Un océan de bien-être

Présentation

Deux volontés ici :

Comprendre ce lien incarné unissant les humains aux eaux salées vivantes et natures océaniques, en comparant divers expériences et terrains afin d’en détacher de grandes lois, qui pourront servir d'appui à une vision plus large questionnant l'immersion de l’humain dans la nature.

Arriver à proposer, en croisant les regards, une ébauche d’une anthropologie du bien-être perçu et vécu. Cette notion sans cesse en mouvement, en évolution et rétrogradation semble prendre une place de plus en plus importante dans de nombreux discours. Nous pensons aux injonctions sociales, aux domaines des APS, aux approches biomédicales, au marketing, ou encore aux imaginaires sans cesse réinventés. Ce séminaire souhaite montrer quels peuvent être les déterminants du bien-être en nature.

Ainsi, partant du corps immergé dans l'océan et les eaux salées vivantes, nous souhaitons ouvrir des portes de compréhension sur les perceptions, les imaginaires, les vécus, les expériences des humains en contact de l'océan, et de la nature plus largement, en tant que vecteur de bien-être et d’identités multiples, à travers le regard de nos invité.e.s issu.e.s de divers horizons intellectuels et scientifiques.

Si la mer est « un monde de significations et de valeurs, un monde de connivence et de communication entre les hommes en présence et leur milieu [1] », elle permet telle une loupe de saisir des questions de société plus larges dans le rapport humain-nature et les jeux d’identités. Durant cette année 2022-2023, différentes intervenantes et intervenants nous feront naviguer vers : l’émersion en nature, l’histoire des thérapies de nature, les sens et les perceptions de l’environnement pour diverses populations dans différentes cultures, le bien-être, afin de comprendre en quoi cette osmose dans la nature donnerait du sens à la place de l’humain.e dans l’univers.

[1] Le Breton, 2017 : 95-96, Le Breton, 2017, L’insolite du travail sur les sens en sciences sociales, in Les sens en mots, M-L. Gélard (dir.), Paris, édition Petra.

Programme

17h- 19h sur Zoom

06/10/22

Exposera son travail dans le cadre du projet Erasmus+ Sport INCLUSEA

Javier Cantera Gomez– European Project Manager -Co-fondateur et membre du comité directeur de l’Alliance Surf & Nature, Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte de Santander, Cantabria, España (Spain) –

10/11/22

« Être autiste dans la nature : ethnographie d’une reconnexion ».

Anna-Livia Marchionni : Docteure en sciences politiques et sociales (Université de Liège, Laboratoire d'Anthropologie Sociale et Culturelle, 2016-2020) - ATER de psychologie clinique (Université Lumière Lyon 2, Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique, 2021-2023)

08/12/22

« De l’océan nécessaire à l’océan récréatif : comment le surf façonne le rapport au bord de mer à Madagascar »

Lilia Khelifi : Doctorante contractuelle à Sorbonne Université, laboratoire Médiation

05/01/23

« Les vagues du COVID : attachements, citoyenneté et santé chez les surfeur.euses du Finistère au temps de la pandémie »

Lucie Fortun : Ingénieure d’études – UMR 6308 AMURE

02/02/23

« La mer au corps : analyse comparée de l’écoesthésie »

Hélène Artaud : Maître de Conférences (HDR) - Rédactrice en chef de la collection "Natures en sociétés", Département du Muséum "Homme et environnement" - UMR 208 Patrimoines Locaux et Gouvernance (PALOC)

ainsi que la présentation de son ouvrage « immersion » dont la sortie est prévue en février 2022.

16/03/23

« L’émersion en nature »

Bernard Andrieu : Professeur – Directeur de l’ UPR 3625 Institut du Sport Santé de Paris – Université Paris Cité

06/04/23

« Usages récréatifs de l’eau et des thérapies marines » (titre provisoire)

Olivier Sirost : Professeur – Directeur du CETAPS EA3832 – Université de Rouen

25/05/23

« À propos de l’ouvrage : Bien-être au Nord et au Sud : explorations » (titre provisoire)

Frédérique Louveau : Maître de conférences – Université Gaston Berger – Saint-Louis, Sénégal

