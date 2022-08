The Sustainable Development Goals under scrutiny

Announcement

Ce dossier souhaite privilégier une approche interdisciplinaire ancrée sur le terrain. Les auteurs·trices de différents profils pratiques et académiques sont appelé·e·s à participer. Toutes les disciplines des sciences sociales et humaines peuvent proposer leur analyse, y compris et sans pour autant s’y limiter : la sociologie, la démographie, l’histoire, la géographie, la science politique, l’économie, l’anthropologie, les sciences de l’environnement, etc. Ce dossier souhaite également refléter les réflexions relatives aux ODD selon divers angles et points de vue. En ce sens, une diversité en termes d’origines, d’expériences et de contributions dans le secteur de la coopération et solidarité internationale est recherchée.

En plus des thématiques qui se retrouvent dans des angles morts, certaines populations restent encore relativement invisibles dans la formulation des objectifs et des indicateurs des ODD. C’est entre autres le cas des personnes vivant avec un handicap, des personnes affectées par des problèmes de santé mentale et des populations autochtones, qui sont souvent abordées à travers la conception large de « personnes vulnérables », au même titre que les enfants, les jeunes et les personnes pauvres (International Disability Alliance, 2022, Izutsu et al., 2015 ; UN DESA, 2022). Si certains groupes ressentent déjà l’importance d’une telle reconnaissance, si minime soit-elle, dans leurs activités et leurs narratifs (International Disability Alliance, 2022), il n’en reste pas moins pertinent de questionner les limites d’une inclusion qui est encore partiellement « invisibilisante » et qui, de surcroît, place ces personnes dans une position de victime, et non de partie prenante au développement. Southern Voice (2020) présente des exemples de cas où les facteurs d’exclusion diffèrent et doivent être contextualisés. Ainsi, qu’advient-il des projets qui n’arrivent pas à s’aligner clairement aux ODD, mais qui répondent à des besoins réels des populations marginalisées ?

Fort à propos, des théories et approches alternatives qui, tantôt, s’érigent en lieux de résistance, tantôt profitent de niches laissées vacantes par les ODD, émergent dans différents domaines tels que l’agriculture, l’économie, l’éducation ou la santé (Isgren & Ness, 2017 ; Kopnina, 2020 ; Padayachee et al. 2018). De même, on assiste à l’émergence (ou à la résurgence) d’épistémologies plurielles qui questionnent certaines des notions sur lesquelles reposent les ODD, qu’il s’agisse de la notion de développement ou de celle du bien-être, par exemple (Jimenez & Roberts, 2019 ; Razak, 2020 ; van Norren, 2020). Ces chemins de traverse, de plus en plus nombreux, appellent à un dialogue fécond entre des visions du monde, des postures et des manières d’agir qui ont la possibilité de s’enrichir mutuellement. Comment le monde de la coopération internationale et du développement se saisit-il de ces alternatives ? Comment y contribue-t-il (ou pas), et comment le « développement durable » peut-il être repensé à leur lumière ?

Les ODD s’inscrivent dans les idées et courants qui ont favorisé l’émergence du concept de développement durable et qui en assurent la légitimité. Il s’agit, par exemple, des théories économiques orthodoxes néolibérales (Adelman, 2018 ; Eisenmenger et al., 2020), des approches qui considèrent l’environnement sous un angle strictement utilitaire (Costanza 1991 ; Daly 2007) ou de la notion de travail qui exclut les tâches non rémunérées et souvent réalisées par les femmes. Ces idées et notions participent non seulement au maintien en place des systèmes destructeurs des équilibres écologiques et intrinsèquement injustes (Kumi et al., 2014, Bali Swain & Yang-Wallentin, 2020) et vecteurs d’inégalités (Arsel 2020 ; Costanza 2020), mais aussi à la marginalisation et au discrédit des idées et notions alternatives. La recherche d’idées et de discours nouveaux pour redéfinir nos rapports humains et à la nature est donc essentielle et, dans cet esprit, un recadrage des ODD à l’aune de ces idées novatrices ou divergentes est plus que nécessaire.

