IV Congrès International de l’Asociación Internacional de Teatro Siglo 21 (AITS21)

En hommage au Professeur José Romera Castillo, Président d’honneur de l’AITS21

En l’honneur du 30ème anniversaire du SELITEN@T

Présentation

Le IV congrès international de l’Asociación Internacional de Teatro Siglo 21(AITS21) « Histoire, Patrimoine et Identité(s) dans le Théâtre du XXIe siècle » réunira des chercheurs spécialistes du Théâtre du XXIe siècle, des professionnels des arts scéniques, des créateurs, des metteurs en scène, des acteurs et des directeurs de théâtre. Il s’inscrit dans une continuité scientifique, dans un travail de recherche sur les arts scéniques et visuels au XXIe siècle mené depuis la création de l’AITS21 et privilégiant l’axe hispanique et ibéro-américain.

Le congrès rendra hommage au professeur José Romera Castillo (Cofondateur, Président et Président d’honneur de l’AITS21) et célèbrera le 30e anniversaire du Centre de Recherche de Sémiotique Littéraire, Théâtrale et Nouvelles Technologies (SELITEN@T) dont il est le directeur.

Le congrès s’articulera autour de cinq thématiques (au XXIe siècle uniquement) :

L’Histoire dans le Théâtre.

Le Théâtre et la Mémoire.

Le Théâtre comme Patrimoine.

Le Patrimoine comme Théâtre.

Identité, altérité, discrimination, sur scène.

Le congrès hybride (présentiel et online) fera l’objet d’une captation audiovisuelle. La cérémonie d’inauguration et l’hommage seront diffusés en direct.

Programme

Mercredi 12 octobre

Amphithéâtre de la Présidence

8h30 Accueil des participants

9h00 Ouverture du congrès

Laurent BORDES , président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour,

, président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, Nadia MÉKOUAR- HERTZBERG , vice-présidente CFVU,

, vice-présidente CFVU, Laurent JALABERT , directeur du Laboratoire ITEM,

, directeur du Laboratoire ITEM, José ROMERA CASTILLO, président d’honneur de l’AITS21,

président d’honneur de l’AITS21, Eduardo PÉREZ-RASILLA, président de l’AITS21.

9h30 Hommage au Professeur José Romera Castillo

Présidente de séance : Beatrice Bottin

Eduardo PÉREZ-RASILLA BAYO (Président de l’AITS21, Universidad Carlos III de Madrid, Espagne): “Trayectoria del profesor José Romera Castillo y su actividad en la AITS21 desde su creación”.

(Président de l’AITS21, Universidad Carlos III de Madrid, Espagne): “Trayectoria del profesor José Romera Castillo y su actividad en la AITS21 desde su creación”. Beatrice BOTTIN (Université de Pau et des Pays de l’Adour): “La investigación teatral del profesor José Romera Castillo”.

(Université de Pau et des Pays de l’Adour): “La investigación teatral del profesor José Romera Castillo”. Simone TRECCA (Università degli Studi Roma Tre, Italie): “La labor del profesor José Romera Castillo y el SELITEN@T”.

(Università degli Studi Roma Tre, Italie): “La labor del profesor José Romera Castillo y el SELITEN@T”. Rocío SANTIAGO NOGALES (SELITEN@T / UNED / Universidad Complutense de Madrid, Espagne): “La revista SIGNA (de la mano del profesor José Romera Castillo) y el teatro”.

(SELITEN@T / UNED / Universidad Complutense de Madrid, Espagne): “La revista SIGNA (de la mano del profesor José Romera Castillo) y el teatro”. José ROMERA CASTILLO (Directeur du SELITEN@T / UNED, Président d’honneur de l’AITS21, Madrid, Espagne) : “Gratias, semper”.

Pause

Conférences plénières

Président de séance : José Romera Castillo

11h00 Eduardo PÉREZ-RASILLA BAYO (Universidad Carlos III de Madrid, Espagne): “Del yo al nosotros: La búsqueda de una identidad generacional en los espectáculos de La tristura”.

(Universidad Carlos III de Madrid, Espagne): “Del yo al nosotros: La búsqueda de una identidad generacional en los espectáculos de La tristura”. 11h30 Simone TRECCA (Università degli Studi Roma Tre, Italie): “Hacia una cartografía del trauma: memorias locales y lugares de memoria en el teatro español actual”.

