Announcement

Metz, Université de Lorraine, Bâtiment Simone Veil - Amphi 3, Ile du Saulcy

Argumentaire

Partout dans le monde, la pandémie covid-19 a mis en lumière d’importants problèmes systémiques et exacerbé les inégalités (OMS, 2020). Les personnes âgées figurent parmi les populations les plus durement touchées. Tant sur le plan biomédical que socio-économique et psychosocial, la crise liée à cette pandémie a engendré des effets disproportionnés dans la vie de nombreuses personnes âgées, tels qu’une augmentation de l’anxiété, l’exacerbation de leur isolement social, du sentiment de solitude, des préjudices à l’égard de leur droit à l’autodétermination et à l’autonomie (Pentaris & al., 2020), ainsi que des phénomènes d’âgisme (Fraser & al., 2020).

Dans un tel contexte, ces personnes peuvent être amenées à recevoir ou à solliciter le soutien d’intervenants sociaux, qui, compte tenu de leur fonction d’accompagnement social et psychosocial, se situent en première ligne de la lutte sociale contre la covid-19 (International Federation of Social Worker, 2020 ; Pentaris & al., 2020 ; Walter-McCabe, 2020). Or, les connaissances au sujet de l’intervention sociale en contexte de pandémie sont limitées. Les quelques leçons prises à la suite des pandémies antérieures (H1N1), montrent néanmoins que pour s’y attaquer efficacement, les pratiques doivent nécessairement tenir compte des spécificités des populations et des communautés (Cassady & al., 2016 ; Templeton & al., 2020). L’hétérogénéité des populations âgées rend en effet difficile l’appréhension de leurs difficultés vécues dans le contexte de la covid-19 (Swinford, Galucia & Morrow-Howell, 2020).

Dans ces conditions, qu’en est-il de la situation spécifique des personnes âgées immigrées (PAI), notamment pour celles déjà grandement marginalisées et fragilisées par la précarité de leurs conditions de vie ? La prise en compte de cette population est d’autant plus importante qu’en France et à l’international, la crise liée à la covid-19 a rendu visible l’extrême précarité des populations déjà désavantagées, dont les personnes immigrées (Ofsteda, 2021). De plus, nous savons que les actions des gouvernements qui basent leurs réponses à une crise majeure de santé publique à partir d’hypothèses de risques égaux pour tous les groupes sociaux, sans tenir compte de leurs spécificités, risquent d’accroitre les inégalités (Templeton & al., 2020).

En France, depuis le début de la pandémie covid-19, la situation des PAI est préoccupante. Les premiers résultats de l’Enquête de santé publique sur les facteurs de risques sociaux et individuels de la covid-19 (Inserm, 2020), révèlent que les personnes immigrées non européennes sont plus susceptibles d’être contaminées au SARS-CoV2, car elles vivent plus souvent dans des communes à forte densité et dans des logements surpeuplés [ou exigus] (Inserm, 2020). Les PAI sont directement touchées par ces facteurs de risques, puisque la plupart vit dans des habitations insalubres, exiguës, des quartiers anciens dégradés ou inscrits à la Politique de la ville, dans des résidences sociales ou des Foyers de Travailleurs Migrants (FTM) (Jaeger & Jovelin, 2016). Une autre enquête menée par Papon et Robert-Bobée (Insee, 2020), montre une hausse des décès entre mars et avril 2020 deux fois plus forte pour les personnes nées à l’étranger que pour celles nées en France : « les décès [...] de personnes nées à l’étranger ont augmenté de 48 % par rapport à la même période en 2019, contre + 22 % pour les décès de personnes nées en France. La hausse a été la plus forte pour les personnes nées en Afrique (+ 54 % pour les décès de personnes nées au Maghreb, + 114 % pour celles nées dans un autre pays d’Afrique) ou en Asie (+ 91 %). [...] Le constat en est que, « pour toutes les origines, la hausse des décès a été plus forte pour les personnes âgées » (Papon & Robert- Bobée, 2020).