Afin de repenser ces rapports, et en dépit des relations de pouvoirs inégales qui perdurent, les critiques féministes, décoloniales et anti-racistes se font davantage entendre dans les réflexions, tant au sein de la pratique que dans les milieux de la recherche en développement international. Par exemple, Carrasco Miró (2018) aborde la place de plus en plus importante que prend la coopération Suds-Suds, qui se base sur une logique de mutualité et de bénéfices conjoints. En tant qu’alternative à la coopération Nords-Suds, la coopération Suds-Suds s’inscrit en cohérence avec l’Agenda 2030, mais continue néanmoins de « fonctionner à travers des axes patriarcaux et racistes, ainsi que des micro-pratiques et des échelles locales de développement » (Carrasco Miró, 2018: 149, traduction des autrices). Si ces nouvelles voies de coopération constituent des avancées, l’analyse de Carrasco Miró montre bien qu’elles ne sont pas exemptes de faiblesses.

Si les ODD ont voulu s’inscrire dans des processus plus participatifs que les OMD (ONU, 2015), il n’en demeure pas moins que les rapports les régissant restent foncièrement déséquilibrés. Les activités de la coopération internationale s’inscrivent, en effet, dans des systèmes d’oppressions qui perpétuent des rapports coloniaux, racistes et sexistes (Clements & Sweetman, 2020). Or, les ODD ne s’attaquent pas aux causes structurelles des inégalités, pas plus qu’ils ne permettent de questionner ou de refonder ces systèmes vecteurs d’oppressions et de dépendances pour les transformer en systèmes vecteurs d’équité et de collaboration mutuelle. Ainsi, malgré des ODD visant explicitement la réduction des inégalités, rien n’est souligné à l’égard des relations de dépendance et du traitement différencié envers les groupes les plus vulnérabilisés.

Bien que les 17 ODD et leurs 169 cibles visent l’amélioration du cadre de vie des populations pour un avenir plus durable, certaines critiques viennent remettre en question cette vision universelle et inclusive, de même que les méthodes et les processus pour y parvenir. Par exemple, Belda-Miquel et al. (2019) critiquent le fait que l’Agenda 2030 soit encore formulé à travers des objectifs à accomplir et non pas comme des droits de la personne à respecter, alors que Clements et Sweetman (2020) dénoncent l’absence de remise en question des rapports inégaux de pouvoir à l’origine des problématiques auxquelles les ODD veulent précisément s’attaquer. Ces critiques montrent la nécessité de mettre en avant les savoirs et schèmes de pensée locaux et de décoloniser les pratiques de développement international afin d’établir un véritable dialogue pour un développement localement assumé et pleinement respectueux des peuples. D’autres interrogations émergent également quant à la possibilité d’atteindre les objectifs sans remise en question des normes, des régulations et des logiques à l’œuvre. La dégradation des contextes, dans une pluralité de domaines (environnemental, économique, social et politique), interroge aussi la réalité des acquis et laisse planer un doute sur leur irréversibilité.

Les ODD présentent des améliorations par rapport aux OMD. En ciblant des défis communs tels que les changements climatiques, la portée et la légitimité des ODD se trouvent élargies par rapport à celles des OMD (de Milly, 2015). Les ODD appellent aussi, de façon plus claire, les pays riches à agir sur leur propre territoire, et non plus seulement en territoire étranger dans une logique d’aide au développement (de Milly, 2015). L’Agenda 2030 se démarque aussi de celui des OMD par la reconnaissance d’une interconnexion forte entre les différentes dimensions du développement, puisque chaque ODD comporte des cibles faisant explicitement référence à d’autres objectifs (Nilsson et al., 2016). Conséquemment, les ODD s’avèrent un réel outil d’application et de mise à l’échelle du principe de transversalité. Les ODD se démarquent aussi lorsqu’on observe les processus ayant mené à leur élaboration. Alors que les OMD pouvaient donner l’impression d’avoir été développés en hâte par quelques acteurs triés sur le volet, les responsables du processus d’élaboration des ODD ont misé sur le temps et l'inclusion, ce qui a permis à 10 millions de personnes, issues d’une grande variété d’organisations, de prendre part au processus (Caron et Châtaigner, 2017 ; Kamau et al., 2018 ; ONU, 2015 ; Sénit, 2020). De nombreux États et organisations des Suds ont même saisi l’opportunité de ces négociations pour faire avancer leurs causes (Sénit, 2020). Par exemple, le Groupe des sept plus (G7+), une coalition ouverte d’États fragiles et affectés par les conflits, a milité et contribué à inclure l’ODD 16 « Paix, justice et institutions efficaces » au sein du cadre (Baranyi et al., 2021 ; Hearn, 2016).