(Università degli Studi Roma Tre, Italie): “Hacia una cartografía del trauma: memorias locales y lugares de memoria en el teatro español actual”. 12h00 Isusko VIVAS (UPV/EHU, Espagne): “Del ‘teatro’ del mundo al ‘teatro’ de la calle y del lugar. Ámbito patrimonial y esfera-escena pública que configura el paisaje (urbano)”.

Déjeuner - Restaurant Universitaire La Vague

Session 1

Présidente de séance : Beatrice Bottin

14h30 Nel DIAGO MONCHOLI (Universitat de València, Espagne): “La fallera calavera, de juego de mesa a representación teatral: una sátira de la idiosincrasia valenciana”.

(Universitat de València, Espagne): “La fallera calavera, de juego de mesa a representación teatral: una sátira de la idiosincrasia valenciana”. 14h50 Jaidy Astrid DÍAZ BARRIOS (Universidad Nacional de Colombia, Colombie): “Testigos del Tinkuy ”.

(Universidad Nacional de Colombia, Colombie): “Testigos del Tinkuy ”. 15h10 Guadalupe SORIA TOMÁS (Universidad Carlos III Madrid, Espagne): “Las actrices como memoria y patrimonio en el siglo XXI: estudios sobre su formación”.

(Universidad Carlos III Madrid, Espagne): “Las actrices como memoria y patrimonio en el siglo XXI: estudios sobre su formación”. 15h30 Rocío SANTIAGO NOGALES (SELITEN@T / UNED/ Universidad Complutense de Madrid, Espagne): “Historia, intrahistoria y esperpento en Los conserjes de San Felipe de J. L. Alonso de Santos”.

(SELITEN@T / UNED/ Universidad Complutense de Madrid, Espagne): “Historia, intrahistoria y esperpento en Los conserjes de San Felipe de J. L. Alonso de Santos”. 15h50 Mario DE LA TORRE ESPINOZA (Universidad de Granada, Espagne): “Teatro homosexual y autoficción en la escena española contemporánea”.

Pause

Session 2 Rencontre avec les créatrices-chercheuses

Président de séance : Eduardo Pérez-Rasilla Bayo

16h30 Evelyn BIECHER (Comédienne, Metteuse en scène et Directrice artistique de la compagnie Pitouch Company, Strasbourg): “Millones de Seres viviendo juntos en soledad”.

17h00 Table ronde

Alicia BLAS BRUNEL (Scénographe, Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, Espagne): “Detrás y debajo de los escenarios: discriminaciones, pérdidas y carencias en la formación y la investigación sobre artes escénicas”.

(Scénographe, Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, Espagne): “Detrás y debajo de los escenarios: discriminaciones, pérdidas y carencias en la formación y la investigación sobre artes escénicas”. Violeta BORRUEL (Chorégraphe-danseuse, Directrice de la Compagnie Violeta Borruel de Huesca, Universidad Complutense de Madrid, Espagne): “Golondrinas: investigación antropológica a través de la danza contemporánea”.

(Chorégraphe-danseuse, Directrice de la Compagnie Violeta Borruel de Huesca, Universidad Complutense de Madrid, Espagne): “Golondrinas: investigación antropológica a través de la danza contemporánea”. Ana CONTRERAS ELVIRA (Metteuse en scène, Comédienne, Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, Espagne): “Festival Místicas de teatro contemporáneo de Madrid: Historia, patrimonio, identidad”.

(Metteuse en scène, Comédienne, Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, Espagne): “Festival Místicas de teatro contemporáneo de Madrid: Historia, patrimonio, identidad”. Bárbara DÍAZ (Chorégraphe-danseuse, Directrice de FormaPoveraLab, Conservatoire de Danse de Castellón, Espagne): “Coreografías de la mirada, investigación performativa: de la práctica artística a la investigación”.

18h30 Rencontre avec Elena CÓRBOBA

Jeudi 13 octobre

3 sessions parallèles dans 3 salles différentes

Salle du Conseil SSH - Bâtiment Lettres

Session 3

Président de séance : Simone Trecca

9h00 Carlota PARATORE (Università degli Studi Roma Tre, Italie): “Teatro post-testimonial y traducciόn: hacia una versiόn italiana de 186 escalones de Rubén Buren”.

