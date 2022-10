Announcement

Argumentaire

Dans le cadre d’un projet d’ouvrage à paraitre aux presses de l’ENSSIB (2023-2024), portant sur le livre – ses métiers, ses acteurs et son marché – face au numérique : ses défis, ses opportunités et ses transformations, nous sollicitons des projets de chapitre (40 000 signes espaces compris) proposant une analyse documentée et actuelle des mutations structurelles et conjoncturelles qu’imposent internet en général et le numérique aux mondes du livre, observées au plus près des métiers du livre, de ses acteurs et ses lecteurs.

L’ouvrage, combinant une approche interdisciplinaire (sociologie, sciences de l'information et de la communication, sciences de l'éducation, littérature, économie et marketing), s'intéressera à observer et à interroger les transformations que l’on observe dans le secteur du livre, comme autant de défis, d'opportunités intéressantes à développer ou à saisir, et à démontrer que ces nouvelles tendances ne révèlent pas un ralentissement du commerce du livre mais au contraire son dynamisme. L'industrie du livre s'avère particulièrement résistante, mais elle est aujourd'hui embarquée, comme ses acteurs, nouveaux, ou anciens dans l’environnement plus global de l’information, de la communication et des industries culturelles, et comment le numérique participe à ces mutations. Comment appréhender aujourd'hui cette réalité devenue complexe.

Cet ouvrage propose plusieurs niveaux de lecture :

des développements approfondis sur les transformations majeures du livre sous l’influence du numérique.

des éclairages pointus sur les techniques, les méthodes appliquées aux différents métiers du livre s’appuyant sur des études de cas, des exemples concrets et des interviews d’experts.

Il s’adresse ainsi autant aux étudiants qui se destinent aux métiers du livre (BUT/ DUT/ BTS/ Licences professionnelles, ENSSIB, Ecoles de Commerce et de Communication, Masters), qu’aux professionnels du secteur qui souhaitent approfondir leurs connaissances ; aux enseignants des mêmes filières qui souhaitent obtenir des informations et des exemples actualisés.

Coordination scientifique

L’ouvrage est coordonné par Céline Guillot, Maître de Conférences Université Paris Cité, IUT Paris Rives de Seine, et Frédérique Giraud, Maitresse de conférences en sociologie, Université Paris Cité, IUT Paris Rives de Seine, co-responsables de la filière métiers du livre.

Céline Guillot enseigne la Littérature et la Communication en Licence (Métiers de la Communication / Métiers de l’Edition / Bibliothèque) et BUT/DUT Information et Communication (Métiers du Livre) depuis 2008 et responsable pédagogique de la Licence Métiers de la Communication en apprentissage depuis 10 ans.

Frédérique Giraud enseigne à l’IUT Paris Rives de Seine (BUT/DUT, Licences Métiers de la Communication) la sociologie des médias, la sociologie de la culture et des pratiques culturelles, la sociologie de la lecture.

Modalités de soumission

Votre proposition de contribution est attendue pour le 30 octobre dernier délai, le chapitre rédigé étant à envoyer pour le 15 janvier 2023.

Nous attendons des contributions issues d’enquêtes de terrain ou relisant des corpus théoriques. Voici une liste non exhaustive de questions de recherche susceptibles de nous intéresser :

Les nouvelles interactions autour du livre grâce au numérique

Les nouvelles pratiques/nouvelles professionnalités

Rechercher la complémentarité entre éditions papiers et éditions numériques : des nouvelles stratégies des éditeurs et des distributeurs

Réinventer le livre grâce au numérique : cross media / contenu augmenté / interactivité

Accroître l’audience des œuvres grâce au numérique ? Le numérique représente-t-elle pour les auteurs et leurs agents littéraires ou les services de presse une opportunité d’accroître l’audience de leurs œuvres ?

Les nouveaux métiers du numérique au service de la promotion et de la critique du livre -

L’impact du numérique sur la création littéraire : personnalisation, collaboration, prescription et suggestion

La médiation du livre numérique en bibliothèque : enjeux, usages et protocole méthodologique.

Les transformations des professionnalités et des identités professionnelles comme réponses aux usages du numérique en bibliothèque : nomadisme des lecteurs, multiplication des supports.

La bibliothèque comme guichet numérique : entre médiations et inclusion. Un rôle social élargi pour les bibliothèques ?

Les propositions sont à envoyer à celine.guillot@parisdescartes.fr et frederique.giraud@parisdescartes.fr

avant le 30 octobre 2022.

Pour toute question ou complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter : celine.guillot@parisdescartes.fr et frederique.giraud@parisdescartes.fr