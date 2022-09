Announcement

Argumentaire

Selon l'article L.123-2 du Code de l'éducation, le service public de l'enseignement supérieur contribue à la lutte contre les discriminations, à la réduction des inégalités sociales ou culturelles, à l'amélioration des conditions de vie étudiante et à la construction d'une société inclusive. Si le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche commence à être assez bien analysé en France sous l’angle des rapports sociaux de genre notamment, la question des discriminations tant pour le personnel que les étudiants apparait encore peu documentée, alors même que les obligations légales des établissements se sont accrues au cours des dernières années en la matière. Au côté des enjeux d’égalité femmes-hommes, des violences, du harcèlement et des agissements sexistes, c’est bien l’ensemble des discriminations qui doit être traité par les dispositifs de prévention et de signalement de l’enseignement supérieur et de la recherche.

A partir de plusieurs travaux de recherche et initiatives soutenus par le Défenseur des droits, cette journée d’étude ambitionne de construire une réflexion collective sur la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité dans l’enseignement supérieur public. Elle vise à ouvrir le débat à partir d’un état actualisé des connaissances sur les discriminations et à favoriser l’échange et le dialogue entre tous les acteurs concernés pour agir efficacement dans la prévention et la prise en charge des discriminations.

Programme

8h30 - Accueil café

9h15 - Allocutions d’ouverture

Claire Hédon , Défenseure des droits

9h30 - Discriminations dans l’enseignement supérieur public : quel état des lieux ?

Table ronde modérée par Daniel Sabbagh, Directeur de recherche, Sciences Po, CERI, avec :

Alice Debauche, Maitresse de conférence en sociologie, Université de Strasbourg, CNRS

Échanges avec la salle

11h00 - La mesure des discriminations dans l’enseignement supérieur : quels obstacles et quels leviers ?

Table ronde modérée par Martin Clément, Chef de Pôle Discriminations, accès aux droits et observation de la société, Défenseur des droits, avec :

Samya Mokhtar, Vice-présidente chargée des discriminations, Union nationale des étudiants de France (UNEF)

Échanges avec la salle

12h30 – Déjeuner libre

14h00 - Obligations légales et recours en cas de discrimination

Table ronde modérée par Sarah Benichou, Directrice, Direction « Promotion de l’égalité et de l’accès aux droits », Défenseur des droits, avec :

Une représentante du collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur (CLASCHES)

Jane-Laure Bonnemaison, Directrice adjointe des affaires juridiques, Université de Lorraine, Vice-Présidente de l’association Jurisup

Échanges avec la salle

15h30 - Prévenir les discriminations : quels outils et actions de sensibilisation au sein des établissements ?

Table ronde modérée par Philippe Liotard, Maître de conférences, Président de la Conférence Permanente des chargés de mission Égalité et Diversité (CPED), Chargé de mission égalité-diversité, Université Lyon1, avec,

Lucie Longuet , Doctorante en science politique, Université Côte d’Azur, ERMES

Échanges avec la salle

17h00 - Conclusions

George Pau-Langevin , Adjointe chargée de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité, Défenseur des droits

Participation

