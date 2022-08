Announcement

Présentation

Sur près de 50 ans, de la mission de folklore musical en Basse-Bretagne (1939) au carnaval de Basse-Terre (Guadeloupe, 1984), deux pionnières de l’ethnomusicologie du domaine français, Claudie Marcel-Dubois (1913-1989) et Maguy Pichonnet-Andral (1922-2004), ont rassemblé un corpus exceptionnel par sa couverture géographique et chronologique, qui retrace les pratiques musicales, voix et instruments, et autres productions sonores quotidiennes, laborieuses ou festives, de la France rurale des Trente Glorieuses, qui fut aussi celle de la « fin des paysans ».

Classé et éditorialisé en 36 collections par Marie-Barbara Le Gonidec (CNRS UMR 9022 Héritages) et François Gasnault (CNRS UAR 3103 InVisu) comme autant d’enquêtes reconstituées, c’est ce fonds composé de 40 000 documents (enregistrements, carnets de terrain, photographies), pour la plupart inédits, qui est aujourd’hui « réveillé » et mis à la disposition des chercheurs, des musiciens, et du grand public, dans l’entrepôt de données Didómena et via le site Les Réveillées.

Ce séminaire itinérant veut réinscrire la démarche des enquêtrices dans le mouvement biséculaire de collectage et de légitimation des musiques de tradition orale, et de ses multiples revivals. Les sept séances programmées tour à tour à Pierrefitte-sur-Seine, Rennes, Carcassonne, Arudy, Bayonne, Lyon et Marseille, ont été conçues comme des temps de dialogue entre spécialistes du patrimoine culturel immatériel et musicien·nes, associant l’écoute commentée d’enregistrements historiques et une séquence musicale en live. Elles sont ouvertes à tous les publics intéressés.

Avec le soutien du ministère de la Culture (direction générale des Patrimoines et de l’Architecture), du Réseau des ethnopôles et de la FAMDT.

Organisation

Marie-Barbara Le Gonidec (CNRS Héritages)

François Gasnault (CNRS InVisu)

Programme

Séance#1 - Vendredi 16 septembre

Archives nationales (Pierrefitte/Seine)

9:30 - Accueil par Bruno Ricard, directeur des Archives nationales

9:45 - Introduction générale du séminaire et présentation des sites Didómena et Les Réveillées, par Marie-Barbara Le Gonidec (CNRS Héritages) et François Gasnault (CNRS InVisu)

10:15 – 12:30 - Catégoriser, classifier et inventorier les collectes chansonnières : le fichier Coirault, le catalogue Laforte, les « cadres classificatoires » Marcel-Dubois

Modération : Françoise Lemaire-Thabouillot (Archives nationales)

Marlène Belly (U-Poitiers, CRIHAM) : Répertorier et indexer les collectes chansonnières, regard critique sur les différents systèmes classificatoires

Bénédicte Bonnemason (EHESS, Catalogue du conte populaire français, U-Toulouse, LISST) : Classer les catégories de la littérature orale : retour d'expérience et réflexions actuelles sur les outils spécifiques au classement de la littérature orale narrative

Jeanine Gaillard (Archives nationales) : Les pratiques de l'archiviste, du pas de côté au cap commun

14:15 – 17:15 – Accueillir, répertorier et valoriser les collectes chansonnières : échanges de bonnes pratiques entre centres de ressources publiques et associatifs, français et étrangers

Modération : Manuel Charpy (CNRS InVisu)

Table ronde avec : Yvon Davy (La Loure, FAMDT) ; André Le Meut (Archives départementales du Morbihan) ; Pascal Riviale (Archives nationales) ; Martine Sin-Blima Barru (Archives nationales)

Camille Moreddu et Yves Dorémieux : Du bricolage des collecteurs à l'ontologie institutionnelle, organiser et présenter les archives de folk music à la Bibliothèque du Congrès

17:30 – 18:30 – « Oh Phrasie, faut nous dire une chanson », performance chantée et dansée du trio Euphrasie (Solange Panis, Margaux Pasquet, Élodie Suarez)

Séance#2 - Jeudi 13 octobre

Ferme des Gallets (Rennes)

programme PDF

Accueil par Nicolas Rozé, président de l'association La Bouèze, et Gaëtan Crespel, directeur de l'association Dastum