(Università degli Studi Roma Tre, Italie): “Teatro post-testimonial y traducciόn: hacia una versiόn italiana de 186 escalones de Rubén Buren”. 9h20 Francesca LEONETTI (Università degli Studi Roma Tre, Italie): “’Vamos a ver qué nos dice el tiempo’: estudio y traducción de Los días de la nieve de Alberto Conejero”.

(Università degli Studi Roma Tre, Italie): “’Vamos a ver qué nos dice el tiempo’: estudio y traducción de Los días de la nieve de Alberto Conejero”. 9h40 Dolores THION SORIANO MOLLÁ (Université de Rennes 2/UPPA) : “Emilia Pardo Bazán en los escenarios del siglos XXI”.

(Université de Rennes 2/UPPA) : “Emilia Pardo Bazán en los escenarios del siglos XXI”. 10h00 Agustín PÉREZ BAANANTE (Université d’Avignon / Universidad Complutense de Madrid, Espagne): “Todos cabemos en una caja: duelo y testimonio en Donde el bosque se espesa (2018), de M. Llorente y L. Ripoll”.

(Université d’Avignon / Universidad Complutense de Madrid, Espagne): “Todos cabemos en una caja: duelo y testimonio en Donde el bosque se espesa (2018), de M. Llorente y L. Ripoll”. 10h20 José CORRALES DÍAZ-PAVÓN (Universidad de Castilla la Mancha, Espagne): “Angélica Liddell: reedición posmoderna del artista romántico”.

Pause

Session 4

Présidente de séance : Cristina Oñoro

11h00 Carlos TOUS (Université de Tours): “Heridas y memorias de la guerra en Labio de Liebre de Fabio Rubiano (Colombia)”.

(Université de Tours): “Heridas y memorias de la guerra en Labio de Liebre de Fabio Rubiano (Colombia)”. 11h20 Ana BUSTAMANTE ROSERO (Universitat Autònoma de Barcelona, Espagne): “Una genealogía femenina de los teatros físicos en España”.

(Universitat Autònoma de Barcelona, Espagne): “Una genealogía femenina de los teatros físicos en España”. 11h40 Gonzalo TOLEDO ALBORNOZ (Université de Strasbourg): “La dramaturgia del desierto mexicano del siglo XXI: conceptos, temáticas y autores”.

(Université de Strasbourg): “La dramaturgia del desierto mexicano del siglo XXI: conceptos, temáticas y autores”. 12h00 Álvaro FERNÁNDEZ CABOALLES (Universidad Autónoma de Madrid, Espagne): “Las relaciones interartisticas en la produccion escenica de la compaña Voadora”.

14h30 Assemblée générale de l’AITS21

Session 5

Président de séance : Nel Diago

15h45 Marcelo José ISLAS (Universidad de Playa Ancha Valparaíso, Chili): “Cuando la arquitectura deviene escenografía: la puesta en escena de teatro clásico en espacios públicos urbanos de la ciudad de Valparaíso”.

(Universidad de Playa Ancha Valparaíso, Chili): “Cuando la arquitectura deviene escenografía: la puesta en escena de teatro clásico en espacios públicos urbanos de la ciudad de Valparaíso”. 16h05 Jimena TROMPETTA (Universidad de Buenos Aires, Argentine): “Una genealogía sobre la Eva Perón de Copi”.

(Universidad de Buenos Aires, Argentine): “Una genealogía sobre la Eva Perón de Copi”. 16h25 Mónica DUARTE (Universidad de Buenos Aires, Argentine): “Memoria y fantasmas del teatro, La comedia es peligrosa de Gonzalo Demaría, a 100 años de la creación del Teatro Nacional Cervantes”

Pause

Session 6 Online

Président de séance : Nel Diago

17h15 Dulcinea SEGURA RATTAGAN (Universidad de Buenos Aires, Argentine): “El Descueve y la memoria en los cuerpos que danzan”.