Geneviève Laroche, PhD (laroche.3@ulaval.ca), postdoctoral candidate at the World Agroforestry in Kigali, Rwanda.

Stéphanie Maltais, PhD (smalt006@uottawa.ca), postdoctoral candidate and part-time professor at École de développement international et mondialisation, Faculty of Social Sciences, Ottawa University, Canada.

Jade St-Georges (st-georges.1@ulaval.ca), PhD candidate in International Development Management, Management, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval, Canada.

Mohamed Lamine Doumbouya, PhD (doummed@gmail.com), lecturer, Université Général Lansana Conté de Sonfonia, Conakry, Guinea.

In 2000, the United Nations’ member-states together with the main actors of foreign aid have edicted the Millenium Development Goals (MDGs) for the following fifteen years (UN, 2000). A new international framework for development, called the UN 2030 Agenda for sustainable development, emerged in 2015 as a result of the rise of sustainable development as a dominant paradigm for development (Brundtland, 1987; Salim, 2007) and of the criticisms addressed to the MDGs: their targets were deemed too ambitious or simplistic, embedded in a neoliberal philosophy, and their framing was accused of not being inclusive enough (Abelenda, 2014; Bali Swain, 2018; Esquivel, 2016; Satterthwaite, 2003; Stuart et Woodroffe, 2016). The new agenda established 17 development goals instead of 8 (MDGs).

The SDGs made some progress compared to the MDGs. Because they target common challenges like climate change, the reach and legitimacy of the SDGs were extended (de Milly, 2015). The SDGs also call for rich countries to take action on their territories, and not just on foreign territory in the logics of foreign aid (de Milly, 2015). In addition, the 2030 Agenda differs from the MDGs to the extent that it acknowledges the interconnexion of development’s different dimensions, since each SDG and their targets refer to other Goals (Nilsson et al., 2016).

As a consequence, the SDGs have proven to be a real tools for the implementation of the principle of transversality at all the different scales of action. The SDGs also stand out when one looks at the process through which they were framed. Whereas the MDGs seemed to be the outcome of a hasty and highly selective process involving very few actors, those in charge of framing the SDGs have opted for time and inclusiveness, so that in the end 10 million people from a wide range of organisations participated (Caron & Châtaigner, 2017; Kamau et al., 2018; ONU, 2015; Sénit, 2020). Several states and organisations from the Global South seized the opportunity provided by the negotiations to push their agenda (Sénit, 2020). For example, the Group of Seven + (G7+), an open coalition of fragile and conflit-affected countries lobbied to include SDG 16, called “Peace, justice and efficient institutions”, into the global framework (Baranyi et al., 2021; Hearn, 2016).

Despite the fact that the 17 SDGs and their 169 targets aim at improving the living environment of populations for a more sustainable future, their universal and inclusive claim has been challenged, as well as the methods and processes used to achieve them. For instance, for Belda-Miquel et al. (2019), the fact that the Agenda 2030 is formulated as goals to achieve and not as the rights of persons to be guaranteed, is a limitation. Clements & Sweetman (2020) blame the SDGs for not questioning the inequal power relations at the root of the issues that the SDGs claim to tackle. Those voices advocate for the need to value local knowledge and schemes of thought, and to decolonise the practices of international development in order to establish a real dialogue for bottom-up development and the respect of peoples. Other doubt that the stated goals could be achieved without a challenge of norms, regulations and logics at play. The degradation of contexts in a variety of fields (environmental, economic, social and political) also questions the reality of progress and throw some doubt on its sustainability.