, président de l’association La Bouèze, et , directeur de l’association Dastum 9:50 - Présentation du projet et des sites Didómena et Les Réveillées par Marie-Barbara Le Gonidec (CNSR Héritages) et François Gasnault (CNSR InVisu)

Modération : Christine Laurière (CNRS Héritages)

10:20 – 12:30 - La Bretagne, terrain précoce et permanent des ethnographies musicales

Fañch Postic (U-Bretagne occidentale) : sur les collectes en Bretagne au XIXe et au début du XXe siècle, titre en attente

Marie-Barbara Le Gonidec (CNRS Héritages) : Les enquêtes bretonnes de Claudie Marcel-Dubois et Maguy Pichonnet-Andral (1939 – 1979)

Vincent Morel (Dastum) : Les collectes associatives en Haute et Basse-Bretagne à partir de 1945, leur centralisation et leur mise en valeur par l'association Dastum

14:15 – 17:15 - Mettre en scène la tradition et le patrimoine culturel immatériel : le cas de la Bretagne, l’expérience de la Maison des cultures du monde, promotrice de l’ethnoscénologie

Marc Clérivet (Spectacle vivant Bretagne-Pays-de-Loire) : Des fêtes folkloriques à "Heritaj", positionnements et rôles du mouvement des cercles celtiques dans le revival des musiques et danses traditionnelles bretonnes

Julie Léonard (PCI, Bretagne Culture Diversité) : 2012-2022, retour sur la patrimonialisation du fest-noz, 10 ans après son inscription sur la liste représentative de l'Unesco

Lily Martinet (Centre français du patrimoine culturel immatériel) et Nolwenn Blanchard (Maison des cultures du monde) : De la prospection ethnographique à la mise en spectacle du patrimoine vivant, 40 ans d'expérience à la Maison des cultures du monde

Patricia Heiniger-Castéret (U-Pau-Pays-de-l'Adour) : titre en attente

18:00 – 19:00 – « Sourcellerie : fonds de collectage et interprétation artistique » par Emmanuelle Bouthillier et Marthe Vassallo (chant a capella de Haute et Basse Bretagne)

Séance#3 - Lundi 7 novembre

Maison des mémoires, GARAE (Carcassonne)

9:30 - Accueil par Sylvie Sagnes (CNRS Héritages), présidente du GARAE

9:45 - Présentation du projet et des sites Didómena et Les Réveillées par Marie-Barbara Le Gonidec (CNSR Héritages) et François Gasnault (CNSR InVisu)

10:15 – 12:30 – Les recherches organologiques des ethnomusicologues du Centre d’ethnologie française (1ère approche) : cornemuses et épinettes des Vosges

Modération : Sylvie Sagnes (CNRS Héritages), présidente du GARAE

Florence Gétreau (CNRS Iremus) : Les travaux d’organologie de Claudie Marcel-Dubois et les développements de cette discipline au XX e siècle, Old vs New Organology ?

(CNRS Iremus) : Les travaux d’organologie de Claudie Marcel-Dubois et les développements de cette discipline au XX siècle, Old vs New Organology ? Éric Montbel (U-Aix-Marseille) : Cornemuse Inv. 1943.140.1. Surprises dans les réserves du MNATP !

(U-Aix-Marseille) : Cornemuse Inv. 1943.140.1. Surprises dans les réserves du MNATP ! Table ronde "De l’enquête de terrain à la facture revivaliste", avec Pierre Laurence (patrimoine, département de l’Hérault) ; Sophie Jacques Serano (musicienne et factrice d'instruments) ; Christophe Toussaint (luthier et professeur d’épinettes des Vosges) (en visio conférence)

12:30 – 13:00 – Joute de maîtres-sonneurs Sophie Jacques Serano (bodèga) et Éric Montbel (chabrette)

14:15 – 18:15 – L’observation des fêtes patronales et calendaires : l’approche des anthropologues, l’écoute des ethnomusicologues, le regard des documentaristes

Modération : Carole Renard (Archives départementales de l’Aude)

François Gasnault (CNRS InVisu) : Barjols 1954, Limoux 1968, de la fête des tripettes aux bandes de fecos, deux observations sans participation du tandem Marcel-Dubois Pichonnet-Andral ;

