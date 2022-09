Limites naturelles

Announcement

Gewässer, Wälder und Berge wurden seit jeher als Bezugspunkte für politische Grenzen herangezogen. Für Jeden klar sichtbar dienten und dienen markante Naturräume bei der Legitimation von Raumordnungen als Evidenzerzeuger. Die vermeintliche Eindeutigkeit stand stets im Widerspruch zur faktischen Ambiguität territorialer Grenzsetzungen. Das Phänomen der Politisierung von Topographien lässt sich bis weit in die Vormoderne zurückverfolgen. Ziel der Tagung ist es, die diskursiven und herrschaftspraktischen Aneignungen von Naturräumen – z.B. im Jagd- und Forstwesen, bei der Wassernutzung oder beim Ausbau von Verkehrswegen – mit Praktiken der territorialen Grenzziehung in einen Zusammenhang zu bringen. Der Schwerpunkt liegt auf der Frühen Neuzeit, in der sich das Diskursphänomen der “natürlichen Grenzen” ausprägte und eine markante Zunahme der an Naturraum, Ressourcen und der Optimierung von Infrastrukturen orientierten Praktiken festzustellen ist, die den Bedarf an bzw. den Streit um Grenzen und Mobilitätskontrolle mitstrukturierten. Die Vorträge werfen neue Schlaglichter auf vor- und frühmoderne “Naturgrenzen” im Dialog zwischen Sozial-, Umwelt- und Regionalgeschichte. Das Thema verlangt ebenso eine deutsch-französische Dimension, die der langen historiographischen Kontroverse um die “Politik” der frontières naturelles Rechnung trägt.

Les réalités topographiques ont toujours servi tant à la définition qu’à la mythification de l’espace politique. La manifestation examine les liens multiples et complexes entre les eaux, les forêts et les montagnes et la formation des frontières à travers les époques et dans un contexte international. La thématique se lie fortement aux problématiques de la mainmise du territoire ainsi qu’aux questions de la mobilité, des infrastructures et des ressources. Les sept sections thématiques visent à clarifier l’enjeu complexe entre le discours, le droit et l’espace en recourant à des pratiques concrètes comme l’usage de l’eau, l’aménagement des fleuves ou la chasse. En parlant de discours, le sujet évoque évidemment le « vieux débat » autour des soi-disant « frontières naturelles » qui, aux XIXe et XXe siècles, opposa historiens allemands et français sur la question du rôle historique du Rhin. Pour revisiter cette problématique dans un contexte actualisé, la manifestation se propose d’engager une perspective d’analyse sur la longue durée portant notamment sur les pratiques et les agents, de la première modernité aux débuts de l’époque contemporaine.

Jeudi 6 Octobre 2022

09 :30–09 :45 Dirk van Laak (Leipzig) & Julia Schmidt-Funke (Leipzig) : Mots de bienvenue

(Leipzig) & (Leipzig) : Introduction

Section 1 : Regards croisés sur la « naturalité » de lʼespace

Chaire: Antje Dietze (Leipzig)

10:00–10:40 Henrik Schwanitz (Dresden): Geografie und Reform. Die Idee der „natürlichen Grenzen“ und die Neuordnung des Raumes im rheinbündischen Sachsen

10 :40–11 :10 Pause

11 :10–11 :50 Axelle Chassagnette (Lyon) : Descriptions et représentations savantes et pratiques des fleuves et cours d’eau dans les textes géographiques et les cartes : l’exemple de la Saxe électorale, XVIe–XVIIe siècle

11:50–12:30 David Schnur (Saarbrücken): Naturgrenzen im Bild. Der Raum „Saar-Lor-Lux"

12 :30–13 :30 Mittagspause | Pause-déjeuner

Section 2 : Les montagnes comme limites

Chair: Georg Jostkleigrewe (Halle)

13:30–14:10 Sandra Schieweck (München): super divisione terre Yspanie. Naturräumliche Marker in iberischen Grenzziehungen des 12. bis 14. Jahrhunderts

14 :10–14 :50 Alexandre Ruelle (Cergy) : Les Alpes frontières à l'épreuve de la diplomatie et des contradictions historico-géographiques (1713–1718)

14 :50–15 :20 Pause

Section 3 : Pratiques judiciaires et contrôles de mobilité

Chair : Laurent Jalabert (Nancy)

15:20–16:00 Luca Scholz (Manchester): Geleitrecht und Mobilitätskontrolle an Flüssen im Alten Reich

16:00–16:40 Falk Bretschneider (Paris): Über alle Berge? „Natürliche"Grenzen und die Strafe der Verweisung

16:40–18:00 Apéro

18:00 – 19:00 Keynote-Lecture

Andreas Rutz (Dresden): Die Grenzen des Heiligen Römischen Reichs

Vendredi 7 Octobre 2022

09:30–10:15 Stephan Laux (Trier): Grenzraum und Kulturraum. Paradigmen der grenzforschenden Geisteswissenschaften in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Section 4: Limites forestières

Chair: Martin Knoll (Salzburg)

10:15–10:55 Timm Schönfelder (Leipzig): Forest boundaries and hunting estates in Eastern Europe

10 :55–11 :35 Raphaël Devred (Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines) : The last royal frontier. The estate of Rambouillet in the XVIIIth century: enforest, hunt and (dis)possess (1706–1792)

11 :35–11 :50 Pause

Section 5 : Les routes fluviales

Chair: Dirk van Laak (Leipzig)

11:50–12:30 Florian Riedler (Leipzig): Die Donau als Wasserstraße und Grenze

12:30–13:10 Megan Maruschke (Leipzig): North American River Boundaries and Connections in 18th–19th Centuries

13 :10–14 :15 Pause-déjeuner

Section 6 : Les cours d’eau : gestion et limites

Chair : Monique Weis (Luxembourg)

14:15–14:55 Maike Schmidt (Leipzig): Die Saar als limite naturelle. Grenzziehung und Flussregulierung im späten 18. Jahrhundert

14 :55–15 :35 Benjamin Furst (Mulhouse) : Le Rhin et les rivières d'Alsace comme ressource politique : la France et la police des cours d'eau aux XVIIe et XVIIIe siècle

(Mulhouse) : Le Rhin et les rivières d’Alsace comme ressource politique : la France et la police des cours d’eau aux XVIIe et XVIIIe siècle 15 :35–16 :15 Maxime Kaci (Besançon) : Micro conflits autour de la rivière Doubs, frontière entre France et principauté de Neuchâtel (du XVIIIe siècle au bornage de 1819)

16 :15–16 :45 Pause

16 :45–17 :15 Christophe Duhamelle (Paris) : Conclusion

Informations pratiques

Ouvert au public. Soyez les bienvenu.e.s ! Inscription : maike.schmidt[at]uni-leipzig.de