(Universidad de Buenos Aires, Argentine): “El Descueve y la memoria en los cuerpos que danzan”. 17h35 Hugo SALCEDO LARIOS (Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Mexique): “Memoria y otredad como estrategias de (des)colocación identitaria en dos piezas recientes del teatro mexicano”

Jeudi 13 octobre

3 sessions parallèles dans 3 salles différentes

Salle Chadefaud - Institut Claude Laugénie

Session 7

Présidente de séance : Guadalupe Soria Tomás

9h00 Carole EGGER-NABET (Université de Strasbourg) : “Tartessos en las tragedias de los orígenes de Miguel Romero Esteo”.

(Université de Strasbourg) : “Tartessos en las tragedias de los orígenes de Miguel Romero Esteo”. 9h20 Jesús PERIS LLORCA (Universitat de València, Espagne): “Memoria sin melancolia: el teatro politico de Carla Chillida y A tiro hecho”

(Universitat de València, Espagne): “Memoria sin melancolia: el teatro politico de Carla Chillida y A tiro hecho” 9h40 Martín BIENVENIDO FONS SASTRE (Universidad de las Islas Baleares, Espagne): “Dramaturgias de la memoria y la posmemoria en la escena balear actual”.

(Universidad de las Islas Baleares, Espagne): “Dramaturgias de la memoria y la posmemoria en la escena balear actual”. 10h00 Marina RUIZ CANO (Université du Mans): “La memoria de los abusos político-jurídico-policiales en la obra Sisiforen paperak/Los papeles de Sísifo (2020)”.

(Université du Mans): “La memoria de los abusos político-jurídico-policiales en la obra Sisiforen paperak/Los papeles de Sísifo (2020)”. 10h20 Ana Alma GARCÍA (Universidad Complutense de Madrid, Espagne): “Dramaturgia de la transgenerecida: Líbrate de cosas hermosas que te deseo o cómo María Velazco de-construye lo íntimo en político”

Pause

10h45 Presentación del libro Alejandro Sawa, eterno personaje. Más allá de Max Estrella de Rocío Santiago Nogales. En presencia de la autora.

Session 8

Présidente de séance : Ana Contreras

11h15 Cerstin BAUER-FUNKE (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Allemagne): “La identidad femenina en crisis en el teatro de Juana Escabias”.

(Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Allemagne): “La identidad femenina en crisis en el teatro de Juana Escabias”. 11h35 Gabriela CORDONE (Université de Lausanne, Suisse): “El imaginario lésbico en escena: tránsitos por la historia, la memoria y el olvido”.

(Université de Lausanne, Suisse): “El imaginario lésbico en escena: tránsitos por la historia, la memoria y el olvido”. 11h55 Emilie SENTUCQ (Université de Pau et des Pays de l’Adour): “Feminismo y estudios de género en las pastorales de Soule: Identidad, alteridad y discriminación”.

14h30 Assemblée générale de l’AITS21

Session 9 Online

Présidente de séance : Rocío Santiago Nogales

15h45 Amy BERNARDI (Università degli Studi Roma Tre, Italie): “La huella de la historia en el teatro contemporáneo: el caso de Reina Juana de Ernesto Caballero”.

(Università degli Studi Roma Tre, Italie): “La huella de la historia en el teatro contemporáneo: el caso de Reina Juana de Ernesto Caballero”. 16h05 Eszter KATONA (Universidad de Szeged, Hongrie): “¿Cómo traducir la memoria? Traducción húngara de varias piezas españolas del teatro de la memoria”.

(Universidad de Szeged, Hongrie): “¿Cómo traducir la memoria? Traducción húngara de varias piezas españolas del teatro de la memoria”. 16h25 Karin Chirinos BRAVO (Università Sapienza di Roma, Italie): “El teatro de Luigi Pirandello en el pensamiento de José Carlos Mariátegui: transposiciones et identidad integradora”.

Pause

Session 10 Online

Présidente de séance : Rocío Santiago Nogales

17h15 Marie-Élisa FRANCESCHINI TOUSSAINT (Université de Lorraine): “Identidad femenina e identidad nacional y racial en la obra afrofeminista No es país para negras de Silvia Albert Sopale”.