Danièle Dossetto (U-Nice-Côte-d'Azur, LAPCOS) : Des cantiques pour saint Marcel à Barjols (Var). Des postures de recherche, une entrée dans le changement des pratiques festives ;

Sophie Jacques Serano : sur ses vingt ans de participation musicale au carnaval de Limoux, titre en attente

Projections commentées d’extraits des films :

Fecas Godilhs Carnaval (Pèire Brun)

Le Bufoli de Ladern (François Verlet)

20:30 - Conférence chantée de Laurent Cavalié autour du projet du collectif Lo Bramàs sur la mémoire chantée de l’Aude, du collectage à la transmission

Séance#4 Mardi 8 novembre

Musée d’Ossau (Arudy)

14:30 - Accueil par Mathilde Esquer, conservatrice du musée d’Ossau, et Jean-Jacques Castéret, directeur de l’ethnopôle Institut occitan de cultura (CIRDOC)

14:50 - Présentation du projet et des sites Didómena et Les Réveillées par Marie-Barbara Le Gonidec (CNSR Héritages) et François Gasnault (CNSR InVisu) avec un focus sur les terrains pyrénéens de Claudie Marcel-Dubois et Maguy Pichonnet-Andral

Modération : Florence Gétreau (CNRS Iremus)

15:30 - 17:15 - Les recherches organologiques des ethnomusicologues du Centre d’ethnologie française (2e approche) : sonnailles et conditionnement sonore des animaux

Marie-Barbara Le Gonidec (CNRS Héritages) : Présentation des recherches de Claudie Marcel-Dubois et Maguy Pichonnet-Andral sur les sonnailles et sur le conditionnement sonore des animaux

Témoignage de Maurice et Nicolas Daban, gérants de la Sarl Les sonnailles Daban (sous réserve)

Visite commentée de l'exposition TRUCS par Rémy Berdou (Institut occitan de cultura, CIRDOC)

17:30 - 18:45 - Patrimoine sonore et linguistique : transmission de l’occitan et résurrection du langage sifflé

Philippe Biu (U-Pau-Pays-de-l'Adour, Alter) : Siffleurs et langage sifflé en vallée d'Ossau

Hervé Couture et Nina Roth (Centre d'animacion pedagogica en occitan CAP'OC) : Patrimoine sonore et transmission de l'occitan

19:00 – Création musicale TRUCS par la Companhia Hart Brut

Séance#5 - Jeudi 10 novembre

Musée Basque (Bayonne)

14:15 - Accueil par Sabine Cazenave, directrice du Musée Basque, et Johañe Etchebest, directeur de l’Institut culturel basque

14:35 - Présentation du projet et des sites Didómena et Les Réveillées par Marie-Barbara Le Gonidec (CNSR Héritages) et François Gasnault (CNSR InVisu)

15:25 - 17:15 - Autour des enquêtes des ethnomusicologues du Centre d’ethnologie française sur le domaine basque (1947-1973) : l’amont, l’apport et l’aval (XIXe-XXIe siècles)

Modération : Jon Bagüés (Archives musicales basques Eresbil)

Xabier Itçaina (Centre Émile Durckheim, Bordeaux) : Avant le MNATP, portée et limites des premières investigations sur la musique à danser en Pays Basque nord

François Gasnault (CNRS InVisu) : Présentation documentaire des archives constituées par les ethnomusicologues du Centre d'ethnologie française au fil de leurs quatre enquêtes auprès de chanteurs et de musiciens basques (1947, 1953, 1958, 1973)

Thierry Truffaut (ethnopôle basque) : Carlito Oyarzun, témoin de la vie et des traditions bayonnaises au prisme de l'enquête ATP 1947

Terexa Lekumberri (ethnopôle basque, Institut culturel basque) : Le programme Eleketa, collecte contemporaine de la mémoire orale en Pays Basque

Témoignages de bertsulari, anciens informateurs des enquêtrices du MNATP (à confirmer)

18:00 - Conférence de Marie Bidart-Etchegoyen (musicienne et chanteuse, conservatoire Maurice Ravel Pays Basque) : Le regard et l’écoute d’une musicologue sur les archives sonores et visuelles réunies par le CNRS pour le MNATP (1947-1973)

