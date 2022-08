1942, les Églises face à la persécution des Juifs

Summary

80 ans après la rafle du Vél’ d’Hiv’ et les rafles d’août 1942 en zone non occupée, la Fondation pour la mémoire de la Shoah et le Collège des Bernardins organisent une journée d’étude consacrée aux Églises face à la persécution des Juifs. En partenariat avec la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de France et le Consistoire central, cette rencontre fait intervenir historiens et chercheurs pour éclairer les réactions des institutions et des fidèles chrétiens à l’heure des arrestations et des déportations massives de Juifs durant l’été 1942 en France. Les cas d’autres pays européens seront également évoqués. Une réflexion sur la notion de « Justes » et un moment commémoratif viendront clore cette rencontre.