As we stand midway towards the set deadlines for achievement, it is time to question the relevance, foundations and the implementation of the SDGs. It also seems legitimate to question their universal and inclusive character, and their actual outcomes since 2015 by using critical and contexual approaches.

This call for contribution falls into three main analytical lenses:

The need to shape new North-South relations, representations and rules

The relations in which the SDGs are embedded are fundamentally asymetric. The activities of international aid find their roots in the systems of oppression that perpetuate racist, colonial and sexist relations (Clements & Sweetman, 2020). The SDGs do not tackle the root-causes of inequalities and do not hold the potential to deeply transform the vectors of oppression and dependence into channels of equity and genuine collaboration. The SDGs do not include specific action for the most vulnerable groups.

Feminist, decolonial and anti-racist critiques are helpful to re-think these inequal power relations, and are increasingly vocal and influential amongst academics as well as practitionners. Carrasco Miró (2018) studies the rise in South-South cooperation and its potential for generating mutual benefits. It is consistent with the Agenda 2030, but it also “works through patriarcal and racist means as well as micro-practices and local scales of development” (Carrasco Miró, 2018: 149, translated by the authors). If those new routes of cooperation have a high potential, they also have weaknesses.

Horn (2020) has shown that the decolonisation of knowledges is a fundamental step for the decolonisation of development. An alternative reading of the global Souths, stemming from socially and historically marginalised groups, must be combined with critical dialogues about the SDGs and the lessons to be learnt since their adoption. Some voices want to contribute to the discussion by sharing their plural experiences and perspectives. They can draft a text on the emerging transformation of Norh-South relations in Agenda 2030 (or not).

The need to frame new economic, social and environmental models

The SDGs are anchored in the ideas and worldviews which have facilitated the emergence of the sustainable development concept and that ensure their legitimacy, i.e. neoliberal, orthodox economic theories (Adelman, 2018; Eisenmenger et al., 2020), approaches that treat the environment in a merely utilitarian perspective (Costanza, 1991; Daly, 2007) or approaches that exclude the free labour mostly done by women. These theories contribute to reproduce destructive and inequality-driven systems and intrinsically unfair ecological balances (Kumi et al., 2014, Bali Swain & Yang-Wallentin, 2020; Arsel, 2020; Costanza, 2020). They also marginalise and discredit alternative ideas and notions. The quest for new ideas and discourses to redefine our relations between humans and with nature is central here, and a re-framing of the SDGs in this light is needed, too.

New, alternatives theories are emerging to fill in the gaps left by the SDGs or to foster resistance in fiels such as agriculture, economics, education or health (Isgren & Ness, 2017; Kopnina, 2020; Padayachee et al., 2018). New or re-emerging plural epistemologies question some of the notions on which the SDGs lie, be it the notion of development or well-being (Jimenez & Roberts, 2019; Razak, 2020; van Norren, 2020). Those routes call for a fruitful dialogue between serval worldviews, positionings and modes of action that can enrich one another. To what extent do the world of international aid and development incorporate these alternative visions (or not)? How can “sustainable development be re-imagined in this light?

This special issue welcomes new theoretical or practical frameworks to think about the SDGs (or, ultimately, other goals), including – but not exclusively – frameworks that come from the Global South or marginalised populations. Proposals which explore initiatives guided by these alternative models, both from the perspective of theory or implementation.

The need to deal with the missing links, gaps and invisibilised in the SDGs

Despite the fact that they include a wide range of issues (Hubert de Milly, 2015), Gérardin et al. (2016) state that the negotiations did not enable to integrate specific goals or targets on issues such as migrations, air contamination or natural disaster vulnerability. Those topics can be linked to some of them, but remain in the shadows of the 17 SDGs. In this context, how do groups working on transversal topics link their action and advocacy to align with the global Agenda (or not)? What is the impact of this positioning in the design of action plans that would be consistent for the achievement of sustainable development? Is this conducive (or an impediment) to the deployment of innovations in the field, through the combination of several SDGs?

