Juger l’ordinaire en temps extraordinaire

Summary

Si de nombreuses manifestations scientifiques se proposent déjà d’étudier la mise en place de la justice militaire à partir du XIVe siècle, l’étude des juridictions ordinaires en temps de guerre est souvent délaissée alors même que ces institutions sont des interlocuteurs essentiels pour les administrés. Ce colloque ambitionne de mieux comprendre l’attitude des juges et de l’État lorsque les troubles apparaissent : s’efforce-t-on de maintenir les juridictions ordinaires afin de garantir la bonne marche de la société et de renforcer l’adhésion des populations au pouvoir en place ou, au contraire, sont-elles abandonnées car leurs procédures se révèlent trop complexes pour faire face à l’urgence des situations qui apparaissent alors ? Il s’agira donc de mieux analyser la place de la justice dans la stratégie déployée par l’État et ses rivaux (bandes armées rebelles, État concurrent, etc.).