(Université de Lorraine): “Identidad femenina e identidad nacional y racial en la obra afrofeminista No es país para negras de Silvia Albert Sopale”. 17h35 Ana PRIETO NADAL (SELITEN@T, UNED Madrid, Espagne): “Memoria e identidades en cuatro proyectos escénicos de Marta Galán”.

(SELITEN@T, UNED Madrid, Espagne): “Memoria e identidades en cuatro proyectos escénicos de Marta Galán”. 17h55 Benjamín ALONSO (UPV/EHU, Espagne): “Théâtre Repère, Ex Machina y Le Diamant: las tres caras visibles de Robert Lepage”.

Jeudi 13 octobre

3 sessions parallèles dans 3 salles différentes

Salle Bulle - SCD

Session 11

Présidente de séance : Carmen Márquez Montes

9h00 Susana BAÉZ AYALA (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Mexique): “Des/colonizar el cuerpo policiaco en el Canto de sirenas de Ana Laura Ramírez Vázquez”.

(Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Mexique): “Des/colonizar el cuerpo policiaco en el Canto de sirenas de Ana Laura Ramírez Vázquez”. 9h20 Grecia MÁRQUEZ GARCÍA (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Mexique): “La densa teatralidad de los cuerpos de la frontera en la dramaturgia de Arminé Arjona”.

(Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Mexique): “La densa teatralidad de los cuerpos de la frontera en la dramaturgia de Arminé Arjona”. 9h40 Fernanda Rebeca AVENDAÑO DOMINGUEZ (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Mexique): “Cuerpo, memoria y territorio en tres obras sobre Ciudad Juárez”.

Pause

10h15 Alejandra Guadalupe GALAVIZ RENTERÍA (Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Mexique): “Mutaciones teatrales en la frontera norte de México: Ciudad Juárez”.

RENTERÍA (Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Mexique): “Mutaciones teatrales en la frontera norte de México: Ciudad Juárez”. 10h35 Selfa CHEW (University of Texas at El Paso, États-Unis): “Historizar las metáforas de la violencia en: Rostros del silencio de Susana Báez”.

(University of Texas at El Paso, États-Unis): “Historizar las metáforas de la violencia en: Rostros del silencio de Susana Báez”. 10h55 Laura ZAYRA ROSALES URBINA (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Mexique): “La frontera en re/ configuración de las masculinidades en El Ángel de Selfa Chew”.

Pause

Session 12 Online

Présidente de séance : Carmen Márquez Montes

11h30 Marie ROSIER (Université de Lausanne, Suisse): “Eudy de Itziar Pascual: memoria, mitos e imaginarios lésbicos”.

(Université de Lausanne, Suisse): “Eudy de Itziar Pascual: memoria, mitos e imaginarios lésbicos”. 11h50 Raquel GARCÍA-PASCUAL (SELITEN@T, UNED Madrid, Espagne): “Género e identidad en el teatro español contemporáneo”.

(SELITEN@T, UNED Madrid, Espagne): “Género e identidad en el teatro español contemporáneo”. 12h10 Émilie LUMIÈRE (Université de Toulouse): Jean Jaurès, “Mujeres de la Segunda Republica en el teatro espanol actual: unos ejemplos”.

14h30 Assemblée générale de l’AITS21

Session 13 Online

Président de séance : Beatrice Bottin

15h45 Mihai ENĂCHESCU (Université de Bucarest, Roumanie): “Vigencia de la lengua de Galdós en el siglo XXI: análisis de unidades fraseológicas en Electra”.

(Université de Bucarest, Roumanie): “Vigencia de la lengua de Galdós en el siglo XXI: análisis de unidades fraseológicas en Electra”. 16h05 Salvadora LUJÁN RAMÓN (Universidad de Las Palmas Gran Canaria, Espagne): “Teatro y pedagogía en Galdós y su aplicación en las aulas del siglo XXI”.

(Universidad de Las Palmas Gran Canaria, Espagne): “Teatro y pedagogía en Galdós y su aplicación en las aulas del siglo XXI”. 16h25 Juan José MONSELL CORTS (Universitat de València, Espagne): “Milo Rau y el affaire Dutroux: ecos del pasado colonial belga en el presente”.