In parallel to some topics, some populations are invisible in the goals and indicators of the SDGs, i.e. indigenous people, people with a disability or with mental health issues; they are usually included in the broad category of “vulnerable people”, together with children, the youth and the poor (International Disability Alliance, 2022, Izutsu et al., 2015; UN DESA, 2022). This recognition is welcome, but sometimes remain superficial or limits these people to the status of “victim” rather than active agents in the development process (International Disability Alliance, 2022). Southern Voice (2020) informs examples where the factors of exclusion differ and must be contextualised. What happens to the projects that do not align with the SDGs, but meet some of the real needs of marginalised people?

Contributors are hence welcome to propose articles about one topic or group of people that are ignored or forgotten by the Agenda 2030, or case-studies dealing with the groups who feel excluded by the goals.

Submission details / Participation in Issue no. 253 (2023/3) of the RIED

We welcome articles from authors with different profiles or coming from different fields of the human and social sciences: sociology, demography, history, geography, political science, economics, anthropology, the environmental sciences, etc. This special issue hopes to reflect different perspectives on the SDGs. The diversity of origins, experiences, or contributions to the field of development, of angles and points of views is welcome.

Authors are also invited to explore a critical yet constructive analysis of the SDGs based on local, national and international trajectories. The contextualisation of empirical studies, original sources, the combination of theory and robust empirical data, will be appreciated.

Articles (45.000 signs – excluding the abstract and bibliography) can be written in French, Spanish or English. They can deal with the specific topics mentioned in the call, or specific case-studies. They can derive from presentations made at a conference and be part of a compilation. However, they need to be original documents and meet the standards and format of the Revue internationale des études du développement (see the instructions to authors on the journal’s webpage).

The authors agree to read the editorial policy of the Revue internationale des études du développement and to comply with the code of ethics.

The selection process will take place according to the dates specified in the publication calendar below.

Submitting the proposal

The proposals in French, English, or Spanish must present the paper in 4,000 characters (with spaces), or approximately one page. The Word file (.doc or .docx) for the proposal must be entitled “AUTHOR’S SURNAME-Proposal-253,” and must include:

a title (70 characters maximum, with the possibility of adding a subtitle);

an abstract detailing the research question, the theoretical framework, the fieldwork, and the main results;

some bibliographical references (not included in the character count);

a second file entitled “AUTHOR’S SURNAME-253-info,” including the author’s first name and last name, their status, their institutional affiliation, and their email address.

The relevancy of the proposals with regard to this call for papers and their conformity to the journal guidelines will be verified by the journal editors and the editorial team.

The proposals must be submitted to:

revdev@univ-paris1.fr

genevieve.laroche.3@ulaval.ca

smalt006@uottawa.ca

jade.st-georges.1@ulaval.ca

doummed@gmail.com

by October 10th, 2022.

Submitting the paper

The authors whose proposals have been selected will be invited to send a first draft of their article, which must absolutely follow the guidelines below. The articles will then be submitted to a double blind peer review by two external reviewers who are experts on the topic.

The articles (45,000 characters with spaces, excluding the abstract and references) may be written in French, English, or Spanish. They must be original work. They may however have been presented at a conference (with proceedings), as long as they have been adapted to the format required by the Revue internationale des études du développement (see the guidelines for authors on the blog for the publications of the IEDES), but the author must not submit their paper to another journal simultaneously.

Publication calendar

The authors agree to comply with the calendar.

The proposals must be submitted by October 10th

The authors preselected by the editors and the editorial committee will be notified by the editorial team the week of October 17, 2022.

The first draft (V1), following the journal’s guidelines for authors, must be submitted by the authors to the five aforementioned email addresses by January 5th, 2023.

The evaluation process will take a few months; each – anonymous – article will be submitted to a double blind peer review by two external reviewers who are experts on the topic. Requesting a first version of the article does not constitute a commitment on the part of the journal to publish the aforementioned article, which must be approved by the editorial committee, following the different steps in the evaluation process; no. 253 is expected to be published in October 2023.

