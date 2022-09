Appel à projets du CIERA pour des colloques juniors

Announcement

Appel à projets 2022-2023

Les colloques juniors répondent à une volonté affichée d’innovation scientifique mais également à un souci de renforcer les dispositifs de professionnalisation de la formation doctorale en vue d’une intégration sur le marché franco-allemand du travail, académique ou non-académique. Les colloques juniors se distinguent des colloques traditionnels par leur format (limité à une ou deux journée.s) et par leur objectif : il s’agit, pour l’organisation de favoriser la discussion interdisciplinaire autour de présentations de jeunes chercheurs, de 20 à 40 minutes chacune, en moyenne.

Principes

Organisation

L'équipe organisatrice est composée de deux à trois doctorant.e.s et/ou postdoctorant.e.s, idéalement répartie en France et en Allemagne. L’organisation scientifique et logistique (réservation de salle, affichage, etc.) est entièrement à la charge des jeunes chercheur.e.s responsables du colloque, qui bénéficient du suivi et des conseils du CIERA.

Choix des intervenantes

Le choix des intervenant.e.s doit à la fois répondre à la mission d’interdisciplinarité du CIERA, refléter le caractère franco-allemand du colloque tout en respectant au maximum la parité homme/femme.

Lieu

Les colloques juniors peuvent avoir lieu en France ou dans un pays germanophone. S’ils ont lieu en France ils doivent être domiciliés dans un établissement membre du CIERA.

Financement

Le financement attribué par le CIERA peut s’élever jusqu’à 2 500 €. La somme allouée par le CIERA est gérée par le service comptabilité du centre en concertation étroite avec le/la responsable du colloque junior à qui il appartient de gérer le budget avec la plus grande rigueur. S’ils l’estiment nécessaire, les responsables des colloques juniors peuvent solliciter des financements complémentaires auprès d’autres institutions.Nota bene : Le financement d’une publication issue d’un colloque junior ne peut en aucun cas être intégré au budget de la manifestation. Les porteurs du projet sont fortement encouragés à candidater à l’appel à contributions annuel de la revue Trajectoires afin de publier les résultats de leur colloque sous forme de dossier thématique.

Modalités de candidature

Formulaire de candidature dûment rempli

CV académiques des responsables du projet. NB: Les candidat.e.s doivent impérativement s'inscrire ou actualiser leur inscription au CIERA (gratuitement ici)

Résumés du travail de recherche en cours des responsables du projet (3000 signes)

Projet scientifique de la rencontre : objectifs, caractère franco-allemand et interdisciplinaire de la rencontre, public visé (environ 4000 et 6000 signes)

Programme prévisionnel

Éventuellement l'appel à communications de la rencontre (Si la liste des participant.e.s n'est pas encore précisée)

Le projet doit être envoyé en un seul document pdf par e-mail à Isabelle Schäfer (isabelle.schafer@sorbonne-universite.fr),

le 19 septembre 2022 au plus tard.

Les dossiers arrivant hors délai ne seront pas pris en considération.

Sélection des projets

Les dossiers de candidature sont soumis à un jury composé des membres du comité de pilotage du CIERA. Un nombre limité de demandes est sélectionné par le jury en fonction de la qualité du dossier de candidature. Pour définir ses choix, il s’appuie sur les critères suivants :

la qualité et l’intérêt scientifique,

la participation active et majoritaire de jeunes chercheurs dans le programme,

le caractère franco-allemand,

le caractère interdisciplinaire,

la cohérence et la faisabilité.

Membres du comité de pilotage du CIERA

Aschauer Lucia

Banoun Bernard

Bretschneider Falk

Briatte Anne-Laure

Brugière-Zeiss Danielle

Capitant David

Cerovic Masha

Collet Beate

Covindassamy Mandana

Craveri Marta

Droit Emmanuel

Duhamelle Christophe

Faure Nathalie

Fertikh Karim

Galland-Szymkowiak Mildred

Garner Guillaume

Godard Simon

Guillon Laurence

Halpern Charlotte

Hamez Grégory

Hubé Nicolas

Lagny Anne

Lagrange Evelyne

Laporte Antoine

Lebeau Christine

Mailänder Elissa

Marcowitz Reiner

Martens Stephan

Maurer Catherine

Moussaoui Nedjma

Rieber Audrey

Schlagdenhauffen Régis

Weinmann Ute

Werner Michael

Contact

Isabelle Schäferisabelle.schafer@sorbonne-universite.fr

Tel. : 01 53 10 57 36