Pause

Session 14 Online

Président de séance : Beatrice Bottin

17h15 María NAVARRO DURÁN (Universitat de València, Espagne): “El Tanztheatrer de Pina Bausch como patrimonio cultutral y su influencia en la danza española contemporánea”.

(Universitat de València, Espagne): “El Tanztheatrer de Pina Bausch como patrimonio cultutral y su influencia en la danza española contemporánea”. 17h35 Aliénor FERNANDEZ (Université d’Artois): “Tiago Rodrigues y la presencia de la memoria en escena: la hibridación de un patrimonio que se mueve”.

(Université d’Artois): “Tiago Rodrigues y la presencia de la memoria en escena: la hibridación de un patrimonio que se mueve”. 17h55 Miguel Ángel JIMÉNEZ AGUILAR (SELITEN@T, UNED Madrid, Espagne): “Identidad versus patrimonio e historia en Chicos, chicos, chicos”.

Vendredi 14 octobre

Salle Chadefaud - Institut Claude Laugénie

9h00 Conférences plénières - Président de séance : José Romera Castillo

Carmen MÁRQUEZ MONTES (Universidad de Las Palmas Gran Canaria, Espagne): “Teatro y memoria en la España actual”.

Session 15

Présidente de séance : Beatrice Bottin

9h30 Theresa VIEFHAUS (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Allemagne): “De bicicletas roñosas y pianos desafinados - El papel de los objetos testimoniales en el teatro actual sobre la Guerra Civil y el franquismo”.

(Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Allemagne): “De bicicletas roñosas y pianos desafinados - El papel de los objetos testimoniales en el teatro actual sobre la Guerra Civil y el franquismo”. 9h50 Zoe MARTÍN LAGO (Universidad de Salamanca, Espagne): “Identidad, memoria y olvido en El jardín quemado de Juan Mayorga”.

Pause

Session 16

Présidente de séance : Beatrice Bottin

10h30 Cristina OÑORO (Universidad Complutense de Madrid, Espagne): “Historia y genealogía feminista: Memoria de las intelectuales de la Edad de Plata en el teatro último de María Folguera”.

(Universidad Complutense de Madrid, Espagne): “Historia y genealogía feminista: Memoria de las intelectuales de la Edad de Plata en el teatro último de María Folguera”. 10h50 Enrico DI PASTENA (Università di Pisa, Italie): “El Pau Casals de Música para Hitler, entre la historia y la creación teatral”.

(Università di Pisa, Italie): “El Pau Casals de Música para Hitler, entre la historia y la creación teatral”. 11h10 Susanna NANNI (Università degli Studi Roma Tre, Italie): “La sal del recuerdo: puesta en escena de la tragedia colectiva en el relato íntimo de una hija de represor”.

11h45 Table ronde présentée par José Romera CASTILLO

Présentation des ouvrages du programme Herencias – scritture di memoria e identità de Università degli Studi Roma Tre, Italie : Francesca LEONETTI, Susanna NANNI, Carlota PARATORE, Simone TRECCA.

Déjeuner Restaurant universitaire La Vague

14h30 Table ronde

Présentation de Revues scientifiques

SIGNA

Acotaciones

Estreno, cuadernos de teatro español contemporáneo. Editions Ohio Wesleyan University, dirigée par Lourdes Bueno (États-Unis).

15h30 Workshop : Le Théâtre comme Patrimoine, le Patrimoine comme Théâtre

Rosa DE DIEGO (UPV/EHU)

Monique MARTINEZ THOMAS (Université de Toulouse Jean Jaurès)

Eneko LORENTE (UPV/EHU, Espagne)

Ana CALERO (Universitat de València, Espagne)

Veronica ORAZI (Università di Torino, Italie)

Laurent JALABERT (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

Ezequiel GUSMEROTTI (Universidad de Buenos Aires, Argentine).

Audrey Berniard, Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Vanessa Biraghi, Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Beatrice Bottin, Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Émilien Caruso, Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Stéphane Carrouché, Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Nathalie Delorme, Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Laurent Jalabert, Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Miguel Ángel Jiménez Aguilar, SELITEN@T / UNED.

Aymeric Lesné, Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Carmen Márquez Montes, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Dolores Thion-Soriano Mollà, Université de Pau et des Pays de l’Adour.

