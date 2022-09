Le théâtre berbère. Analyse textuelle et esthétique

Announcement

Événement organisé par le laboratoire ​Langues et Cultures du Nord de l’Afrique et Diaspora-LACNAD (Inalco)

Argumentaire

Les transformations qui ont vu le jour dans le champ socioculturel amazigh (berbère) ont contribué à un renouveau littéraire et artistique avéré, qui trouve son expression entre autres dans les productions théâtrales actuelles. Le théâtre, en détournant les difficultés de la communication écrite entre les auteurs et le public amazigh dans un contexte encore fortement marqué par l’oralité, devient un terrain d’expérimentation artistique et un moyen puissant de critique sociale et de construction identitaire. On assiste au renouvellement des formes et des thèmes du théâtre dans l’interaction entre oralité, écriture et visualité/gestualité réalisée par des auteurs insérés dans plusieurs circuits de production littéraire. Si les hommes et les femmes du théâtre amazigh d’aujourd’hui perpétuent des traditions anciennes (halqa, rites, mascarades), ils sont aussi impliqués dans le contexte actuel caractérisé par l’interaction des genres et des médias. Un rôle central dans ce renouveau est évidemment joué par l’éducation scolaire et la connaissance des genres et des œuvres du théâtre international. Le théâtre, dans la forme d’une pièce jouée par des acteurs dans l’espace clos d’une salle, est effectivement un genre lié aux influences internationales. Les premières pièces au Maghreb datant du début du XXe siècle, les expériences de spectacles de théâtre joués en berbère connaissent la notoriété dans les années 1970 avec la troupe de Kateb Yacine qui, dans Mohamed prend ta valise, utilisait l’arabe dialectal et le berbère kabyle (taqbaylit) pour se rapprocher du public algérien. À la même période Muhand U Yeḥya publiait ses adaptations en kabyle des pièces internationales avec une influence majeure du théâtre européen (Beckett, Brecht, Molière, Pirandello). Au cours du 20e siècle, la production théâtrale amazigh au Maghreb et en diaspora a augmenté et un grand nombre de pièces ont été jouées par des acteurs professionnels et amateurs, plusieurs troupes d’élèves et d’étudiants ayant été créés un peu partout dans les régions berbérophones. Bien que le théâtre reste souvent dans la « performance », un certain nombre de pièces apparaissent également à l’écrit, par exemple celles de Moumen Al Safi, publiées dans les années 1980, et considérées comme le début du théâtre amazigh moderne au Souss (Maroc).

Notre Colloque international sur le théâtre amazigh sera l’occasion de l’élaboration d’un discours nuancé sur les ambitions du théâtre amazigh et son analyse textuelle et esthétique en traitant plusieurs questions ouvertes concernant son développement actuel : Quels sont les pièces et les créateurs /acteurs contemporains ? Quelle est langue des pièces de théâtre ? Le débat entre langue quotidienne (avec les emprunts à l’arabe et au français) et langue standardisée et « purifiée » (en récupérant les mots anciens et désuets et en rénovant le vocabulaire de la variante locale avec des néologismes) est-il encore un enjeu pour le travail des créateurs et des acteurs du théâtre amazigh ? Y a-t-il a un renouveau des thèmes et des personnages ? Est-ce que l’apport du théâtre international diminue ou s’accroît ? Quels sont le rôle et la position des actrices et des personnages féminins dans le théâtre amazigh contemporain ? Les nouvelles conditions sociales, politiques et économiques du berbère au Maghreb après les années 2000, ont-elles conduit à une dynamisation du théâtre amazigh ?

Informations compémentaires

La publication des actes du colloque est prévue, les articles seront soumis à la relecture par les paires.

Une partie de la conférence se déroulera à distance.

Contact

Programme

9h00 Accueil

9h15-9h30 Daniela Merolla et A mar Ameziane (INALCO). Introduction

et A (INALCO). Introduction 9h30-10h00 Hakim Hamzaoui (École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l’information, Alger), « Thèmes et personnages du théâtre radiophonique kabyle des années 2000 »

10h00-10h30 Mustapha El Adak, « De l'allégorie d'une sagesse proverbiale à la fiction théâtrale : quel détournement dans Taxcebt d'Abdelouahid Hannou ? »

Pause

10h45-11h15 Amar Laoufi (Mohand Akli Oulhadj, Bouira) et Said Chemakh (Mouloud-Mammeri, Tizi Ouzou), « Le théâtre kabyle aujourd’hui : histoire, itinéraires et tendances esthétiques »

11h15-11h45 Yasmine Fourali (Mohand Akli Oulhadj, Bouira), « L'œuvre théâtrale de Mohya »

Pause

12h00-12h30 Mohand Akli Salhi , « Le théâtre radiophonique kabyle » (en distanciel)

12h30-13h00 Mena B. Lafkioui (École des hautes études en sciences sociales, Paris/CNRS), « Le théâtre d'improvisation interethnique et les jeunes d'origine nord-africaine » (en distanciel)

13h00-14h00 Déjeuner

14h00-14h30 Ayad Alahyane (FLSH Agadir), « Le théâtre amazigh écrit en tachelhit : quelques réflexions » (en distanciel)

14h30-15h00 Houari Bessai (Université Dr Moulay Tahar, Saida), « Pratiques théâtrales d'expression amazighe au service de la langue berbère dans une région arabophone (Oran/Algérie) : de Lqadi d inexdaben de Hamane Abdellah aux productions de Djamel Benaouf » (en distanciel)

15h00-15h30 Ramdane Boukherrouf (Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou), « A propos de la langue du discours théâtrale kabyle »

Pause

15h45-16h15 Rachid Mendjeli (École des hautes études en sciences sociales, Paris), « Le théâtre berbère. Analyse textuelle et esthétique »

16h15-16h45 Abderrezak Benabdeslam (Universite Akli Mohand Oulhadj, Bouira/ INALCO), « Le théâtre kabyle de la traduction-adaptation à la création »

16h45-17h15 Zahra Taifour (Université Ibn Zohr, Agadir), « Les procédés du comique chez Baqchich » (en distanciel)

17h15-17h45 Tijani Saadani, « Comique et satire sociale dans les représentations théâtrales de Lahsen Azayyi » en distanciel

17h45-18h00 Discussion générale

Dîner

Bibliographie sélective

Ait Ahmed, Mohand. Masques berbères et théâtre maghrébin, Paris : Harmattan, 2013.

Donizeau, Pauline, Khajehi, Yassaman et Najla Nakhlé-Cerruti. « Scènes politiques du Maghreb au MoyenOrient », Théâtre/Public, no. 233, 2019.

Jay, Cleo. “Playing the 'Berber' : the performance of Amazigh identities in contemporary Morocco”, The Journal of North African Studies, 2016 : 60-80

Merolla, Daniela. « De la parole aux vidéos. Oralité, écriture et oralité médiatique dans la production culturelle amazigh (berbère) ». Afrika Focus 18 (1-2), 2005 : 33-57.