Séance#6 - Mardi 13 décembre

Archives municipales de Lyon

10:00 - Accueil par Louis Faivre d’Arcier, directeur des Archives municipales de Lyon, et par un membre du CMTRA (ethnopôle Musiques, territoires, interculturalités)

10:20 - Présentation du projet et des sites Didómena et Les Réveillées par Marie-Barbara Le Gonidec (CNSR Héritages) et François Gasnault (CNSR InVisu)

11:00 – 12:30 - Les enquêtes ultramarines des ethnomusicologues du Centre d’ethnologie française (1971-1984) ou la découverte des processus d’hybridation culturelle

Modération : Thomas Mouzard, chargé de mission Ethnologie et Patrimoine culturel immatériel, ministère de la Culture (DGPA-DIRI)

Dominique Cyrille (direction de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de la Guyane) : Les voix (voies ?) du patrimoine, impact de Claudie Marcel-Dubois et de Maguy Pichonnet-Andral sur les actions de sauvegarde du PCI en Guadeloupe

Guillaume Samson (PRMA Réunion) : L'enquête du MNATP à La Réunion en 1978, une cartographie musicale incomplète ?

14:30 - 17:00 - Expérimenter et vivre l’intercul turalité musicale dans la métro pole lyonnaise

Modération : Vincent Veschambre (directeur du Rize)

Jean Blanchard (Centre des Musiques traditionnelles Rhône-Alpes) : Prise en compte par le CMTRA, dès les années 1990, du patrimoine musical interculturel de la région Rhône-Alpes

Martial Pardo (conservatoire de Villeurbanne) : Un cheminement interculturel de l'Algérie coloniale à la Cité-Monde actuelle, de la pratique du jazz à la recherche sur la perception des musiques de l'altérité via la direction d'un conservatoire « pas comme les autres »

Xavier de la Selle (musées Gadagne, musées d'Histoires et de Sociétés de Lyon) : Mettre en musiques les mémoires urbaines, le laboratoire villeurbannais

17:30 - 18:30 - Chansons du Maghreb, l'épopée des K7 arabo-lyonnaises, raï, chaoui et staifi à Lyon-city, conférence musicale et sonore de Péroline Barbet-Adda

Séance#7 - Jeudi 15 décembre

Mucem-CCR (Marseille)

9:30 - Accueil par Émilie Girard, directrice scientifique et des collections du Mucem, et par Aude Fanlo, cheffe du département Recherche et enseignement, responsable du MucemLab

9:50 - Présentation du projet et des sites Didómena et Les Réveillées par Marie-Barbara Le Gonidec (CNSR Héritages) et François Gasnault (CNSR InVisu)

Modération : Cyril Isnart (IDEMEC, CNRS-AMU)

10:30 – 12:30 – Ethnomusicologues en contexte muséal

Marie-Barbara Le Gonidec (CNRS Héritages) : Une discipline mise en vitrine, les galeries dédiées à la musique dans l'exposition permanente du MNATP

Marie-Charlotte Calafat (Mucem) : Hériter, gérer et valoriser au Mucem le fonds d'ethnomusicologie du MNATP

Marie-Claire Lory-Delavallée (MUPOP, Montluçon) : titre en attente

14:30 – 17:00 – Les recherches organologiques des ethnomusicologues du Centre d’ethnologie française (3e approche) : Marius Fabre et le couple instrumental flûte à trois trous – tambourin

François Gasnault : Marius Fabre, informateur au long cours pour Claudie Marcel-Dubois et Maguy Pichonnet-Andral

Miqueù Montanaro (Chantier Correns) et André Fabre : Marius Fabre, tradition, renouveau et ouverture

Aurélie Samson (Museon Arlaten) (à confirmer) : sur les collections d'instruments provençaux et les relations de l'établissement avec Marius Fabre, titre en attente

Jean-Jacques Castéret : Béarn et Gascogne, l'autre pays du couple instrumental flûte-tambourin

Cette dernière séance du séminaire sera précédée d’un concert prévu le mercredi 14 décembre à 20:30, à la Cité de la musique de Marseille : programme et distribution en cours