Les problématiques vécues par les PAI en France sont constitutives d’un processus d’invisibilisation sociale. Leurs réalités et leurs besoins spécifiques sont peu connus et rarement pris en compte par les autorités publiques (Dury, 2019), alors qu’elles cumulent plusieurs facteurs sociaux défavorables au niveau de la santé, des ressources financières et de l’environnement relationnel (Odas, 2018). Ces populations ont été surexposées aux impacts sociaux, sanitaires, économiques et psychosociaux de la covid-19 (Belhadj-ziane, Jovelin & Galloro, à paraître). L’inaccessibilité ou l’indisponibilité d’informations sanitaires officielles multilingues ; le traitement différencié des foyers non-perçus comme des établissements à risque pour ses résidents au même titre que les Ehpad (intervention tardive de la santé publique dans les foyers) ; la fermeture des administrations publiques et la généralisation des technologies numériques comme seul moyen de communication ; les pertes de revenus ; l’incompatibilité des mesures de distanciation et de confinement avec les logements ; les privations des espaces habituels de sociabilité ; les contrôles policiers (respect des consignes) ; la coupure brutale des liens familiaux et des réseaux de soutien social ; les fermetures des frontières internationales ou encore l’impossibilité de pratiquer leurs rites culturels et cultuels, sont autant de facteurs nourrissant les inégalités (Belhadj-ziane, Jovelin & Galloro, à paraître).

L’intervention sociale auprès de ces PAI dans le contexte de la covid-19 a été déterminante. Plusieurs défis se sont cependant posés. La dominante « hospitalo-centrée » de la gestion politique de la pandémie (Cols, 2020), priorisant les enjeux sanitaires au détriment des enjeux sociaux a provoqué des limitations dans le champ de l’intervention sociale, alors qu’il constitue un levier d’action indispensable pour réduire la fracture sociale symbolisée par l’accentuation des inégalités sociales durant la covid-19 (Bajos, Warszawski & Pailhé, 2020 ; Carde, 2020).

Qu’en est-il des réalités vécues par les PAI en fonction des contextes d’autres pays ? Quels y sont les enjeux et les défis des intervenants sociaux pour soutenir et accompagner efficacement les PAI dans le contexte de la covid-19 ? Ce colloque international constitue l’aboutissement d’une recherche-action (covid-PAI-TS), réalisée dans le cadre du programme RA-covid19 de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR)[1]. Il sera l’occasion de réfléchir à ces questions en rassemblant des chercheurs français, italiens, marocains et québécois, spécialistes des champs de l’immigration, du travail social et du vieillissement, ainsi que des professionnels de l’intervention sociale.

Programme

Jeudi 8 septembre, 14h à 17h15

14h00 Ouverture du colloque

Hélène Boulanger , Présidente de l’université de Lorraine.

, Présidente de l’université de Lorraine. Pierre Moulin , Directeur de la faculté des sciences humaines et sociales, Université de Lorraine, Metz.

, Directeur de la faculté des sciences humaines et sociales, Université de Lorraine, Metz. Fabrice Montebello , Directeur du Laboratoire Lorraine de Sciences Sociales.

, Directeur du Laboratoire Lorraine de Sciences Sociales. Piero Galloro , Directeur du département de sociologie, Université de Lorraine, Metz.

, Directeur du département de sociologie, Université de Lorraine, Metz. Kheira Belhadj-ziane , Professeur de sociologie, Université de Lorraine, Metz.

, Professeur de sociologie, Université de Lorraine, Metz. Emmanuel Jovelin, Professeur des universités, titulaire de la chaire de travail social et de l’intervention sociale au Conservatoire nationale des arts et métiers (CNAM/Paris).

14h15 – 15h00 Conférence d’ouverture par Omar Samaoli, Gérontologue, directeur de l’Observatoire Gérontologique des Migrations en France (OGMF). Enseignant en gérontologie à l’Université de la Sorbonne et Lille 1, « Vieillir ailleurs, mourir au loin au temps de la COVID-19. »

15h15 – 16h00 Kheira Belhadj-ziane (Professeure des Universités, Université de Lorraine, Metz), Emmanuel Jovelin (Professeur des universités, titulaire de la chaire de travail social et de l’intervention sociale au Conservatoire nationale des arts et métiers (CNAM/Paris)) et Piero Galloro (Professeur des Universités, Directeur du département de sociologie, Université de Lorraine, Metz.), « COVID-19 : impacts sur les personnes âgées immigrées non-européennes en France et défis de l’intervention sociale. »

16h15 – 16h30 Pause

16h30 – 17h00 Béatrice Muller, Maître de conférences en sociologie et directrice générale de l’École supérieure en travail éducatif et social (ESTES), Strasbourg, « Le rôle du GIS REACTIFS : REcherche ACTion Inclusion Formations Sociales dans l’intervention sociale. »

