le bas » du secteur de la sécurité et de la défense. Celle-ci tient compte des logiques locales liées aussi bien à la structuration organisationnelle des armées nationales à leur internationalisation (adhésion à des programmes de formation militaire) qu’à leur adaptation au nouvel environnement de la sécurité (crises sous-régionales, gestion collectives des conflits).

À partir de ce moment, les réflexions renvoient principalement à des phénomènes anthropiques qui rangent l’État africain comme objet à sécuriser avec une faible orientation de l’État comme acteur de sécurité. La tendance de l’État comme objet à sécuriser découle principalement d’une conceptualisation de celui-ci comme failli ou fragile où « Les conflits se situent dans des contextes de défaillance des États » (Hugon Philippe ; 1998 ; 33-47) avec comme principal facteur le vent de démocratisation qui a suivi la fin de la guerre froide. La fragilité de l’État (Edouard Épiphane YOGO ; 2017 ; 22) entraine une défaillance sécuritaire qui part des conflits de pouvoirs, des replis identitaires et de l’instrumentalisation du religieux. En effet, « l’intégrisme religieux s’est substitué dans certains États au nationalisme ou au socialisme comme projet de sociétés » (Edouard Épiphane YOGO ; 2017 ; 37). Ce concept permet d’embrayer sur les productions autour des questions liées à l’émergence du terrorisme, qui constitue l’une des principales articulations du débat sur la sécurité de l’État africain à partir des années 2000. Le déploiement d’un dispositif sécuritaire bâti sur l’action extérieure renforce l’idée d’une réification de l’État africain. Les révoltions de couleurs survenues à partir de 2010 en Afrique du Nord, la balkanisation du Soudan et les guerres en RDC (PÉAN Pierre ; 2010) renforcent cette idée de l’État comme objet de sécurité dans la littérature consacrée à l’Afrique. Le dépassement des aspects polémologiques de la sécurité en Afrique a conduit à l’apparition d’un courant montrant que les problématiques de sécurité auxquels font face les États africains les constituent indubitablement en acteurs de sécurité.

Le présent projet d’ouvrage collectif invite à une réflexion interdisciplinaire sur la place de l’État africain dans la production, l’orientation et l’imposition des normes et pratiques sécuritaires dans la scène internationale. D’où la question suivante : L'Etat africain prend-t-il activement part à la production et au respect des normes et pratiques sécuritaires ou demeure-t-il une simple babiole dans la scène internationale ?

Il apparait que l’État africain semble naviguer entre postures d’impotence, de cotraitance et de sous-traitance et postures de vigilance, de résilience ou de connivence. Plus spécifiquement, il s’agit d’envisager la sécurité dans les relations internationales comme une dialectique mieux une interconnexion entre marqueurs internes de stabilité de l’État et facteurs externes de maintien de la sécurité dans les relations internationales impliquant l’État africain. De même, l’État africain est envisagé comme un laboratoire d’expérimentation (MBEMBE Achille ; 2018 ; 143-152) et de sécrétion des normes de sécurité mobilisables dans les relations internationales contemporaines. La complexité et le dynamisme des facettes et représentations attachées à la sécurité accréditent, à plusieurs titres, l’affirmation du rôle de l’État africain dans la marchandisation des modèles de sécurisation de l’État sur la scène internationale. L'étude postule la survivance de potentialités de montée en puissance de l’État africain dans une posture de légitimité circonstancielle ou stratégique à assumer des missions de sécurité dans les relations internationales (Yousras ABOURABI Yousra et Julien DURANT DE SANCTIS ; 2016 ; 87).

L’étude se propose aussi d’explorer le champ des possibles quant à l’aptitude de l’État africain à contribuer significativement à la production et au maintien de la sécurité dans les relations internationales. Il s’agit d’ouvrir la voie à une exploitation des résultats d’analyses explicatives de la condition contemporaine de l’État africain (NTUDA EBODE Joseph Vincent ; 1999), afin d’entrevoir les pistes de repositionnement et de reconfiguration de ce dernier sur l’échiquier sécuritaire international.

L’on postulera en tout état de cause de la nécessité de définir des modèles de construction de la légitimité de l’État africain à assumer utilement un rôle d’acteur de la sécurité internationale. Pour ce faire, l’étude se propose d’explorer les conditions de faisabilité d’une telle perspective. Sans doute, la part de l’histoire, la part des producteurs des normes sociales à venir, l’affirmation du leadership, la sociologie des relations internationales et la construction des modèles économiques adéquats ne sont pas à négliger dans la réalisation d’un tel projet. C’est pourquoi il faudra esquisser le devenir des représentations de la sécurité comme finalité des relations internationales de même que corriger, sinon, adapter les logiques d’interaction entre différents acteurs et relais institutionnels (Niagalé Bagayoko-Penone et Bernard Hours ; 2005 ; Jean-Pierre COLIN ; 2012) de l’action de l’État africain en matière de production de la sécurité.

Par État africain, il s’agit de l’ensemble des États constituant l’Union Africaine. La borne temporelle de la présente aventure scientifique s’inscrit de 2010 à nos jours. Cependant, les auteurs jettent un regard et une analyse prospective s’étalant à l’horizon 2050. L’idée est d’esquisser ou de consolider des modèles de fabrique de véritables acteurs de sécurité en Afrique.

