Acteurs, pratiques et représentations de la sécurité, XIXe-XXIe siècle

Summary

Ce séminaire étudie l’histoire de sécurité dans une approche élargie et multidimensionnelle, reliée aux enjeux sociaux, politiques et culturels de l’histoire générale. S’il poursuit l’étude de la gendarmerie, force militaire et policière originale, il élargit aussi l’enquête à l’histoire de tous les organismes, civils ou militaires, publics (justice, polices nationale et municipales, douanes, services de pompiers, etc.) ou privés, qui participent aux missions de sécurité, intérieure et extérieure. Il accorde une large place à l’observation des protagonistes, professionnels ou non, ainsi qu’à celle de leurs pratiques concrètes. Il veut aussi contribuer à la compréhension de l’insécurité par l’étude des faits criminels, et de leur traitement politique, médiatique et judiciaire, et par l’exploration des peurs et des passions sociales, abordées dans leur épaisseur historique et leur diversité sociale et territoriale.