17h15 Fin de la 1ère journée

Vendredi 9 septembre, 9h00 à 17h15

9h00 – 9h30 Quentin Moscato (doctorant en sociologie, Université de Lorraine, Metz) Mustapha Dehas (Doctorant en sociologie, Université de Lorraine, Metz), Messad Abbar (Université de Lorraine, Metz), « Les difficultés vécues par les PAI lors de la pandémie Covid-19 : entre impacts sociaux et psychosociaux. »

9h30 – 10h00 Rémi Gallou, Sociodémographe à l’Unité des Recherches (Cnav). Cours démographie M2SEPA à Paris Dauphine. Chercheur associé à l’INED, « Les personnes âgées immigrées : diversité des parcours et des situations de vie. »

10h00 – 10h15 Discussion

10h15 – 10h30 Pause

10h30 – 11h00 Jean-Philippe Viriot Durandal , Professeur des Universités en Sociologie à l’Université de Lorraine (UL), Directeur du Master de Sciences Sociales et co-responsable de l’axe VIPAGE (VIeillesse, Parcours de vie GEnre) au sein du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S), « Les personnes âgées immigrées : droit commun ou politiques spécifiques ? »

, Professeur des Universités en Sociologie à l’Université de Lorraine (UL), Directeur du Master de Sciences Sociales et co-responsable de l’axe VIPAGE (VIeillesse, Parcours de vie GEnre) au sein du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S), « Les personnes âgées immigrées : droit commun ou politiques spécifiques ? » 11h00 – 12h30 Table ronde Les PAI face à la pandémie :Contextualisation régionale des besoins, des attitudes, des perceptions des PAI et des professionnels :

Mounira Bchir (Directrice de l’association du Patio des Ainés), Ahlem Bengeloune (Docteur en anthropoligie de la santé, directrice de l’institut Confluence, Arles), Yves Lacascade (GIS - Réactis, formateur-chercheur à l’Institut Méditerranéen de Formation et Recherche en Travail Social, animateur du Laboratoire de Recherche en Interventions Sociales et Sociétés.), Emilie Duvivier (Directrice des Études du Groupement des Écoles Santé Sociale ISL/IU2S – Université catholique de Lille), Aliatte Chiahou (Conseiller Municipal à la ville d’Argenteuil), Barbache Lamin (Membre du conseil d’administration de l’association Racines & Horizons) Cyrielle Ducos (Responsable de résidence sociale), Cécile Py (Responsable d’insertion sociale), Charlotte Rambier (Responsable de résidence sociale).

12h30 Déjeuner

14h00 – 14h30 Anna Elia , Professeure des Universités – Université de Calabre, « L’accueil des réfugiés en Italie durant l’état d’urgence sanitaire du Covid-19 »

, Professeure des Universités – Université de Calabre, « L’accueil des réfugiés en Italie durant l’état d’urgence sanitaire du Covid-19 » 14h30 – 15h Valentina Fedele, Professeure des universités, Université de Calabre, Département des sciences sociales et politiques, « Rhétorique anti-migrants et Covid-19 en Italie »

15h – 15h15 Discussion

15h15/15h30Pause

15h30 – 16h Abdelkarim Belhaj , Professeur en psychologie à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed V de Rabat, « Les personnes âgées face à la pandémie COVID-19 au Maroc : entre résilience et accompagnement social »

, Professeur en psychologie à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed V de Rabat, « Les personnes âgées face à la pandémie COVID-19 au Maroc : entre résilience et accompagnement social » 16h – 16h30 Josée Grenier, Professeure au Département de travail social. Responsable de la formation pratique au Module du travail social à Saint-Jérôme – Université du Québec, « Nouvelles pratiques et enjeux en intervention sociale dans le contexte de la Covid-19 »

16h30 – 16h45 Discussion

16h45 – 17h Clôture

Comité d’organisation

Kheira Belhadj-ziane,

Emmanuel Jovelin,

Piero Galloro,

Mustapha Dehas,

Quentin Moscato,

Messad Abbar.

Comité scientifique

Kheira Belhadj-ziane,

Piero Galloro,

Josée Grenier,

Emmanuel Jovelin,

Jean-Philippe Viriot-Durandal

Contacts

Note

[1] Recherche-action pour outiller les professionnels du travail social : élaboration d’un guide de pratiques visant à intervenir auprès des personnes âgées immigrées en contexte de pandémie – covid-PAI-TS. Programme RA- covid19 de l’ANR. Cette recherche a été réalisée en partenariat avec le Groupe d’intérêt scientifique (GIS) Recherche, Action, Inclusion, Formations Sociales (RE.ACT.I.F.S)