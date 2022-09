Announcement

Présentation

La revue Études d’histoire religieuse (EHR) diffuse cet appel à textes à l’occasion de l’année académique 2022-2023 qui amène quelques nouveautés. En effet, à partir du volume 89 (2023), EHR publiera annuellement deux numéros, uniquement au format numérique. Les dates de tombée pour envoyer les articles sont désormais fixées au 1er décembre et au 1er juin, ce qui assure un cycle de publication plus rapide.

La revue Études d’histoire religieuse (EHR) est publiée depuis 1933 par la section française de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (SCHEC). Depuis 2009, elle diffuse sur la plateforme Érudit des articles qui font progresser les connaissances dans le domaine de l’histoire religieuse québécoise ou canadienne. Les articles publiés sont en accès ouvert libre après une période de 12 mois suivant la publication du numéro.

Ouverte aux perspectives comparatives et interdisciplinaires, la revue Études d’histoire religieuse a pour objectif de promouvoir les publications de chercheurs et chercheuses confirmé·e·s, mais aussi les contributions et les publications des étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs. Le comité de rédaction ne considère que les textes inédits et écarte ceux de vulgarisation. Les recensions d’ouvrages sont sollicitées par le responsable des comptes rendus. Seuls les articles en français sont publiés.

Modalités de soumission

Les articles ne doivent pas dépasser une longueur de 40 000 caractères (avec espaces), incluant les notes (sauf indication contraire, comme dans le cas de dossiers thématiques).

Les directives générales aux auteur·e·s peuvent être consultées ici.

La revue Études d’histoire religieuse respecte le principe de l’évaluation à l’aveugle par les pairs. Tout article est évalué d’abord par le Comité de rédaction qui le soumet à une évaluation externe par des spécialistes. La revue ne charge aucun frais de publication. Les positionnements intellectuels ou politiques des contributeurs et contributrices n’engagent qu’eux-mêmes et elles-mêmes.

Les propositions de numéro thématique peuvent être soumises à la Direction de la revue. Une fois leur proposition approuvée, les responsables de numéro ont la charge de sélectionner les textes en procédant à des appels à publication ou en contactant directement des chercheurs ou chercheuses spécifiques. Les responsables de numéro sont aussi appelé·e·s à soutenir le Comité de rédaction dans le choix de spécialistes pour évaluer les articles.

La revue Études d’histoire religieuse considère la publication des actes de colloques issus des différents cycles de conférences en lien à ses domaines d’intérêt. Ces contenus sont aussi soumis au processus d’évaluation par les pairs.

La politique éditoriale et éthique peut être consultée depuis cette page de la plateforme Érudit.

Direction de la revue

Les co-directrices de la revue peuvent être contactées au sujet de cet appel à texte par courriel à :

catherine.larochelle.1[AT]umontreal.ca

florence.pasche-guignard[AT]ftsr.ulaval.ca

Comité de rédaction