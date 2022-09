Summary

L’année 2022 se place en France sous le signe de l’Arctique en raison d’une double récurrence. Il s’agit en premier lieu du centième anniversaire du professeur Jean Malaurie, éminent géographe et anthropologue, directeur de recherches émérites au CNRS et directeur fondateur du Centre d’études arctiques, explorateur et écrivain à succès, récompensé par les plus hautes distinctions institutionnelles et scientifiques pour avoir consacré sa vie et son œuvre à la défense des minorités boréales et de l’écosystème arctique. L’année 2022 marque, en outre, le centenaire de la sortie en salle de Nanouk l’Esquimau de Robert Flaherty salué unanimement comme le tout premier opus du septième art dédié à la culture inuit.