Announcement

Argumentaire

L’Italie du long Quattrocento (de 1400 environ au sac de Rome, en 1527) fut un extraordinaire laboratoire de cultures politiques, littéraires et artistiques. Ce deuxième colloque, qui fait suite à un premier colloque de novembre 2021 consacré au politique (formes du pouvoir, guerre, diplomatie, pensée politique ; voir l’appel et le programme), entend s’intéresser aux cultures et aux formes et techniques de la représentation dans les arts et la littérature. La rencontre sera divisée en quatre sessions de nature interdisciplinaire :

Modèles

Langages

Techniques

Espaces

Les sessions peuvent comprendre des exposés sur la littérature, la langue, la musique, le théâtre, l’historiographie, les arts figuratifs, l’architecture, la philologie et l’histoire des livres manuscrits et imprimés.

Nous espérons que les communications dans ces différents domaines mettront en évidence la manière dont les hommes et les femmes, les textes, les œuvres d’art, les objets et les innovations techniques provenant de régions autres que l’Italie ont influencé dans une certaine mesure la production culturelle. Comme lors de la première rencontre, les influences ne doivent pas être comprises de manière mécanique, car elles s’inscrivent dans des processus complexes d’échanges, d’interactions et de transformations.

Les modèles, les langages et les techniques peuvent être étudiés en référence à un seul phénomène (un genre littéraire, l’art de la typographie, par exemple), à une seule personnalité (un architecte, un poète, un musicien, un client) ou à un seul environnement culturel (un groupe social, un tribunal, une aire linguistique). La session « Espaces » est consacrée aux espaces ouverts et fermés de représentation et de communication (par exemple, les représentations musicales et théâtrales, les cérémonies ou les prédications, les places, salles et palais comme moyens pous manifester les rôles de pouvoir).

Conditions de soumission

Les propositions, d’un maximum de 2000 caractères, espaces compris, doivent être envoyées

avant le 20 octobre 2022

à lvissiere@gmail.com et francesco.senatore@unina.it.

Les communications et les interventions peuvent être faites en italien, français, anglais, espagnol et catalan.

Les rencontres auront lieu à Naples les 23-24 octobre 2023.

Comité scientifique

Élisabeth Crouzet-Pavan

Bianca De Divitiis

Serena Ferente

Alain Marchandisse

Giovanni Palumbo

Giovanni Ricci

Pierre Savy

Francesco Senatore

Laurent Vissière

Partenaires