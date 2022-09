The Book in Its Time: Places, Materials, Forms and Techniques

Announcement

Propomos ainda o exercício complementar de perceber o livro nos gostos individuais e coletivos dos que o vão produzindo e cuidando na sua materialidade, refletidos na conceção e inovação de materiais e, com igual relevância, no “confronto” presente com o universo do livro digital.

Cadernos do Arquivo Municipal publie des travaux originaux dans le domaine des sciences sociales et humaines et accepte, en permanence, la soumission d’articles et de revues critiques.

Le Livre est un phénomène où la fascination exercée par ses manifestations dans le passé se noue avec les débats et pratiques actuelles qui annoncent des chemins et des dilemmes futurs. Dans cet appel à contributions, nous proposons un exercice qui récupère les procédures et techniques mises en place pour accueillir une autre invention, celle de l’écriture, où s’incluent l’histoire des copistes, des imprimeurs et des typographes qui ont circulé entre villes et pays en quête d’affaires, celle de leur émergence dans les monastères, les tribunaux, les universités, celle des relieurs et des imprimeries, celles des marchands ambulants et des circuits de production et de commercialisation.

Cadernos do Arquivo Municipal, Nº 20

Presentation

The scientific journal Cadernos do Arquivo Municipal publishes original works in the Social Sciences and Humanities field (History, Art History, Sociology, Anthropology, Geography, Architecture, Urbanism, among others). The journal operates in a Continuous Article Publication (CAP) mode.

The Book is a phenomenon that combines the fascination of its manifestations of yesteryear to the current debates and practices that announce future paths and dilemmas. We propose in this call an exercise that recovers the procedures and techniques that gained body to welcome another invention, that of writing, which inscribes the history of copyists, printing typographers who moved between cities and countries in search of business, that of their emergence in monasteries, courts, universities, binder workshops and typographies, that of street vendors and that of the production and marketing circuits.

We also propose the complementary exercise of perceiving the book in the individual and collective tastes of those who produce it and caring in its materiality, reflected in the design and innovation of materials and, with equal relevance, in the “confrontation” present with the universe of the digital book.

Topic Proposals

We therefore suggest the following thematic axes:

(a) History of book production: from manuscript to typographic printing, from illumination to digital recording;

(b) Workshops and typographies of treatment and binding of the book;

(c) Book professions, memoirs and historical mutations: binders, illustrators, gilders, printers, typographers, editors, street vendors, booksellers, critics;

(d) Forbidden books, censored books, lost books, cult classic books (from a fictional, scientific, political, cultural, religious point of view);

(e) Book places, evolution and history;

(f) The Book in Toponymy;

(g) Reading or Readings ;

(h) Documentary and aesthetic paths: the book in art (photography, film, painting and sculpture).

How to apply

The call for papers for the Thematic Dossier " The Book in Its Time: Places, Materials, Forms and Techniques” is open

until 31 December 2022

Submission adress: am.cadernos@cm-lisboa.pt

Access to Instructions to Authors

Cadernos do Arquivo Municipal publishes original works in the Social Sciences and Humanities field and accepts, permanently, the submission of articles and critical reviews.

Scientific coordination