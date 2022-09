Summary

La journée d’étude « Du territoire aux pratiques agricoles. Gérer et exploiter les campagnes » s’inscrit dans le cadre du projet collectif Ruralités de l’UMR 7041 Archéologies et sciences de l’Antiquité. La rencontre a pour objectif de présenter l’actualité des recherches, d’une part sur l’occupation et l’exploitation du territoire à travers les exemples de la forêt d’Orléans et du terroir de Tremblay-en-France, et d’autre part sur les méthodes d’identification et de caractérisation des pratiques agropastorales. Ainsi, des travaux portant sur l’étude de l’instrumentum, la biogéochimie ou encore l’expérimentation permettront d’évoquer la préparation des terres, le stockage des végétaux ou encore les pratiques d’élevage.