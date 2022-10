Announcement

Argumentaire

Pour son sixième numéro, la Revue internationale environnementale semestrielle (RIES) d’ASPROBIO AGM (association pour la protection de la biodiversité et adoption de gestes marqueurs) propose de s’interroger et d'approfondir les faits marquants de l’actualité environnementale. La revue invite par conséquent à explorer et questionner l’actualité environnementale des six derniers mois et des six mois suivants.

Les propositons peuvent englober les points suivants:

Afrique1 : Le 1er congrès sur les aires protégées d’Afrique s’est tenu à Kigali, au Rwanda du 18 au 23 juillet 2022.

Les participants ont débattu sur la meilleure manière de préserver la biodiversité du continent Africain. Quelles sont les meilleures méthodes ? Quelles panacées pour une protection optimale de la biodiversité Africaine ? Une série de discussions a été faite autour de la thématique : « Assurer le bien-être des populations et garantir un environnement durable en Afrique » à l’issue des crises sanitaires, alimentaires et énergétiques qu’a connu le continent. Comment garantir un environnement durable en Afrique dans un contexte de crise énergétique, sanitaire et alimentaire ?

Amérique : Les enjeux de la mobilisation des jeunes contre les injustices environnementales

Asie : Les Émirats arabes unis ont remporté l’accueil de la 28e session de la Conférence des parties (COP) en Novembre 2023.

La Cop (conférence des parties) est la plus importante et la plus grande conférence internationale sur l’action climatique avec la participation des dirigeants mondiaux et des dirigeants. Cette victoire des EAU (Émirats arabes unis) est considérée comme un nouveau succès qui confirme le leadership des Émirats arabes unis et une reconnaissance mondiale pour leurs efforts en matière de durabilité climatique. Les Émirats arabes unis appellent désormais à des mesures plus sérieuses et ont lancé en octobre 2021 une ambitieuse initiative stratégique pour atteindre la neutralité climatique d’ici 2050. S’agit-il d’un signal fort pour une prise de conscience mondiale du développement durable ? Est-ce un « Friendship agreement » qui ajoutera uniquement des mots sur les maux ? La complexité du processus décisionnel en matière environnementale mérite d’être examinée.

Europe

Le conflit russo-Ukrainien a mis en lumière la vulnérabilité énergétique de nombreux pays membres de l’Union Européenne. Certains États ont été contraints de revoir l’idée de la fermeture définitive de certaines centrales nucléaires. Quelles sont les incidences du conflit russo-ukrainien sur la politique environnementale européenne ? Comment concilier développement durable et vulnérabilité énergétique ?

International : L’assemblée générale des Nations unies a proclamé le 26 Juillet 2022 le droit à un environnement sain.

Quels seront les impacts ? les implications de cette résolution sur les politiques environnementales internationales ?

Toute autre actualité autour des faits marquants environnementaux en Asie, Afrique, international, Europe, Amérique, Océanie est la bienvenue.

Les communications portant sur la récente actualité mondiale sont les bienvenues. Les communications pourront aborder les sujets déclinés ou tout autre sujet selon les disciplines et méthodes scientifiques. Elles peuvent traverser plusieurs axes.

Modalités de soumission

Les propositions de contribution doivent comprendre :

Noms des éventuels co-auteurs ainsi que leur appartenance institutionnelle

Le titre de la communication

Un résumé de vingt lignes maximum

Les domaines thématiques concernés (sujets)

5 mots clés

Le fichier pré-défini servant à proposer la communication détaillée (20 pages maximum). Ce fichier comporte quelques rubriques à compléter qui serviront ultérieurement à faire le point sur les travaux récents en éducation et formation.

Chaque communication sera constituée des élements suivants:

Nom, prénom, statut et adresse de contact de l’auteur

Titre de la communication

Communication

Biographie et éventuellement bibliographie de l’auteur

Afin de faciliter la rédaction des communications, un formulaire est fourni en annexe de l’appel à communication.

Les propositions de communication sont à envoyer par mail à : asprobio@outlook.fr et sabine.ndzengueamoa@asprobioagmassociation.fr et yanick.zambo@asprobioagmassociation.fr

avant le 03 avril 2023.

Responsables scientifiques et d’organisation

Bureau d’ASPROBIO AGM (association pour la protection de la biodiversité et adoption de gestes marqueurs).

Comité éditorial

Sabine Ndzengue Amoa, Directrice de publication, Consultante juridique, membre des commissions CMDE ,CEC, et CMAP de l’UICN.

Yanick Hypolitte Zambo, Directeur-adjoint de publication ; Docteur en Droit Public-Droit international de l'environnement et du climat - Université de Dschang, Cameroun ; Membre de la Commission CEC de l'UICN

Nature de destin Andosmoui, Rédacteur en chef de la revue, Docteur en droit international des affaires et de l’environnement, Université de Montréal, Canada; Membre de la Commission CPEES de l'UICN

William Guéraiche ; Membre consultant sur les EAU (Emirats Arabes unis) et Asie ; Docteur en Histoire, professeur associé, Université de Wollongong ; Dubaï, Émirats arabes unis.

Comité scientifique

Composition du comité scientifique de la RIES:

ABANE ENGOLO Patrick Edgard ; Université de Yaoundé II-Soa; Cameroun

AKEREKORO Hilaire ; Université d’Abomey-Calavi (UAC); Benin

AMOA Rose Marie ; Université de Laval, Canada

ZAOUAQ Karim ; Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès, Maroc

BOUZIT Mhammed; Université Mohammed V de Rabat, MAROC .

. AKODEWOU Amah; CIRAD ( Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) ; Montpellier, France

Sécrétariat de rédaction

Thaïs Arias; Responsable de la traduction

MAWAHIB Ahmed ;Université du KwaZulu-Natal (UKZN); Afrique du Sud

Note

1. La 18e session de la conférence ministérielle sur l’environnement s’est tenue à Dakar du 12 au 16 septembre 2022