Summary

Ces dernières années ont vu l’étude et la restauration de plusieurs ensembles remarquables de jubés et clôtures de chœur conservés en France : constat d’état et nettoyage de la clôture de chœur de la cathédrale d’Amiens (2015), étude et restauration de celle de la cathédrale de Chartres (2011-2021), restauration d’une partie du chœur clos de la cathédrale d’Albi (2012-2015) et étude de la polychromie des sculptures (2020-2021), étude et dessalement de la clôture de chœur de Rodez (2018-2022), etc. Ce colloque, organisé par l’association des conservateurs de monuments historiques, est l’occasion de présenter l’actualité des travaux de restauration et de la recherche portant sur les jubés et clôtures de chœur de l’époque gothique à la Renaissance (1200-1600).